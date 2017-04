Le migliori Action Cam: da GoPro a Sony, passando per Xiaomi, guida all'acquisto

Negli ultimi anni, le action cam hanno attirato sempre più l'attenzione del pubblico. Queste speciali fotocamere sono infatti progettate per accompagnare gli utilizzatori nelle attività all'aria aperta e negli sport estremi, offrendo spesso prospettive singolari e riprese mozzafiato. Tali dispositivi hanno senz'altro segnato l'inizio di una nuova era nel settore multimediale, sfruttando inquadrature grandangolari dal taglio estremo e risoluzioni elevate, in grado di immergere gli spettatori nel pieno dell'azione. Grazie alle loro dimensioni ridotte, le action cam si rivelano inoltre estremamente versatili e di facile utilizzo, adattandosi perfettamente ad ogni tipo di situazione. Al giorno d'oggi, il mercato offre agli interessati un'ampia gamma di prodotti tra cui scegliere, tenendo ovviamente conto delle caratteristiche tecniche e del prezzo.

In linea di massima, è importante prestare attenzione alla qualità costruttiva dell'action cam, che dovrà necessariamente essere robusta e poter quindi resistere a urti e schizzi d'acqua. Bisogna inoltre tenere traccia della qualità dei video registrati dal dispositivo, che potranno fermarsi al Full HD o raggiungere i 4K. Infine, le migliori action cam dovrebbero poter disporre di una companion app per smartphone, grazie alla quale regolare i vari parametri e visualizzare i filmati registrati tramite il dispositivo. Abbiamo dunque stilato una guida che comprende alcune tra le migliori action cam presenti sul mercato, suddivise per fasce di prezzo, in modo da consigliarvi il prodotto che più si adatta alle vostre necessità e, ovviamente, al vostro budget.

Sotto i 100€

Se siete alla ricerca di una buona action cam ad un prezzo contenuto, Xiaomi Yi Camera rappresenta un ottimo punto di partenza. Il prodotto integra un sensore Sony IMX206 da 16 megapixel in grado di registrare video in Full HD a 1080p fino a 60fps oppure a 720p e 120fps. La lente dispone di un'apertura pari a f/2.8 con un angolo di campo da 155 gradi. Il device presenta inoltre un modulo Bluetooth 4.0 a basso consumo e Wi-Fi 802.11 b/g/n. Non manca infine una batteria da 990 mAh in grado di garantire un'autonomia di registrazione pari a 95 minuti continuati. La Yi Camera è disponibile su Amazon al prezzo di 99€.

In alternativa, se siete alla ricerca di una soluzione ancora più economica, potreste optare per la DBPower EX5000. Il prodotto integra un sensore Panasonic CMOS da 14 megapixel con un angolo di campo pari a 170 gradi. Il device offre il supporto diretto alle schede microSD fino a 32 GB e, grazie al modulo Wi-Fi integrato, è possibile visionare in anteprima foto e filmati sul proprio smartphone. DBPower dichiara un'autonomia di cinque ore per i video registrati in Full HD, oppure otto ore per i video a 720p. La confezione, ricca di accessori, include una custodia impermeabile che permette di effettuare riprese subacquee fino a 30 metri di profondità. DBPower EX5000 è disponibile su Amazon per 69€.

Tra i 100 e 200€

Lo scorso anno TomTom si è lanciata nel settore delle action cam con Bandit, dispositivo dalle caratteristiche decisamente interessanti. Il prodotto è infatti dotato di un sensore da 16 megapixel in grado di registrare video in 4K e garantire fino a tre ore di ripresa grazie ad un'ampia batteria da 1.900 mAh. L'action cam integra inoltre diversi sensori di varia utilità, quali un rilevatore di velocità, di forza G, di altitudine, rotazione, GPS, giroscopio e pressione. TomTom Bandit può altresì registrare video time lapse in 4K o 1080p, nonché slow motion a 1080p x2, 720p x4 o WVGA x6. Non manca il supporto ai moduli Bluetooth, Wi-Fi e USB 3.0, con cui condividere facilmente i propri video. L'action cam è infine resistente a spruzzi d'acqua e permette di effettuare riprese subacquee fino a 50 metri di profondità. TomTom Bandit è disponibile su Amazon al prezzo di 162€. In alternativa, se preferite un design che richiama quello delle GoPro, vi consigliamo la SJCAM SJ5000x Elite.

Quest'action cam è infatti perfettamente compatibile con tutti gli accessori GoPro ed integra un sensore Sony da 12 megapixel che permette di registrare video in 4K 2880 _ 2160, risoluzione che viene poi interpolata a 3840x2160 pixel nella fase di post-produzione. Il prodotto vanta inoltre uno stabilizzatore digitale che garantisce video dalle immagini più nitide e stabili. Non manca il supporto al modulo Wi-Fi che garantisce una connessione stabile e continua allo smartphone dell'utente. Presente infine una batteria da 900 mAh che promette un'ora e mezzo di autonomia in Full HD. Numerosi gli accessori inclusi nella confezione, tra cui una custodia subacquea che permette di registrare filmati sott'acqua fino ad una profondità di 30 metri o, in alternativa, di prendere parte a sessioni sportive in kayak e canoa senza correre alcun rischio. SJCAM SJ5000X Elite è disponibile su Amazon per circa 150€€.

Tra i 200 e 300€

LG Action Cam LTE è la prima action cam al mondo dotata di connettività LTE e in grado di realizzare streaming su siti come YouTube o Facebook, il tutto senza l'ausilio di uno smartphone. Il device è inoltre dotato di una lente grandangolare da 150 gradi e di un sensore con una risoluzione pari a 12,3 Megapixel. Questo permette alla cam di registrare video in formato 4K a 30 fotogrammi al secondo, in FullHD a 60 fotogrammi al secondo o in slow motion HD. Certificata IP67, l'action cam di LG è resistente a polvere, sabbia e può essere immersa in acqua a un metro di profondità per mezz'ora. Inoltre, grazie a una custodia waterproof, il device può essere utilizzato anche durante le attività più estreme come il surf o le immersioni subacquee. Presente infine il supporto a schede microSD fino a 2 TB ed una batteria da 1400 mAh che garantisce fino a tre ore di registrazioni in formato Full HD.

LG Action Cam LTE è disponibile al prezzo di 279€ sullo store di TIM. In alternativa, potreste optare per l'interessante YI 4K Action Camera, device dotato di un sensore Sony IMX377 da 12 megapixel e stabilizzatore digitale dell'immagine, che garantisce riprese stabili in ogni occasione. Il prodotto offre la possibilità di registrare video in 4K e 30fps, 1080p e 120fps o, in alternativa, 720p e 240fps. La batteria da 1400 mAh permette di registrare fino a due ore di filmati in 4K con una singola ricarica. Presente inoltre il supporto a Bluetooth e Wi-Fi 5 GHz, in modo da assicurare collegamenti rapidi e stabili tra l'action cam e lo smartphone dell'utente. Grazie ad un'apposita custodia subacquea, il device è infine in grado di registrare filmati sott'acqua fino ad una profondità di 40 metri. YI 4K Action Camera è disponibile su Amazon al prezzo di 270€.

Tra i 300 e i 400€

La GoPro HERO5 Session è una tra le migliori action cam attualmente in commercio. Il device, caratterizzato da una forma cubica piuttosto compatta, è dotato di un sensore da 10 megapixel in grado di realizzare filmati 4K a 30 fotogrammi al secondo, in 1440p a 60fps, in Full HD a 90fps o in 720p e 120fps. I video possono inoltre essere registrati in loop o in time lapse con un intervallo di tempo a discrezione dell'utente. Non manca inoltre un sensore di stabilizzazione digitale dell'immagine che garantisce riprese stabili e nitide in ogni occasione. Date le dimensioni contenute, HERO5 Session monta una batteria da 1000 mAh che offre fino ad un'ora di riprese in Full HD e 60fps, o mezz'ora di video 4K a 30fps. L'action cam è infine impermeabile fino a 10 metri sott'acqua, il tutto senza l'ausilio di una custodia protettiva. GoPro HERO5 Session è disponibile su Amazon al prezzo di 336€. Tuttavia, se il design compatto di HERO5 Session non vi convince, potreste optare per l'action cam di Sony, FDR-X1000VR.

Il device è dotato di ottiche Zeiss e di un obiettivo ultragrandangolare da 170 gradi con una risoluzione pari a 8,8 megapixel, in grado di registrare fino alla risoluzione 4K/30fps. Il prodotto permette inoltre di effettuare riprese in loop con intervalli da 5,20, 60 o 120 minuti. Grazie alla funzione Motion Shot è invece possibile catturare un'intera sequenza d'azione in un unico fotogramma. Il telecomando da polso permette infine di controllare l'action cam senza l'ausilio di uno smartphone. Sony FDR-X1000VR è disponibile su Amazon al prezzo di 350€.

Sopra i 400€

Se siete intenzionati a non badare a spese e volete acquistare la migliore action cam attualmente disponibile sul mercato, GoPro HERO5 Black è ciò che fa al caso vostro. Questo device è in grado di registrare video in 4K fino a 30fps, catturare foto a 12 megapixel con supporto al formato RAW e caricare automaticamente i file multimediali dell'utente sul cloud tramite un abbonamento dedicato. Non manca inoltre la possibilità di gestire diversi aspetti del dispositivo tramite la funzione di controllo vocale, compatibile con la lingua italiana.

GoPro HERO5 Black integra inoltre un modulo GPS che permette di tracciare la posizione dell'utente e aggiungerla ai metadati di foto e video. L'action cam è infine impermeabile fino a 10 metri sott'acqua, il tutto senza l'ausilio di una custodia protettiva. GoPro HERO5 Black è disponibile su Amazon al costo di 407€.