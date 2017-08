Dodocool DC38 Recensione: ripetitore WiFi/Access point dal costo contenuto

Il mercato dei WiFi range extender è ormai sempre più vasto e sul mercato è possibile trovare numerose soluzioni adatte a tutte le tasche. Questi device, in grado di estendere la copertura di una rete WiFi esistente, sono sempre più apprezzati per la loro facilità di utilizzo e per il costo ridotto. Oggetto oggi della nostra prova è il modello DC38 realizzato da Dodocool; un prodotto disponibile a 25 euro circa con due antenne orientabili e dotato anche di funzionalità di access point e router.

Dodocool DC38: caratteristiche

Il DC38 è un dispositivo molto compatto con due antenne orientabili, dotato inoltre di un pratico indicatore dell'intensità del segnale WiFi ricevuto presente sul frontale. Sempre su questo lato troviamo il pulsante per il collegamento WPS e altri 3 led di stato. Sul lato sinistro sono, invece, posizionati due comandi per l'alimentazione e per la selezione delle modalità di funzionamento del device come acces point, repeater o router. In basso sono state inserite due porte Ethernet (una LAN ed una WLAN/LAN) mentre sul lato destro è presente il pulsante di reset. Dal punto di vista tecnico questo device supporta reti WiFi b/g/n a 2,4 Ghz con una velocità fino a 300 Mbps. Concludiamo con la confezione, di semplice cartone, con all'interno un cavo Ethernet ed un manuale anche in italiano.

Installazione e prestazioni

La funzione di WiFi repeater è quella che più si addice a questo dispositivo che può essere installato in pochi minuti sfruttando il pulsante WPS o la semplice procedura guidata tramite interfaccia web in italiano, ancora un po' acerba. In questa modalità il DC38 avrà lo stesso nome della rete originale e la stessa password. Non sarà quindi necessario cambiarla nei vostri dispositivi, con la rete che sarà estesa in automatico. In generale, durante i nostri test le performance sono risultate buone con un collegamento abbastanza stabile. Il DC38 è riuscito ad estendere la rete WiFi in due stanze di un appartamento prive in precedenza di un collegamento ad Internet. Inoltre testando altre posizioni di questo range extender è stato anche possibile portare la rete WiFi al piano superiore di una villetta con il modem/router installato al pian terreno. Occupiamoci, infine, anche della funzione di access point; in questa modalità, sempre facilmente configurabile tramite interfaccia web, verrà creata una nuova rete, sia per quanto riguarda il nome sia per la password; in questo caso la connessione arriva direttamente via cavo. Infine ricordiamo anche la modalità router che permette di estendere, ad esempio, le funzionalità di un semplice modem.