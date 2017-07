Creative Sound BlasterX Kratos S5: kit 2.1 dall'ottimo rapporto qualità prezzo

Il kit Sound BlasterX Kratos S3 si è rivelato un best seller nella sua fascia di prezzo, questo set di altoparlanti pensati per il gaming ha riscosso sin da subito un notevole successo di pubblico e critica, per questo Creative si è messa al lavoro per migliorare una formula già vincente. Il nuovo kit SoundBlasterX Kratos S5 (Sistema 2.1) presenta alcune interessante aggiunte, oltre a un design rinnovato con i due speaker satelliti dotati di una barra LED luminosa personalizzabile nella parte inferiore. Dopo qualche giorno di test in compagnia degli altoparlanti Kratos S5 vi proponiamo le nostre impressioni sul nuovo prodotto audio targato Creative.

Design e qualità costruttiva

Una volta aperta l'imponente confezione di vendita ci troveremo di fronte al subwoofer di colore nero, dimensioni pari a 306x220x260mm per un peso di 3,4 KG. I due satelliti (198.5 x 118 x 120 mm) pesano 800 grammi ciascuno e si presentano con un design particolarmente aggressivo e al tempo stesso elegante, così come l'unità centrale: i tre pezzi restituiscono sin da subito un buon feeling al tatto, i materiali utilizzati non trattengono le impronte e offrono una sensazione premium tipica di prodotti di fascia superiore. Sotto il subwoofer e i due satelliti troviamo un cavo micro USB (lunghezza 1,8 metri), cavo di alimentazione, manualistica, documentazione e garanzia.

Sound BlasterX Kratos S5 eroga una potenza totale pari a 60 Watt (RMS) così suddivisi: 36 Watt per il subwoofer e 12 watt ciascuna per le due casse satellite.Valori più che buoni considerando la fascia di prezzo del prodotto e l'utilizzo a cui è destinato. Come detto in apertura, il design è sicuramente uno dei punti di forza delle nuove casse Kratos S5, le quali presentano dimensioni piuttosto generose, da segnalare il logo SoundBlasterX nella parte inferiore delle tre unità e una striscia LED nella parte inferiore dei due satelliti, striscia LED regolabile e personlizzabile tramite la tecnologia Aurora Reactive System. I coni audio dei satelliti hanno un diametro pari a 11 centimetri, leggermente più grande quello dell'unità centrale, pensato per migliorare l'ascolto dei toni bassi. Da segnalare il disco di controllo del volume connesso tramite cavo al Subwoofer e anch'esso dotato di LED colorato: questo piccolo telecomando non può essere scollegato in alcun modo dall'unità centrale, fattore certamente non fastidioso ma che potrebbe scontentare gli amanti del "minimal" a tutti i costi. sul retro troviamo gli ingressi RCA, mini DIN, jack per le cuffie o sorgente audio da 3.5 mm, ingresso USB, ingresso per il cavo di alimentazione e interruttore di accensione e spegnimento. In linea generale, il design non è troppo dissimile rispetto a quello del "vecchio" kit Kratos S3, cambiano però le dimensioni e alcuni piccoli accorgimenti estetici, oltre ovviamente alla presenza della barra LED non inclusa nel precedente modello.

Prestazioni: esperienza d'uso

Nota positiva riguarda l'installazione, davvero semplice e immediata, basta collegare il subwoofer alla sorgente scelta (computer, dispositivo mobile o qualsiasi dispositivo audio con ingressi RCA) per iniziare sin da subito a godere di un suono pulito e nitido, sia ascoltando musica (jazz, rock, rap, pop) che utilizzando gli altoparlanti in ambito gaming. Rispetto al precedente modello (Sound BlasterX Kratos S3) notiamo una miglior riproduzione dei toni bassi, qui enfatizzati grazie al subwoofer centrale di dimensioni maggiori. Leggermente meno esaltante l'ascolto in cuffia: abbiamo effettuato dei test con un paio di Beats Studio Wireless ottenendo risultati discreti ma non eccezionali, in particolar modo a volume alto, in questo caso abbiamo notato una leggera distorsione del suono, cosa che potrebbe generare fastidio sulla lunga distanza. In ogni caso, diminuendo il volume di ascolto in cuffia il problema si attenua fortemente, fino a sparire quasi del tutto.



Interessante la dotazione software: l'app Sound Blaster Connect consente di regolare l'equalizzatore manualmente o impostando un set predefinito in base alle proprie esigenze. E' possibile selezionare preset per la visione di film o eventi sportivi, concerti e video musicali, inoltre non mancano impostazioni specifiche per videogiochi di grande richiamo come Overwatch, Call of Duty e Blattlefield 1, solamente per citarne alcuni. Interessanti le opzioni per il controllo delle barre led poste sui due altoparlanti, tramite Aurora Reactive System è possibile selezionare tra sedici milioni di colori in tonalità singola o in abbinamento, potendo regolare anche la luminosità della barra ed eventuali effetti e giochi di luce che si rivelano assolutamente accattivanti.