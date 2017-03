I migliori smartphone Android sopra i 400 euro (Marzo 2017)

Il Mobile World Congress 2017 ha portato con sé nuovi prodotti pronti a conquistare il settore della telefonia mobile grazie a caratteristiche tecniche interessanti e funzionalità esclusive. Tra questi, spiccano senza ombra di dubbio l'elegante LG G6 ed il performante Sony Xperia XZ Premium che, tuttavia, non debutteranno sul mercato prima del prossimo aprile. Se siete dunque alla ricerca del migliore smartphone Android forse vi conviene aspettare l'uscita dei top di gamma 2017, davvero imminente, ma se non potete attendere sul mercato sono già disponibili dispositivi molto validi. Da Samsung Galaxy S7 a Huawei Mate 9, ecco i cinque migliori smartphone top di gamma offerti dal panorama Android.

Samsung Galaxy S7/Galaxy S7 Edge

In attesa della presentazione ufficiale del nuovo Galaxy S8, prevista per il 29 marzo, gli utenti più impazienti potranno indirizzare le loro attenzioni verso il Galaxy S7, attuale top di gamma della compagnia coreana. Lo smartphone vanta infatti un design migliorato rispetto al precedente modello, nonché una capiente batteria ed una certificazione IP68 che lo rende resistente ad acqua e polvere. Ad alimentare il device troviamo un processore octa-core Exynos 8890, accompagnato da 4 GB di RAM e da una memoria interna UFS 2.0 da 32 GB, facilmente espandibile fino a 200 GB tramite l'apposito slot microSD. Galaxy S7 presenta inoltre un ampio display da 5,1 pollici con una risoluzione pari a 1440 x 2560 pixel, il tutto protetto dal Gorilla Glass 4 di Corning.

La fotocamera principale monta un sensore da 12 megapixel con apertura f/1.7, autofocus, stabilizzatore ottico e flash LED, mentre la fotocamera secondaria dispone di un obiettivo da 5 megapixel. La batteria integrata da 3.000 mAh offre il pieno supporto alla tecnologia di ricarica rapida sviluppata da Samsung, mentre il sistema operativo, basato su Android 6.0 Marshmallow, può essere facilmente aggiornato ad Android 7 Nougat. È infine disponibile una variante Edge dello smartphone, dotata di un display curvo da 5,5 pollici e di una batteria da 3.600 mAh, in grado di soddisfare al meglio le esigenze degli utenti più pretenziosi. Ad oggi, Samsung Galaxy S7 può essere acquistato online a circa 460€ su Amazon, mentre Galaxy S7 Edge è disponibile a circa 490€.

Huawei P9 Plus

Huawei P10 ha fatto il suo debutto sul palco del Mobile World Congress 2017 lo scorso mese, ma non arriverà sul mercato prima della fine di marzo. Gli utenti che non hanno intenzione di attendere oltre possono perciò spostare le loro attenzioni su Huawei P9 Plus, smartphone che vanta un comparto hardware di prim'ordine. Huawei P9 Plus è infatti alimentato da un processore octa-core HiSilicon Kirin 955, accostato ad una GPU Mali-T880 MP4 e a 4 GB di RAM. Presente inoltre un ampio e luminoso display Full HD da 5,5 pollici dotato dell'interessante tecnologia Press Touch, in grado di riconoscere l'intensità del tocco e proporre all'utente diverse interazioni. La memoria interna, pari a 64 GB, è facilmente espandibile fino a 128 GB tramite una scheda microSD.

Huawei ha inoltre collaborato con Leica creando uno smartphone con doppia fotocamera da 12 megapixel, accompagnata da un flash dual-LED e autofocus. La fotocamera anteriore è invece dotata di un obiettivo da 8 megapixel. Lo smartphone dispone infine di una batteria da 3.400 mAh con supporto alla ricarica rapida ed è basato su Android 6 Marshmallow, ma può essere facilmente aggiornato a Nougat. Huawei P9 Plus è disponibile a un prezzo ufficiale di 699€, ma online lo si può spesso trovare a circa 540€.

Lenovo Moto Z

Moto Z è il primo smartphone modulare prodotto dalla compagnia cinese Lenovo: le sue funzionalità possono essere infatti ampliate attraverso l'integrazione di moduli esterni, acquistabili separatamente, da connettere al telefono tramite un pratico sistema di sedici pin magnetici posizionati sul retro. Il device dispone inoltre di un display da 5,5 pollici con una risoluzione pari a 1440 x 2560 pixel ed è alimentato da un processore quad-core Qualcomm Snapdragon 820, GPU Adreno 530 e 4 GB di RAM. La memoria interna, da 32 o 64 GB, può essere facilmente ampliata fino a 2 TB grazie all'apposito slot microSD.

La fotocamera principale vanta un sensore da 13 megapixel con apertura f/1.8, stabilizzatore ottico d'immagine, messa a fuoco laser e flash dual-LED, mentre la fotocamera anteriore può fare affidamento su di un obiettivo da 5 megapixel. Lo smartphone monta infine una batteria da 2.600 mAh ed è basato su Android 6 Marshmallow, ma può essere facilmente aggiornato all'ultima versione disponibile, Nougat. Lenovo Moto Z è disponibile a un prezzo ufficiale di 699€, ma lo si può spesso trovare a circa 460€ su Amazon.

OnePlus 3T

Lo scorso novembre OnePlus ha svelato al mondo intero One Plus 3T, smartphone top di gamma dotato di ottime specifiche tecniche e di un prezzo piuttosto interessante. Lo smartphone offre un design elegante e curato in ogni minimo dettaglio, caratterizzato da un corpo monoscocca in alluminio anodizzato ed un ampio display Full HD da 5,5 pollici. Ad alimentare il device troviamo un processore quad-core Qualcomm Snapdragon 821, accompagnato da una GPU Adreno 530 e da 6 GB di RAM LPDDR4. La memoria interna è invece pari a 64 o 128 GB, a seconda della versione acquistata.

La fotocamera principale monta inoltre un sensore Sony IMX 298 da 16 megapixel con f/2.0 e due tecnologie di stabilizzazione ottica (OIS e EIS), che contribuiscono a ridurre la sfocatura dell'immagine. La fotocamera frontale vanta anch'essa un sensore da 16 megapixel, ideale per i selfie e per le videochiamate.

Lo smartphone dispone infine di una batteria da 3400 mAh con supporto alla ricarica rapida Dash Charge ed è basato su Android 6 Marshmallow, ma facilmente aggiornabile a Nougat. La variante da 64 GB può essere acquistata sul sito ufficiale di OnePlus al prezzo di 439€, mentre il modello da 128 GB è disponibile al costo di 479€.

Huawei Mate 9

Huawei Mate 9 è stato presentato lo scorso novembre dalla compagnia cinese in occasione di una conferenza stampa dedicata. Lo smartphone presenta un design elegante e ricercato, offrendo al contempo un hardware di prim'ordine. Huawei Mate 9 è infatti dotato di un processore octa-core Kirin 960, GPU Mali-G71 MP8 e 4 GB di RAM. La parte frontale ospita un ampio display Full HD da 5,9 pollici che garantisce colori brillanti, ottimi angoli di visione ed un'elevata luminosità. La memoria interna, pari a 64 GB, può essere altresì ampliata fino a 256 GB tramite l'utilizzo di una scheda microSD. Mate 9 monta una doppia fotocamera posteriore con un sensore RGB da 12 Megapixel ed un sensore monocromatico da 20 Megapixel, in grado di restituire immagini nitide e dettagliate in ogni occasione. La fotocamera anteriore può invece fare affidamento su di un obiettivo da 8 megapixel. Il dispositivo è infine dotato di un'ampia batteria da 4.000 mAh ed è basato su Android 7 Nougat. Huawei Mate 9 è disponibile ad un prezzo di circa 560€ su Amazon.