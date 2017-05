Gretel GT6000: lo smartphone low cost dalla super batteria e doppia fotocamera

Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta di brand cinesi poco conosciuti nel nostro Paese e, dopo avervi presentato gli smartphone di Umidigi, Maze e Nomu e i notebook di Chuwi, ci occupiamo oggi di Gretel. Un'azienda di Shenzhen fondata nel 1998, con una gamma formata da quattro diversi smartphone adatti a tutte le tasche. L'ultimo arrivato nella line-up di questo produttore è il modello GT6000, un phablet economico che si distingue per la batteria da ben 6000 mAh e per la doppia fotocamera posteriore. Scopriamo quindi tutte le caratteristiche di questo smartphone, iniziando dal suo design.



Batteria da 6000 mAh, scocca in metallo e dual cam

Iniziamo l'analisi del Gretel GT6000 partendo dal suo design, caratterizzato da una scocca in metallo con due fasce all'estremità in plastica ed il sensore per le impronte digitali posizionato anteriormente. Il device è disponibile in tre diverse colorazioni, nera, blu o oro con frontale bianco e dimensioni di 154.60 x 77.3 x 10.6 mm, per un peso di 233 grammi. Passando alle caratteristiche tecniche, su questo smartphone dual SIM troviamo un processore Mediatek MT6737 Quad Core a 1.3GHz affiancato da 2 GB di RAM e 16 GB di memoria, espandibile tramite MicroSD. Lo schermo è un 5.5 pollici IPS 2.5D con risoluzione purtroppo solo HD, realizzato da Sharp. Passando al comparto fotografico, questo è uno dei punti di forza del Gretel GT6000, grazie a una doppia camera al posteriore con sensore Panasonic da 13 megapixel e apertura f/2.2, affiancato da un secondo sensore da soli 1,3 megapixel. All'anteriore troviamo, invece, una fotocamera da 5 megapixel accompagnata da un flash led dedicato, utile per i selfie notturni. Altro elemento distintivo di questo smartphone è la batteria non rimovibile da ben 6000 mAh, con sistema di ricarica rapida e dotata anche della funzione di powerbank. Infine per quanto riguarda la connettività oltre agli immancabili WiFi e Bluetooth segnaliamo la presenza della banda 20 dell'LTE. Concludiamo con il sistema operativo Android 7.0 Nougat con interfaccia personalizzata da Gretel. Il GT6000 è attualmente in prevendita su vari store dedicati in prodotti cinesi, come Gearbest, ad un prezzo di 109,99 dollari (98 euro).