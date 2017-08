Asus ROG Strix Evolve Recensione: il mouse gaming che cambia pelle

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

Asus ha deciso di puntare in modo massiccio sulla versatilità con le sue nuove periferiche da gioco. Come abbiamo visto con il ROG Pugio, dotato di un sistema magnetico di aggancio per i tasti, la casa di Taiwan sta portando sul mercato mouse capaci di adattarsi alle necessità degli utenti, riuscendo così a creare dei prodotti per certi versi unici, in grado di plasmare la loro forma in base alla presa utilizzata e alle abitudini dei gamer. Lo Strix Evolve che vediamo oggi prosegue su questo corso, mettendo nelle mani dei giocatori una periferica in grado letteralmente di cambiare forma. In un mercato in cui la maggior parte dei dispostivi da gioco vengono acquistati online senza essere provati, questa caratteristica si dimostra un plus non da poco, grazie all'alto livello di personalizzazione dato da questo mouse Evolve.



Pack di vendita ed ergonomia

Rispetto al brand ROG, la linea Strix si è sempre contraddistinta per una qualità generale leggermente inferiore, che si rispecchia però anche in un prezzo di vendita più contenuto. Evolve però sembra andare al di là di questo dogma, proponendo una qualità superiore alla media, fin dal pack di vendita. Questo presenta un'apertura a scrigno nella parte frontale, dove è possibile osservare il prodotto attraverso una plastica trasparente. Sul retro invece troviamo tutte le caratteristiche del mouse, ben espresse e facili da comprendere. Una volta aperta la confezione il bundle è piuttosto particolare, non particolarmente ricco ma con tutto quello che serve. Oltre al mouse e ai soliti libretti di istruzione troviamo degli adesivi con il logo ROG e due inserti in plastica da applicare alla parte superiore del mouse, che lo rendono di fatto modulare. La periferica è realizzata in policarbonato nero opaco di ottima qualità, con inserti gommati ai lati, dalla trama Maya, per favorire il grip, molto simili a quelli visti nel ROG Pugio. Trama Maya che ritroviamo anche sulla rotellina, un orpello estetico che si rivela anche funzionale, grazie al materiale gommato. Il cavo di connessione è telato e offre un buon touch and feel; la presa USB è placcata oro, a conferma della bontà dei materiali scelti. Presente anche il sistema di illuminazione LED Aura, compatibile con Aura Sync, grazie al quale si possono impostare diversi effetti personalizzati. Ma passiamo alla caratteristica principale di questo Evolve, ovvero la sua modularità. Con una leggera pressione nella parte posteriore del mouse è possibile rimuovere il policarbonato che ricopre la periferica, separato in due sezioni, che insieme ai due inserti forniti nel bundle permettono di adattare il mouse alle proprie esigenze in fatto di presa.



Questo sistema si è rivelato ingegnoso e utile, consentendo di modificare in modo marcato l'ergonomia e di trovare la configurazione di gioco ideale in base alle proprie esigenze. Si può infatti optare per una linea adatta ai destrorsi, una adatta ai mancini o una simmetrica. In modalità simmetrica l'Evolve si può personalizzare ulteriormente, scegliendo tra una linea Low-Profile o una High-Profile, che vanno ad impattare anche queste sulla presa. Si tratta di un sistema di aggancio efficace e che permette di adattare molto bene il mouse alle proprie abitudini, per una soluzione ingegnosa e che si è rivelata molto utile nel tarare al meglio l'esperienza d'uso. Ovviamente, una configurazione di questo tipo pone dei limiti nel numero di tasti, otto in tutto: oltre ai due principali ne troviamo uno sotto alla rotellina, due per ogni lato della scocca (essenziali per un utilizzo con entrambe le mani) e uno per selezionare rapidamente i DPI.

Caratteristiche tecniche, software ed esperienza d'uso

Strix Evolve è dotato di un sensore ottico da 7200 DPI, 150 IPS e capace di sopportare accelerazioni fino a 30g, con un polling rate di 1000 Hz. Sotto ai tasti principali sono installati degli Switch Omron, garantiti fino a 50 milioni di click. Caratteristiche tecniche ottime per l'utilizzo quotidiano e adatte alla fascia di prezzo scelta per questo prodotto, in vendita a 79.99€. Per quanto riguarda il software troviamo il classico ROG Armoury, utilizzato da tutte le periferiche della casa di Taiwan. Da qui è possibile assegnare funzioni specifiche per ogni tasto salvando poi le impostazioni in diversi profili. Non manca ovviamente una sezione del software dedicata alle prestazioni, da cui impostare DPI, polling rate e accelerazione; disponibile anche una sezione per la taratura del mouse in base alla superficie di utilizzo. Presente inoltre una corposa parte con cui personalizzare l'illuminazione con 16,8 milioni di colori e diversi effetti visivi, sincronizzabili con altre periferiche Asus grazie alla tecnologia Aura Sync. Si possono poi creare macro e osservare le statistiche di utilizzo. Insomma, non manca nulla, per una piattaforma software di certo più matura rispetto a qualche tempo fa e al passo con i concorrenti. Nell'uso quotidiano questo Evolve si conferma una periferica valida. Non possiamo dirvi con certezza quale sia la configurazione ideale o migliore per utilizzarlo al massimo, tutto dipende dalle proprie abitudini. L'ideale è dunque prendersi un po' di tempo e provarne diverse, fino a quando non si trova quella più adatta al proprio stile di gioco. Il design relativamente semplice comunque consente un alto livello di adattamento e la presenza di più configurazioni non fa altro che aumentare la versatilità della periferica. Il sensore utilizzato (PMW 3330) si è dimostrato scattante e preciso, ma del resto è difficile oggi trovare periferiche da gaming che non soddisfino questo requisito in questa fascia di prezzo. La nostra prova con Ghost Recon Wildlands e Prey ha dato ottimi riscontri, con un comfort elevato grazie alla configurazione scelta, low-profile/simmetrica.