AGM Mobile A8 Recensione, lo smartphone low cost ultra resistente

Gli smartphone "rugged" sono una categoria di cellulari ancora poco diffusa; con questo termine si fa riferimento a prodotti ultra resistenti capaci di sopravvivere senza problemi ad urti, cadute e a lunghe immersioni in acqua. Qualche tempo fa vi avevamo presentato AGM Mobile, azienda cinese specializzata in questo genere di device, che attualmente vanta una gamma di smartphone "rugged" per tutte le tasche. Tra le proposte più interessanti di questa azienda, vi presentiamo oggi il modello A8, certificato IP68; uno smartphone dal design particolare e dall'ampia dotazione di memoria con 4 GB di Ram e 64 GB di storage. Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche di questo design partendo dalle sue linee da vero "rugged" .

AGM Mobile A8, design rugged che non passa certo inosservato

Il design dell'A8 è decisamente particolare; questo smartphone si presenta infatti con forme massicce e spigolose con cornici attorno allo schermo davvero generose. Questo device adotta una struttura esterna in gomma con angolo zigrinati con due fasce laterali realizzate in metallo. Presenti inoltre numerose viti a vista con il logo diben visibile sia all'anteriore che sul retro. Per accedere alla batteria removibile e ai tre vani per le due Nano Sim e per la Micro SD (fino a 32GB) è necessario rimuovere le due viti che bloccano la cover (un piccolo cacciavite è fornito in dotazione); una volta eseguita questa operazione è necessario rimuovere un ulteriore pannello che contribuisce a rendere impermeabile l'interno dello smartphone. Inoltre anche la porta Micro USB posizionata a sinistra ed il jack delle cuffie, in alto, sono al sicuro da acqua e polvere grazie a generose protezioni realizzate in gomma. Sempre al posteriore sono presenti lo speaker ed un piccolo passacinta. Infine ricordiamo il bilanciere del volume ed il pulsante di accensione, di colore giallo, posizionati a destra con i classici pulsanti touch retroilluminati di Android sotto lo schermo. Concludiamo con le generose dimensioni dell'A8 pari a 159×83×16 mm con un peso di ben 247 grammi.

Caratteristiche tecniche, software e certificazione IP68

Passiamo ora ad occuparci delle caratteristiche tecniche dell'A8 iniziando dallo schermo, un 5 pollici IPS con risoluzione HD (1280X720) e Corning Gorilla Glass 3. Per quanto riguarda il processore troviamo un SoC ormai obsoleto, il Qualcomm Snapdragon 410 con quattro core ARM Cortex-A53 fino a 1.2 Ghz e Gpu Adreno 306. Ottima, invece, la memoria con il modello in prova dotato di ben 4 GB di Ram e 64 GB di storage espandibile (51 GB liberi al primo avvio); ricordiamo che AGM Mobile realizza anche una versione con 3 GB di Ram e 32 GB di memoria. Il comparto fotografico è formato da un sensore da 13 Mp al posteriore (con Phase detection autofocus) e soli 2 MP all'anteriore. Citiamo anche la batteria removibile da 4050 mAh e la connettività con NFC, LTE (con supporto alla banda 20) WiFi b/g/n e Bluetooth 4.0 . Non dimentichiamo la micro USB, con supporto OTG, e la sempre utile Radio FM. Passiamo ora all'analisi del software con l'A8 che monta una versione stock di Android 7, ma con aggiornamenti di sicurezza risalenti ad agosto 2016. Si tratta di un sistema operativo privo di personalizzazioni con interfaccia quasi interamente in italiano e app di Google già preinstallate. AGM si è limitata solo ad aggiungere una piccola utility che integra vari strumenti come bussola, livella e lente di ingrandimento. Terminiamo con le caratteristiche "rugged" di questo smartphone che può essere immerso fino a 1,2 metri di profondità per un'ora e mezza. Inoltre l'A8 può resistere a cadute fino a 1,5 metri di altezza e sopportare temperature tra -40°C e 80°C; non dimentichiamo infine la certificazione IP68.



Esperienza d'uso

Durante l'uso di tutti i giorni l'A8 si è sempre dimostrato fluido e reattivo con prestazioni più che soddisfacenti, nonostante i bassissimi valori registrati dai benchmark. Su AnTuTu questo smartphone totalizza 29.000 punti, mentre su Geekbench fa registrare 506 punti in single core e 1.410 in multi core. Buone le performance su Chrome e con i giochi come Asphalt Xtreme che gira senza scatti al massimo dettaglio, merito anche del display solo HD. Uno schermo che però non ci ha pienamente convinto a causa degli angoli di visione abbastanza ridotti e con una bassa luminosità che lo rende poco visibile alla luce del Sole. Giudizio appena sufficiente per il comparto fotografico con il sensore posteriore che produce scatti con un rumore osservabile anche in condizioni di elevata luminosità. Rumore che diventa particolarmente evidente quando si utilizza l'HDR, di notte o quando si registrano video (fino a 1080p). Fotografie che inoltre mostrano un'evidente dominante blu, con una messa fuoco che presenta più di qualche problema negli scatti notturni. Concludiamo con la camera anteriore da soli 2 MP che produce selfie discreti, dai colori naturali. Buono invece il giudizio sul software che gestisce i due sensori fotografici e che include, oltre all'HDR, anche vari filtri in tempo reale e lo scatto automatico al riconoscimento del sorriso. Non mancano anche varie modalità di utilizzo per macro, scatti notturni o per foto con oggetti in movimento.

Concludiamo con la batteria in grado di garantire un giorno abbondante di autonomia con un uso intenso e con circa 5 ore e mezza di schermo acceso. Accumulatore ricaricabile in circa 2 ore e mezzo con il caricatore da 5V, 1000 mAh. Occupiamoci ora del comparto audio, con una buona qualità dell'altoparlante posteriore; stessa valutazione per lo speaker anteriore che però risulta un po' ovattato. Per quanto riguarda la sezione telefonica segnaliamo un problema nella gestione del Dual Sim, in lingua inglese, non in grado di memorizzare le rete preferita da utilizzare per chiamate e SMS. Terminiamo con la valutazione delle caratteristiche "rugged" dell'A8 con lo smartphone in grado di resistere senza problemi a ripetute immersioni in acqua. Inoltre questo device è uscito indenne da urti e cadute da oltre mezzo metro di altezza. La cover posteriore tende però a sporcarsi facilmente e a trattenere polvere e sporco; inoltre la pellicola che protegge il display lo rende poco oleofobico. AGM Mobile A8 nella versione con 4 GB di Ram e 64 GB di storage è acquistabile nello store ufficiale dell'azienda a 153 euro circa, ed è anche disponibile su Amazon Italia al prezzo di 200 euro (20 euro in meno per la variante con 3 GB di Ram e 32 GB di storage).