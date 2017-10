WhatsApp: come capire se si è stati bloccati o rimossi dalla rubrica

La vostra ex fidanzata non vi risponde più, il vostro migliore amico fa finta di niente, la ragazza appena conosciuta alla festa sembra non essere interessata a voi, vostro figlio non ritorna a casa all'ora pattuita e non legge i vostri messaggi? Alzi la mano chi non si è mai ritrovato in una situazione analoga a queste. Ebbene, da oggi potrete finalmente scoprire almeno se la persona "incriminata" vi ha mantenuti salvati in rubrica e/o se vi ha bloccati. Lo strumento utile al nostro scopo è nientepopodimeno che WhatsApp. Prendete in mano i vostri smartphone, che lo stalk... ehm... che la "caccia" abbia inizio!



Mi avrà salvato in rubrica?

La nostra missione da 007 inizia creando una lista broadcast, strumento che consente di inviare uno stesso messaggio a svariati numeri di telefono. Per fare questo dovremo avere a disposizione almeno due contatti WhatsApp, di cui uno deve averci necessariamente salvato in rubrica. Una volta creata la "lista spia" ed aggiunta ad essa anche la persona sospettata che ritenete abbia cancellato il vostro numero, inviate un semplice messaggio come "ciao :)". Ora attendete che il tutto venga perlomeno consegnato ai vostri contatti e recatevi su "Info", qui troverete le informazioni "Letto da" e "Consegnato a": se il messaggio non viene consegnato, allora non siete in rubrica. Se avete bisogno di una guida più approfondita sull'utilizzo delle liste broadcast, vi consigliamo di consultare quella ufficiale WhatsApp.



Mi ha bloccato?

Una delle caratteristiche più in vista di WhatsApp è sicuramente la possibilità di visualizzare l'orario dell'ultimo accesso della persona con cui si intende messaggiare. Innanzitutto, dovete sapere che se sotto il nome di una persona non compare l'ultimo accesso, non vuol dire che questa vi abbia bloccato. Infatti, esiste un'opzione relativa alla Privacy che consente proprio di nascondere questa informazione. Dovreste, invece, iniziare a preoccuparvi nel caso il contatto in questione non vi risponda da molto tempo e il suo ultimo accesso risulti "non aggiornato", ad esempio risalente all'ultima conversazione/litigata che avete avuto.



Oltre a questo, altri indicatori possono essere il fatto che il contatto non venga mai contrassegnato come "online" e che la sua immagine profilo rimanga sempre la stessa per lungo tempo. Anche qui, la persona con cui state parlando potrebbe semplicemente non essere entrata su WhatsApp per quel periodo di tempo, ma se questo è molto lungo probabilmente siete stati bloccati. I dettagli più importanti, però, derivano dalla visualizzazione del messaggio e dalle chiamate. Infatti, un messaggio inviato ad una persona che ci ha bloccato avrà sempre e solo un segno di spunta, mentre le chiamate che proveremo ad effettuare verso quella persona non verranno mai recapitate. Insomma, se tutti questi fattori coincidono è molto probabile che siate caduti nella cosiddetta friendzone.