I migliori client email gratuiti per PC Windows, Mac, iOS e Android

Al giorno d'oggi, le webmail hanno in larga parte sostituito i tradizionali programmi dedicati all'invio e alla ricezione di posta elettronica. Tuttavia, diversi utenti dispongono di due o più indirizzi email spesso legati a provider diversi e, in tal caso, la gestione della propria corrispondenza elettronica si complica non poco. I client desktop si rivelano quindi pressoché indispensabili per sfruttare al meglio i diversi indirizzi email, aggiungendo inoltre alcune funzioni piuttosto utili come, ad esempio, la crittografia e l'integrazione con il calendario di sistema. Tali programmi permettono inoltre di salvare i messaggi in locale, offrendo all'utente la possibilità di visualizzare i contenuti archiviati sull'hard disk anche quando non si è connessi alla Rete. In questo speciale vi illustreremo quindi i migliori client email gratuiti, spesso in grado di rappresentare una valida alternativa al popolare Microsoft Outlook.



eM Client

eM Client è uno tra i più popolari programmi per la gestione della posta elettronica, nato nel novembre del 2007 e costantemente supportato dal team di sviluppo. eM Client fornisce due tipi di licenza, gratuita e Pro. La prima è destinata all'uso non commerciale e permette di utilizzare fino a due diversi account email contemporaneamente. La versione Pro, a pagamento, è invece destinata all'uso commerciale e prevede l'utilizzo di numero illimitato di account email. Tuttavia le differenze si fermano qui, poiché eM Client garantisce in entrambi i casi il pieno supporto ai server Gmail, Exchange, iCloud e Outlook, nonché un'interfaccia utente ottimizzata per dispositivi touchscreen ed una funzione di ricerca rapida. Il client permette altresì di sincronizzare i propri contatti e gli eventuali appuntamenti con il calendario di sistema, offrendo inoltre una chat integrata nel programma, semplice e intuitiva. eM Client è compatibile con i sistemi operativi Windows ed è completamente tradotto in italiano.



Mailbird Lite

Mailbird è uno tra i più interessanti client di posta elettronica al momento disponibili, nato nel gennaio 2012 dai co-fondatori danesi Michael Olsen e Michael Bodekaer. Il programma, ispirato al popolare client Sparrow per Mac OS, offre un design semplice e moderno, focalizzato sulla velocità e sulla produttività. Al primo avvio, Mailbird offrirà 30 giorni di prova della versione Pro e, al termine del suddetto periodo, sarà possibile attivare la versione Lite, del tutto gratuita. Questa vi permetterà di gestire fino a tre account email contemporaneamente, sincronizzandosi automaticamente con il calendario di sistema. Il programma offre inoltre il supporto a diversi servizi social e di messaggistica istantanea, quali Twitter, Facebook e WhatsApp, nonché un'interfaccia utente ottimizzata per dispositivi touchscreen. Mailbird Lite è compatibile con i sistemi operativi Windows ed è completamente tradotto in italiano.

Claws Mail

Claws Mail è un programma per la gestione della posta elettronica leggero e completo, nato nell'aprile del 2001 come supporto per il client Sylpheed e ben presto evolutosi in un progetto open-source a sé stante. Claws Mail permette di gestire un numero illimitato di account email ma, d'altro canto, presenta un'interfaccia utente tutt'altro che intuitiva. Il client supporta i protocolli POP3 e IMAP nonché gli standard di cifratura SSL e TSL e consente di applicare etichette alle email, in modo da archiviarle in varie cartelle predefinite. Il team di sviluppo offre inoltre la possibilità di integrare plugin di terze parti all'interno del programma: questi aggiungono nuove ed interessanti funzionalità a Claws Mail come, ad esempio, il supporto al calendario o la geolocalizzazione delle email. Claws Mail è compatibile con Linux e Windows ed è completamente tradotto in italiano.

Mozilla Thunderbird

Proprio come il popolare browser Firefox, anche il client email Mozilla Thunderbird è stato sviluppato dalla Mozilla Foundation. Thunderbird permette agli utenti di gestire un numero illimitato di indirizzi email, fornendo un'interfaccia versatile ed ampiamente personalizzabile. Il client mette infatti a disposizione dell'utente numerosi componenti aggiuntivi che permettono, ad esempio, di gestire liberamente i propri contatti, aggiungere un'agenda personale, fare chiamate con servizi VoIP o, ancora, ascoltare musica e mantenere traccia dei compleanni. Non manca inoltre la possibilità di assegnare etichette ai messaggi importanti, eseguire il controllo ortografico sulle email in partenza, scegliere le cartelle preferite da visualizzare costantemente e creare filtri automatici per archiviare i messaggi di posta. Mozilla Thunderbird è compatibile con Windows, Linux e Mac OS ed è completamente tradotto in italiano.

Inky

Inky è un client email leggero e versatile, nato nel 2008 dalla mente di Dave Baggett. Al primo avvio, Inky offrirà all'utente 14 giorni di prova della versione Pro e, al termine del suddetto periodo, sarà possibile attivare la versione gratuita del programma. Quest'ultima è destinata all'uso personale e permette di gestire più indirizzi email contemporaneamente, purché appartenenti ai provider GMail, iCloud e Outlook. Il client consente inoltre di creare un account Inky che memorizzerà le informazioni dell'utente e permetterà a quest'ultimo di sincronizzare i propri dati su diversi dispositivi, in modo da avere sempre tutto sotto controllo. Inky offre altresì la possibilità di organizzare in maniera intelligente i messaggi ricevuti suddividendo le email per gruppi distinti quali, ad esempio, contatti personali, social network e sottoscrizioni. Inky è compatibile con Mac, Windows, iOS e Android ed è disponibile unicamente in lingua inglese.