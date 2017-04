Acer Predator Helios 300: nuovi notebook da gioco a partire da 1499€

Acer ha ampliato la gamma di notebook da gioco aggiungendo alla lista un nuovo prodotto, il Predator Helios 300. Questa gamma si rivolge ai giocatori che vogliono ottenere il massimo per ciò che spendono, e sono di conseguenza prodotti di fascia media. Secondo l'azienda taiwanese, gli Helios 300 rappresentano "potenti notebook da gioco resi più accessibili che mai". La presentazione è avvenuta alla conferenza stampa internazionale next@acer di New York, durante la quale Acer ha avuto modo di svelare tutta una serie di nuovi prodotti dedicati a svariate fasce di prezzo.



Hardware di nuova generazione a bordo

Disponibile con display FHD IPS da 15,6 o 17,3 pollici, la gamma Predator Helios 300 è dotata di processori Intel Core i5 o i7 di nuova generazione, con una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1060 o 1050 Ti. L'utente può scegliere anche di inserire un solid state drive all'interno della macchina. Tutta questa potenza è supportata da 16 GB di memoria DDR4 (espandibile fino a 32 GB), e da un hard disk meccanico da 1 TB. Un vano di accesso sul fondo del notebook rende inoltre facile aggiornare la memoria e lo storage. I display degli Helios 300 sono incorporati in uno chassis nero opaco che si fregia di raffinati dettagli in rosso, dando vita ad un design piuttosto aggressivo. Esso è accentuato dalla struttura spigolosa, che i giocatori di solito apprezzano. Il sistema operativo è Windows 10, che offre agli utenti tutte le funzionalità di cui hanno bisogno.



Connettività e raffreddamento

Per un'esperienza di gioco silenziosa il sistema è dotato di doppia ventola Aeroblade 3D2, con lame ultrasottili in metallo, che mantiene il funzionamento del notebook a temperature ottimali, secondo quanto dichiarato dell'azienda. Il software precaricato PredatorSense fornisce invece informazioni in tempo reale sul sistema e sull'overclocking, così i giocatori possono monitorare e controllare gli elementi vitali del sistema da un'unica interfaccia centrale.

Il Predator Helios 300 è dotato anche di una porta USB 3.1 Type-C, una USB 3.0 (con ricarica dei dispositivi a PC spento), due porte USB 2.0 e una connessione HDMI 2.0. Esso può collegarsi alla rete in modalità wireless attraverso la tecnologia 802.11ac 2x2, ed è dotato anche di una porta Gigabit Ethernet per coloro che preferiscono le connessioni cablate. Abbiamo poi una tastiera retroilluminata in rosso, con alcuni modelli che possiedono la cover superiore e una zona della tastiera in metallo per una maggiore rigidità e resistenza.

I sistemi Dolby Audio Premium e Acer TrueHarmony dovrebbero garantire infine un audio coinvolgente con un'acustica ricca e definita. La certificazione Skype for Business assicura conversazioni chiare e senza ritardi, fornendo al contempo una grande esperienza con Cortana.