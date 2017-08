Huawei Mediapad M3 Lite 10: tablet e telefono con speaker Harman/Kardon

Il mercato dei tablet non brilla più come un tempo, ma alcune aziende come Huawei continuano ad investire nel settore presentando nuovi prodotti dalle interessanti caratteristiche. L'azienda cinese, che dichiara utili in crescita in questo segmento ed in controtendenza con il resto dei produttori, propone il Mediapad M3 Lite 10. Un tablet con schermo Full HD disponibile anche nella versione con modem 4G, in grado di gestire chiamate ed sms; un device che si distingue inoltre per la presenza di quattro speaker realizzati in collaborazione con Harman/Kardon. Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche di questo tablet a partire dal suo design.

Huawei Mediapad M3 Lite 10: forme curate ed eleganti

Huawei Mediapad M3 Lite 10 si presenta con forme curate con un profilo metallico e una back cover in plastica opaca. Nella parte frontale, oltre al display da 10 pollici, troviamo la camera da 8 MP, un led per le notifiche ed un unico pulsante con integrato il sensore per le impronte digitali (sempre veloce e preciso). Pulsante touch che consente di controllare il tablet in alternativa ai comandi Android a schermo. Sul lato destro (con il tablet disposto in orizzontale) troviamo invece il tasto di alimentazione e il bilanciere del volume, mentre sul lato opposto sono posizionati il carrellino in grado di ospitare nano Sim e MicroSD, la porta MicroUSB con OTG ed il microfono. Non dimentichiamo il jack audio alloggiato in alto insieme a due altoparlanti con altri due speaker montati in basso. Infine il retro dove è presente un sensore da 8 MP. Concludiamo con le dimensioni: Huawei Mediapad M3 Lite 10 è largo 241.3 mm, alto 171.5 mm e con uno spessore di 7.1 mm per un peso di 460g circa.

Caratteristiche tecniche e software

Passiamo ora all'analisi delle caratteristiche tecniche del Mediapad M3 Lite 10, partendo dal display: un IPS nel formato 16:10, con risoluzione 1920X1200. Cuore di questo tablet è il SoC Snapdragon 435, un processore octa core da 1,4 GHz con GPU Adreno 505 affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibili (21,16 liberi all'avvio). Passando alla connettività sulla versione in prova è presente oltre al Wi-Fi ac a doppia banda e al Bluetooth 4.0, anche l'LTE fino a 150 Mbps. Ricordiamo che Huawei vende anche una variante solo Wi-Fi di questo device. Terminiamo la rassegna delle caratteristiche tecniche ricordando la batteria da 6600 mAh e la confezione con all'interno solo l'alimentatore da 5V/2A. Passando al software, su questo tablet è presente Android 7.0 Nougat personalizzato con l'interfaccia EMUI 5.1 di Huawei già vista sui più recenti smartphone dell'azienda cinese. Software come sempre ricco di funzionalità con la possibilità di abilitare l'app drawer e dotato dell'interessante funzione "Kids corner"; un'interfaccia dedicata ai più piccoli che permette di limitare l'utilizzo dei file e delle app installate sul Mediapad M3 Lite, consentendo anche di impostare dei limiti temporali di utilizzo del device. Come sempre troviamo anche il software per la gestione di tutti gli aspetti di sicurezza del tablet, la possibilità di modificare il tema e la presenza del filtro per la luce blu per ridurre l'affaticamento visivo. Concludiamo ricordando la presenza di varie applicazioni già preinstallate come la suite Microsoft Office, Facebook e la tastiera di SwiftKey.

Esperienza d'uso e prezzi

Iniziamo la nostra analisi del Mediapad M3 Lite 10 partendo dalla sua buona ergonomia grazie al peso contenuto e allo spessore ridotto. La costruzione non presenta problemi con forme eleganti e curate. Per quanto riguarda le prestazioni, nell'uso quotidiano segnaliamo qualche piccolo rallentamento del sistema, in particolare sporadici ritardi nel ricaricamento del launcher di Huawei, dopo l'uscita da app e giochi pesanti. Situazione che migliora utilizzando interfacce più leggere. Questo tablet è comunque in grado di offrire un'esperienza di utilizzo abbastanza buona nella navigazione Internet e nei social. Qualche rallentamento di troppo nei giochi più esigenti come Asphalt Xtreme. Passando ai benchmark su AnTuTu il Mediapad totalizza 47539 punti, mentre su Geekbench fa registrare 667 punti in single core e 2863 in multi core. Occupiamoci ora del display, si tratta di uno schermo di buona qualità per quanto riguarda luminosità e angoli di visione con una temperatura colore regolabile dall'utente. I quattro altoparlanti di Harman/Kardon consentono un ampio fronte sonoro con un volume di ascolto elevato e di buona qualità.

Sul Mediapad M3 Lite 10 troviamo inoltre la tecnologia Huawei SWS 3.0 (Super Wide Sound) che permette agli speaker di variare la risposta a seconda dell'orientamento del tablet in orizzontale o in verticale. Speaker che possono essere, ovviamente, sfruttati per ottenere un potente audio in vivavoce, essendo questo tablet dotato anche di funzionalità telefoniche. Funzione che permette ovviamente l'utilizzo di WhatsApp, ma di qualità solo discreta; in alcuni casi l'interlocutore lamenta infatti un eco della sua voce catturata dal microfono del tablet. È preferibile, quindi, utilizzare delle cuffie che risultano anche più pratiche durante le chiamate. Occupiamoci ora del comparto fotografico partendo dal software con un'interfaccia già vista sugli smartphone dell'azienda cinese. Tra le modalità di utilizzo ricordiamo il time-lapse, i comandi vocali per lo scatto delle foto e ovviamente l'HDR. MediaPad M3 Lite 10 è equipaggiato con due fotocamere da 8 MP (quella posteriore con autofocus), entrambe in grado di registrare video a 1080p. In generale il sensore posteriore produce scatti dettagliati e di buona qualità, ma in alcuni casi con colori troppo caldi.

In condizione di bassa luminosità il dettaglio diminuisce, con un rumore chiaramente visibile. Giudizio positivo sui video e sulle macro con una rapida messa a fuoco. Stessa valutazione anche per la camera anteriore in grado di realizzare selfie di qualità; sensore accompagnato dallo scatto automatico al riconoscimento dei sorrisi e dalla classica "modalità bellezza". Concludiamo con la batteria in grado di garantire circa nove ore di utilizzo e ricaricabile in poco più di 3 ore e mezzo. Non mancano le consuete funzioni di Huawei per il risparmio energetico, utili per estendere l'autonomia di questo tablet. Huawei Mediapad M3 Lite 10 è disponibile con un prezzo di listino di 319 euro per la versione WiFi e 369 euro per la variante LTE ed è acquistabile in due colorazioni Space grey e White. Approfittando delle varie offerte online è però già possibile trovare questo tablet ad un prezzo decisamente più basso di quello di listino, intorno ai 250 euro circa per la variante WiFi.