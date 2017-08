Recensione cuffie Bluetooth In-Ear Dodocool DA109

Il settore delle cuffie In-ear Bluetooth è vastissimo, sul mercato è infatti possibile trovare soluzioni di ogni genere, per ogni esigenza e adatte a tutte le tasche come il modello DA109 di Dodocool oggetto oggi della nostra prova. Un prodotto acquistabile per poco più di 20 euro, da utilizzare anche durante le attività sportive, che si distingue per il supporto al codec aptX. Scopriamo quindi tutte le caratteristiche delle DA109 realizzate da Dodocool, brand fondato nel 2011 a Hong Kong e specializzato in cuffie e accessori per smartphone e PC.

Auricolari Bluetooth Dodocool DA109, caratteristiche tecniche

Le Dodocool DA109 sono cuffie Bluetooth In-ear (che si inseriscono dentro la cavità auricolare) collegate fra loro da un appariscente cavo rosso piatto con telecomando dotato di pulsanti per la regolazione del volume e comando multifunzione. Tasto che consente la gestione dell'alimentazione, del pairing, delle chiamate e la messa in pausa di un brano riprodotto. Sono inoltre supportati anche i comandi vocali. Non mancano un piccolissimo LED, una serie di messaggi vocali emessi dalle cuffie che indicano lo stato di funzionamento del prodotto e l'indicatore dello stato della batteria visualizzato sullo schermo dei device iOS. Ricordiamo anche la porta micro USB per la ricarica della batteria integrata (coperta da un piccolo sportellino) situata sul telecomando. Le Dodocool DA109 sono dotate di un sistema di aggancio magnetico (non molto forte) che consente di tenere unite le cuffie e di un piccolo archetto in gomma removibile da inserire all'interno del padiglione auricolare, utile ad evitare eventuali cadute ad esempio durante le attività sportive. Occupiamoci ora delle caratteristiche tecniche di questo prodotto dotato di Bluetooth 4.1 e supporto al codec aptX. Per quanto riguarda le altre specifiche citiamo il driver da 10 mm, l'impedenza di 32 Ohm, output S.P.L. (Sound Pressure Level) di 100±3 dB, risposta in frequenza da 20 a 20,000 Hz ed una sensibilità del microfono di -42 dB ± 3 dB. Non manca infine la funzione di soppressione del rumore CVC 6.0 .Ricordiamo, infine, la batteria integrata da 110 mAh ed il peso di circa 15 grammi. Assente, purtroppo, la resistenza ai liquidi.



Ergonomia e prestazioni audio

Dal punto di vista ergonomico, la forma delle DA109 consente di tenerle sempre ben salde evitandone la caduta anche durante le attività sportive. Queste cuffie offrono un buon livello di isolamento acustico, sono leggere e risultano decisamente comode anche dopo un uso prolungato. Buona la costruzione e la custodia rigida in dotazione con un rivestimento che ricorda la fibra di carbonio. Al suo interno sono stati inclusi due set di gommini e due coppie di archetti, oltre a quelli già installati, per adattare le cuffie alla forma delle nostre orecchie; inoltre è presente anche un cavetto USB-Micro USB. Per quanto riguarda la connessione Bluetooth, durante i nostri test non abbiamo rilevato nessun problema di accoppiamento con tablet e smartphone, con un collegamento sempre stabile. Concludiamo con l'autonomia intorno alle 6 ore e le performance audio di buona qualità, considerando la natura economica di questo prodotto. Abbiamo testato queste cuffie con vari generi musicali ascoltando brani in diversi formati ed infine abbiamo messo alla prova le DA109 anche con videogiochi e film. La resa generale dei piccoli altoparlanti sulle frequenze alte e medie è più che sufficiente. Segnaliamo però una riproduzione dei bassi non sempre perfetta, a tratti un po' invadente e che può risultare predominante sulle altre frequenze. Migliore la performance nei film con una riproduzione naturale dei dialoghi. Passando al microfono, non emergono particolari problematiche con una voce catturata abbastanza nitida. Concludiamo con i pulsanti dalle generose dimensioni, a rilievo, facilmente individuabili anche solo al tatto. Infine ricordiamo il prezzo di queste cuffie che possono essere acquistate su Amazon a 20 euro circa.