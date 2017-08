Dodocool DA106: un lettore audio portatile Hi-Res dal costo contenuto

I lettori mp3 vengono ormai considerati da molti come soluzioni obsolete, sostituiti dagli smartphone e dalla musica liquida. Il mercato non è più quello di un tempo e di recente anche Apple ha deciso di ridimensionare la propria offerta eliminando dalla sua gamma gli iPod Nano e gli iPod Shuffle. In questo mercato continuano però ad arrivare interessanti soluzioni in grado di soddisfare particolari esigenze. È il caso del lettore audio portatile DA106 di Dodocool, un prodotto compatibile anche con vari formati audio ad alta definizione come i DSD (Direct Stream Digital) e dotato di registratore vocale e radio FM. Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche del Dodocool DA106.

Hi-Fi Music Player DA106

Il lettore audio portatile DA106 si presenta con una scocca in metallo di colore grigio dove spiccano il piccolo display da due pollici (con risoluzione di 320X240) e una ghiera dalle forme simili ad un disco in vinile, utile per la navigazione tra i menù. Analizzando l'aspetto esterno di questo prodotto ricordiamo anche le dimensioni, pari a 97X55X13 mm con un peso di 108 grammi. Non mancano infine una porta Micro USB, lo slot di espansione per MicroSD fino a 256GB e due uscite audio (line out e per il jack delle cuffie). Passando alle caratteristiche tecniche, a bordo di questo lettore audio è stato montato un processore ARM dual core Cortex M3, un amplificatore Texas Instruments TPA6130A2, una memoria espandibile da 8 GB ed una batteria da 1400mAh con un'autonomia dichiarata di 30 ore. Citiamo infine i vari formati audio supportati, anche Hi-Res, partendo dai DSD64, DSD128, DSD256, FLAC (fino a 192kHz/24bit), ALAC (fino a 192kHz/24bit), APE (fino a 96 kHz/24bit), WAV (fino a 192kHz/24bit) e terminiamo con i classici MP3 e WMA. In conclusione ricordiamo il prezzo di circa 50 euro e la presenza all'interno di questo lettore audio del registratore vocale e della sempre utile radio FM.