HOMTOM HT37, l'ultra low cost cinese per chi ama la musica

Proseguiamo la nostra rassegna di smartphone cinesi low cost, prodotti realizzati da brand poco noti nel nostro Paese ma in grado di offrire un ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Dopo l'Umidigi C Note - un phablet che può vantare uno schermo 5.5 pollici Full HD, 3 GB di RAM e 32 GB di storage con fotocamera Samsung da 13 Mp, acquistabile a circa 140 euro - oggi ci occupiamo dell'HOMTOM HT37. Uno smartphone con un prezzo di soli 73 euro circa che si distingue per un'evoluta sezione audio, ma soprattutto per due strisce LED multicolore che si illuminano seguendo il ritmo della musica riprodotta. Si tratta di un device prodotto dalla cinese HOMTOM, azienda fondata nel 2009 nota anche come produttore OEM/ODM, che realizza oltre all'H37 un'ampia gamma di smartphone tra cui la serie HT20 di tipo "rugged".



HOMTOM HT37: "Dance with the music and the light"

È così che questo produttore cinese enfatizza le caratteristiche dell'H37. Un device che fa dell'audio il suo punto di forza grazie agli altoparlanti stereo e al chipset AWINIC, che promette un'esperienza sonora superiore accompagnata da due strisce LED multicolore frontali che si illuminano al ritmo di musica. Per quanto riguarda l'estetica, questo smartphone è realizzato con una scocca in alluminio in tre diverse colorazioni, Iron Grey, Silver e Rose Gold, associati ad un frontale bianco o nero con dimensioni complessive di 147,3 x 71,6x 8,9 mm per un peso di 161 gr. Sotto lo schermo da 5 pollici con risoluzione HD troviamo tre pulsanti touch per il controllo di Android, ancora in versione 6.0. Sul lato posteriore, appena sotto la fotocamera, è alloggiato invece il sensore per il riconoscimento delle impronte. Concludiamo con gli speaker stereo purtroppo non inseriti frontalmente come i LED, ma alla base dello smartphone vicino alla porta microUSB.



Caratteristiche tecniche: SoC Mediatek e 2 GB di RAM

A bordo dell'HOMTOM HT37 troviamo il SoC Mediatek MT6580 che ospita al suo interno quattro core di tipo A7 con una frequenza massima di 1.3GHz e una Gpu Mali-400 MP. Un processore progettato per device entry-level affiancato da 2 GB di RAM e 16 GB di storage espandibile tramite MicroSD fino a 64GB. Per quanto riguarda invece il comparto fotografico, posteriormente è presente un sensore da 8 Megapixel (interpolati a 13 MP), mentre anteriormente è installata una camera da 2 megapixel che arrivano a 5 sempre tramite interpolazione software. L'HOMTOM H37 è alimentato da una batteria da 3.000 mAh con alimentatore da 5V/1A incluso nella confezione. Terminiamo l'analisi delle specifiche tecniche segnalando l'assenza su questo smartphone della connessione 4G, ma offre però la possibilità di inserire due SIM al suo interno. Non mancano, ovviamente, WiFi b/g/n e Bluetooth 4.0. Infine il prezzo, ricordiamo che questo smartphone è disponibile nei vari store specializzati in prodotti cinesi, come GearBest, a 73 euro circa.