HOMTOM HT37 Recensione: smartphone Android da 80 euro per chi vuole farsi notare

Continua il nostro viaggio alla scoperta degli smartphone cinesi e dopo aver provato l'Umidigi C Note, un phablet dall'ottimo rapporto prezzo/prestazioni e il Vernee Thor E, un low cost dalla lunga autonomia, è arrivato il momento di testare l'H37 di HomTom. Si tratta di uno smartphone ultra economico, acquistabile a circa 80 euro, che sa distinguersi dalla concorrenza grazie alla presenza di due appariscenti strisce Led multicolore ed una sezione audio stereo. Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche di questo device partendo dal suo design.



Led multicolore e colorazione anche in rosa

Iniziamo l'analisi del'H37 partendo dal suo design generale, non troppo originale, ma che sa distinguersi grazie alla presenza di due strisce formate da tre LED multicolore posizionate alle estremità dello smartphone. Da segnalare, inoltre, la disponibilità di questo smartphone anche nella versione di colore rosa oltre ad altre due varianti in grigio e nero con frontale scuro. L'H37 ha dimensioni di 147,3 x 71,6x 8,9 mm per un peso di 161 gr e sotto lo schermo da 5 pollici, con risoluzione HD, ospita tre pulsanti touch non retroilluminati per il controllo di Android, ancora in versione 6.0. Sul lato posteriore, appena sotto la fotocamera che sporge leggermente dalla scocca, è alloggiato il sensore per il riconoscimento delle impronte dalla forma circolare (veloce e abbastanza preciso), mentre sul lato destro troviamo il bilanciere del volume ed il pulsante di accensione. In alto è posizionato il jack audio, mentre in basso troviamo la porta micro USB e lo speaker con la capsula auricolare che svolge anche le funzioni di altoparlante per una riproduzione audio stereo. Infine non dimentichiamo la cover removibile in plastica con finitura metallica che consente di accedere alla batteria da 3000 mAh e ai due vani per le Micro Sim e a quello separato dedicato ad una Micro SD fino a 64 GB.



Schermo da 5 pollici HD e 2 GB di RAM

Occupiamoci ora delle specifiche tecniche dell'HomTom H37, spinto da un SoC Mediatek MT6580 con quattro core di tipo A7 con una frequenza massima di 1.3GHz e una Gpu Mali-400 MP. Passando alla memoria troviamo 2 GB di RAM e 16 GB di storage espandibile tramite MicroSD fino a 64GB mentre per quanto riguarda il comparto fotografico, posteriormente è presente un sensore da 8 Megapixel (interpolati a 13 MP) e anteriormente una camera da 2 megapixel che arrivano a 5 sempre tramite interpolazione software. L'HomTom H37 è alimentato da una batteria removibile da 3.000 mAh con alimentatore da 5V/1A incluso nella confezione. Concludiamo con la connettività segnalando l'assenza del 4G, con il WiFi b/g/n, Bluetooth 4.0 e la sempre utile Radio FM.



Software con Android 6 personalizzato da HomTom

L'H37 monta Android 6 accompagnato da un semplice launcher di HomTom, privo di app drawer. Software che mostra periodicamente vari banner pubblicitari nella schermata di blocco. Segnaliamo, inoltre, un piccolo bug con due diverse icone per l'avvio della fotocamera, non removibili. Passando al menù Impostazioni troviamo la nota utility Miravision per il setting del display e l'aggiunta di alcune gesture a schermo per il lancio di varie app. Citiamo inoltre lo "Smart Motion" che include vari tipi di gesti che consentono ad esempio di rispondere automaticamente ad una chiamata avvicinando lo smartphone all'orecchio. Il software dell'H37 è totalmente in lingua italiana ad eccezione di alcune personalizzazioni di HomTom come le due funzioni appena citate. Presenti alcune app di terze parti come la Go Keyboard e Documents to Go. Infine occupiamoci delle strisce Led controllabili dal menù del display; queste si attivano ad ogni emissione audio dello smartphone, quindi non solo durante la riproduzione di un brano musicale, ma anche nei video e nei giochi. Inoltre si accendono all'arrivo di una chiamata, ma purtroppo non possono essere utilizzate come Led di notifica, assente su questo smartphone. Infine ricordiamo che l'intensità dei LED è direttamente collegata al volume dello speaker.



Esperienza d'uso

Durante l'utilizzo quotidiano, l'HomTom HT37 non ha manifestato problemi dimostrandosi fluido e reattivo con prestazioni soddisfacenti, nonostante i bassissimi valori registrati dai benchmark. Su AnTuTu questo smartphone totalizza 24684 punti, mentre su Geekbench fa registrare 419 punti in single core e 1228 in multi core. Più che sufficienti le performance su Chrome e con i giochi come Asphalt 8 che girano senza scatti, merito anche del display solo HD. Uno schermo con un temperatura colore un po' fredda, buoni angoli di visione, ma una luminosità non elevatissima. Segnaliamo, inoltre, un problema nella gestione della luminosità automatica non regolabile dall'utente. Occupiamoci ora del comparto audio, punto di forza di questo low cost, che può vantare una configurazione stereo degli altoparlanti grazie alla capsula auricolare che funziona anche da speaker con una qualità più che sufficiente ed un volume elevato anche in vivavoce. Nessun problema dal comparto telefonico, peccato per l'assenza del 4G. Non dimentichiamo infine le varie regolazioni software per l'ottimizzazione delle funzionalità audio e il chipset dedicato AWINIC che però non porta particolari miglioramenti alle performance musicali di questo smartphone. In merito al comparto fotografico il giudizio è solo sufficiente. Alla luce del Sole si ottengono scatti di qualità accettabile, ma con colori non sempre naturali ed una messa a fuoco spesso non precisa. Con una luminosità ridotta la qualità scende ulteriormente con un eccessivo rumore di fondo. Problematiche che ritroviamo anche nelle macro e nei video con risoluzione solo HD. Discrete le performance della camera frontale nonostante i soli 2 MP reali. Concludiamo con la batteria in grado di portarci all'ora di cena con un uso intenso e con circa 4 ore e mezza di schermo acceso. Accumulatore ricaricabile in poco meno di 2 ore. HomTom H37 è acquistabile negli store dedicati ai prodotti cinesi come Gearbest (attualmente a soli 71 euro) ed è anche disponibile su Amazon Italia al prezzo di 83 euro. Ricordiamo, infine, la recente uscita del modello Pro dell'H37, con caratteristiche hardware migliorate (Soc MT6737, 3 GB/32GB di memoria, 4G) e dotato di Android 7.0.