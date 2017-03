Guida all'acquisto del PC da gioco, marzo 2017 Guida

L'acquisto dei componenti per un PC da gioco è un momento delicato ma anche molto appagante per un appassionato. La scelta dell'hardware determina l'esperienza visiva durante il gaming, che varia anche di molto in base alle componenti scelte. Processore, scheda video, ma anche l'alimentatore, vanno dosati a puntino per raggiungere le migliori prestazioni possibili, ovviamente in base al budget a disposizione. Con questa guida vogliamo darvi una base di partenza per la costruzione di un PC da gioco, da personalizzare ovviamente in base alle proprie necessità.

Tutte le configurazioni sono senza display, mouse, tastiera e sistema operativo. Per i prezzi dei componenti ci siamo riferiti a quelli praticati da Amazon IT. Tenete infine conto del fatto che i prezzi variano ogni giorno, e quelli inseriti in questa guida potrebbero quindi cambiare.

L'arrivo dei processori Ryzen 7 ha portato nuovamente la competizione nella fascia alta, ma purtroppo tali modelli non sono ancora ideali per i giocatori e quindi conviene puntare nuovamente su Intel. L'arrivo di Ryzen 5, però, potrebbe cambiare le cose in questo senso, per cui probabilmente se siete gamer è bene attendere ancora un pochino per creare la vostra nuova macchina da gioco.

PC gaming di fascia bassa - <500€

- Processore: AMD FX-6300 - 88 €

- Motherboard: MSI Mod SoAM3+ 970 Gaming - 98 €

- Memoria RAM: Kingston HyperX Fury 8GB (2x4GB) DDR3 1866MHz CL10 - 67 €

- Scheda grafica: Sapphire Radeon RX 460 2 GB - 120 €

- Storage: Seagate Barracuda 1TB 7200 RPM - 49 €

- Alimentatore: Corsair VS450 - 38 €

- Case: iTek Invader R03 - 37 €



Totale: 497€

Spendendo meno di 500 euro sarete in grado di godervi la maggior parte dei titoli MOBA e competitivi senza alcun problema, mentre i videogiochi tripla A saranno gestibili con i dettagli medi, giocando su uno schermo a risoluzione FullHD.

Il processore AMD che muove il tutto è un hexa core con moltiplicatore sbloccato che non è adatto solo al gaming, ma che se la cava discretamente anche nell'uso generale. La nota negativa è l'architettura Vishera, che purtroppo richiede tanta potenza poiché è poco efficiente. L'MSI AM3+ 970 Gaming è una scheda madre di ottima fattura, che possiede tutto ciò cui avete bisogno e anche di più. Se desiderate risparmiare una ventina d'euro potete andare su un modello meno costoso, ma potreste dover virare su versioni mini-ATX. La scheda grafica scelta è una Radeon RX 460 con architettura Polaris. Anche se non costa troppo, le sue prestazioni sono ottime e permettono, volendo, anche il gaming in Full HD con settaggi medi. Se desiderate qualcosa di un po' più performante potete spendere una ventina di euro in più e prendere una GTX 1050 Ti, potrebbe valerne la pena. I due moduli RAM Kingston fruiscono di un ottimo rapporto qualità/prezzo e le abbiamo selezionate proprio per tale motivo. Si è preferito evitare di inserire un SSD per non far lievitare troppo il prezzo. Quindi, per lo storage, abbiamo preferito affidarci ad un classico hard disk meccanico da 1TB; lo spazio non è mai abbastanza, ma se non avete effettivamente bisogno di tale capacità sentitevi liberi di prenderne uno da 500GB per limare ancora il costo complessivo. Il Corsair VS450 è un discreto PSU, con la certificazione 80 Plus e che risulta a conti fatti sufficientemente efficiente. Se desiderate qualcosa di più qualitativo andate su un XFX TS da 430W. Il cabinet iTek è invece piuttosto economico: le plastiche, soprattutto, non sono di qualità eccelsa, ma questo prodotto ha un po' di spazio e risulta pratico per il prezzo a cui è venduto. L'unico, grosso contro, è la mancanza di un foro per il passaggio del filo di alimentazione della CPU.



PC gaming di fascia media - <1000€

- Processore: Intel Core i5-7400 - 189 €

- Motherboard: MMSI H270 Gaming M3 - 124 €

- Memoria RAM: G.Skill Ripjaws V 16GB (2x8GB) DDR4 2400MHz CL9 - 123 €

- Scheda grafica: Sapphire Radeon NITRO RX 480 - 236,48 € Sapphire Radeon RX 480 - 236 €

- Storage primario: SanDisk Plus SSD 120 GB - 52,62 €

- Storage secondario: Seagate Barracuda 2TB 7200 RPM - 70 €

- Alimentatore: XFX TS Series 550W 80+ Gold - 78 €

- Case: Corsair Spec-03 - 65 €

- Lettore ottico: LG GH24NSC0 - 14 €

Totale: 978 €

Con il PC di fascia media si può giocare in 2K ad un livello di dettaglio medio/alto, con la risoluzione Full HD che non mette mai in difficoltà tale configurazione. L'Intel Core i5-7400 è una CPU che mostra i denti quando necessario, e che dice la sua in ogni ambito, grazie tra l'altro alla recente architettura Kaby Lake. La motherboard è forse sopra la media, ma la abbiamo preferita perché offre caratteristiche come il controller Killer Ethernet E2500 e Audio Boost 4 che faranno gola a molti giocatori. Se volete spendere meno, questo componente è uno di quelli su cui potete risparmiare scegliendo un altro modello. La Radeon RX 480 è una scheda grafica di livello medio-alto, dotata di design GCN 4.0 e architettura Polaris che non teme nessun videogioco. La versione di Sapphire è probabilmente la migliore incarnazione di questa GPU, merito del dissipatore di ottima fattura che tiene le temperature sempre sotto controllo e degli 8 GB di VRAM a disposizione, che sono tantissimi. Le G.Skill Ripjaws sono invece delle memorie molto affidabili e che, volendo, sarete anche in grado di spingere oltre le frequenze standard. Per il gioco 16GB sono anche troppo, ma abbiamo preferito tale soluzione per rendere il più possibile questa configurazione duratura nel tempo; potreste anche acquistare il kit da 8GB in tutta tranquillità, se desiderate risparmiare. Per l'archiviazione crediamo che a tale livello un SSD sia imprescindibile, e l'unità di Kingston fa bene il suo lavoro senza costare troppo. Se potete andate sulla versione da noi suggerita, poiché meno GB starebbero un po' stretti, ma tutto dipende comunque dal budget. A questo abbiamo affiancato un hard disk da 2TB per non avere problemi di spazio. L'alimentatore XFX è assolutamente una garanzia per attendibilità e stabilità, ed è inoltre certificato 80+ Gold. Infine, il Corsair Spec-03 è un cabinet mid-tower di ottima fattura, che vi consigliamo nella sua versione in rosso per essere a tema con la tonalità degli altri componenti. Se non vi garba potete considerare qualcosa di più economico come l'Aerocool XPredator X1, e risparmiare così qualcosina.



PC gaming di fascia alta - Tra i 1000 e i 1500€

- Processore: Intel Core i5-7600K - 237 €

- Dissipatore CPU: Noctua NHU9B SE2 - 46 €

- Motherboard: MSI Z170 Gaming Pro Carbon - 170 €

- Memoria RAM: G.SKILL Ripjaws V 16GB (2x8GB) DDR4 2400MHz CL15 - 123 €

- Scheda grafica: MSIGeForce GTX 1070 GAMING X - 447 €

- Storage primario: Samsung 850 EVO 500GB - 162 €

- Storage secondario: Seagate Barracuda 2TB 7200 RPM - 73 €

- Alimentatore: Cooler Master V650 80+ Gold - 120 €

- Case: Corsair Obsidian 450D - 102 €

- Lettore ottico: LG GH24NSC0 - 14 €

Totale: 1.494 €

Il PC di fascia alta mira alla risoluzione 2K, che riesce a gestire senza nessun problema, con un frame rate granitico oltre i 60 FPS a dettagli ultra e su qualsiasi titolo. A tale livello è quasi d'obbligo mettere in gioco l'overclock, che può donarvi soddisfazioni. Ecco quindi che entra in scena l'Intel Core i5-7600K, uno dei processori più potenti in circolazione e perfetto per il gaming. Il moltiplicatore è sbloccato e, raffreddato dal Noctua NHU9B SE2 che abbiamo scelto, può scalare decisamente bene. Vi consigliamo di acquistare il dissipatore da noi suggerito - o al massimo qualcosa di ancora superiore - per non incappare in problemi di temperature quando le frequenze cominciano a salire. Potete invece rimanere sul sistema di raffreddamento stock se non desiderate overcloccare, ma a questo punto conviene acquistare il modello non-K, l'i5-7600, assieme ad una motherboard H270, come quella della configurazione di fascia media. Le fasi di alimentazione della MSI Z270A Gaming Pro Carbon si rendono parecchio utili allo scopo, agevolando l'aumento delle frequenze. Per la configurazione di fascia alta abbiamo deciso di continuare con le G.Skill Ripjaws DDR4 a 2400 MHz, in quanto a tale prezzo sono un vero affare. La versione GAMING X della GTX 1070 messa in commercio da MSI è ben fatta, e tra l'altro è la proposta che spesso raggiunge le frequenze più spinte se overcloccata. Samsung ha ben fatto con la sua serie di SSD EVO, e l'850 conferma questo trend. E' una delle migliori proposte sul mercato e tra l'altro il prezzo è in linea con la concorrenza. L'hard disk che abbiamo selezionato è sempre il Seagate Barracuda, nel taglio da 2 TB. La serie V di Cooler Master racchiude i prodotti di fascia alta dell'azienda, e il V650 coniuga potenza ed efficienza. Avremmo potuto scegliere un wattaggio più basso, ma abbiamo preparato questa configurazione per l'overclocking. L'Obsidian 450D è un cabinet tutto in alluminio dell'americana Corsair: la qualità è alta e lo stile non manca, e per tali motivi si fa pagare, ma l'effetto estetico e quello funzionale sono assicurati. Il lettore ottico è, come al solito, a discrezione dell'utente. Se desiderate potete risparmiare qualcosa scegliendo capienze inferiori per SSD ed hard disk, oltre che acquistare un cabinet meno "raffinato". Volendo potrete optare per un taglio anche sull'alimentatore installando invece l'XFX TS Series 650W che, seppur sia anch'esso certificato 80+ Gold, non offre la qualità complessiva del Cooler Master.



PC gaming di fascia altissima - 1500€+

- Processore: Intel Core i7-7700K - 372 €

- Dissipatore CPU: CPU: Corsair H115i - 135 €

- Motherboard: MSI Z270 Gaming M7 - 250 €

- Memoria RAM: Corsair Vengeance LED 32 GB (2x16GB) DDR4 3200MHz, bianche - 289 €

- Scheda grafica: ASUS GeForce GTX 1080 Ti - 849 €

- Storage primario: Samsung 960 EVO M.2 NVMe 512GB - 250 €

- Storage secondario: Seagate Barracuda 2TB 7200 RPM - 73 €

- Alimentatore: Corsair AX860i 80+ Platinum - 238 €

- Case: Corsair Obsidian 750D Airflow Edition - 160 €

- Lettore ottico: LG GH24NSC0 - 14 €

Totale: 2.630 €

Questo PC è un po' esagerato, soprattutto su certi componenti come motherboard, memoria RAM, alimentatore e cabinet. E' su questi aspetti che dovreste limare se non desiderate spendere così tanto, ma noi volevamo selezionare solo il meglio disponibile. Con l'hardware a disposizione sul PC di fascia altissima, il 4K dovrebbe essere assolutamente godibile, con 60 FPS ad ultra sulla stragrande maggioranza dei videogiochi. L'Intel Core i7-7700K rappresenta la quintessenza dei processori Kaby Lake. Durante il gaming è il top, anche se forse nessun gioco ne fa uso al 100%, ma chi acquista una configurazione del genere vuole probabilmente il meglio sulla piazza. La CPU è raffreddata da un sistema a liquido AIO Corsair, il nuovo H115i. Grazie al radiatore da 280mm avrete un buon vantaggio durante l'overclocking. Questo processo è aiutato inoltre dalla scheda madre scelta, una MSI Z270 Gaming M7, che è sostanzialmente un'evoluzione del modello Z170 con poche, mirate innovazioni, come il miglioramento della sezione audio e l'adozione dello Shield per lo slot M.2. Tale motherboard presenta una cura enorme per i dettagli, come confermato anche dagli effetti LED. La RAM ammonta a 32 GB grazie a Corsair ed alle sue recentissime Vengance LED, da molti considerate come alcune delle migliori memorie in circolazione. I 3200MHz non servono in realtà a molto in game, ma vi torneranno senza dubbio utili con i software professionali, come Photoshop o Premiere. Se volete, potete senza problemi acquistare il kit della G.Skill consigliato col PC di fascia alta e risparmiare notevolmente. Mettendo da parte la Titan X Pascal che non è conveniente, la NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti è la migliore GPU in commercio e non poteva quindi mancare in questo PC da gaming. Per adesso abbiamo solo versioni reference, ma a breve dovrebbero arrivare i primi modelli personalizzati. Questa scheda è probabilmente l'unica GeForce ad offrire i 60 FPS in 4K. Per lo storage ci siamo affidati ad un SSD Samsung 960 EVO M.2 NVMe, uno dei più prestanti solid state drive acquistabili oggigiorno. Le sue prestazioni sono assolutamente elevate, grazie all'interfaccia PCIe che rimuove i limiti della SATA. Quest'unità è però anche molto molto costosa, quindi valutate bene se avete effettivamente bisogno di 512GB. L'hard disk è l'oramai noto Seagate Barracuda da 2TB. Il case Corsair Obsidian 750D Airflow Edition (qui la nostra recensione) è un full-tower elegante e qualitativamente eccellente. E' interamente fatto in acciaio e in alluminio spazzolato. Lo abbiamo scelto per concedere spazio ad un eventuale sistema a liquido custom nel futuro, perché la configurazione di fascia altissima pensa anche a quest'aspetto. Proprio per tale motivo, gli 860W erogati dal Corsair AX860i non sono poi così esagerati se volete overcloccare tanto e gestire pompe di grossa capacità. L'AX860i è infatti un alimentatore superbo. La serie AXi di Corsair è reputata come la migliore mai realizzata, e questo prodotto presenta persino un design digitale. Se sapete a priori che non implementerete mai un sistema a liquido custom, allora potrebbe starci un cabinet più a buon mercato (come il 450D del PC di fascia alta) e un alimentatore meno potente come un Corsair AX760i o - se volete risparmiare di più - un Cooler Master V750, che però non è digitale.