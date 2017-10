Ken V9, la recensione del phablet lowcost da 130 euro

Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta di brand cinesi poco conosciuti nel nostro Paese, presentandovi oggi Ken; si tratta di un marchio appartenente al gruppo Ken xinda, azienda che produce anche i device "rugged" Elong(E&L) resistenti ad urti e polvere. Ken sta progressivamente allargando la sua line-up con il lancio di quattro nuovi smartphone denominati X6, S6, S7, ed S9 che arriveranno sul mercato a novembre. Si tratta di device low cost ma dotati di schermo fino a 5.5 pollici e doppia fotocamera. Oggetto oggi della nostra prova è il modello V9, un completo phablet Dual Sim dotato di schermo da 6 pollici con risoluzione Full HD, LTE e lettore di impronte sul retro. Iniziamo, quindi, l'analisi di questo smartphone partendo dal suo design classico, ma curato.

Design

Il V9 adotta un design comune a molti device cinesi senza particolari innovazioni, con forme comunque eleganti e curate. Il frontale si contraddistingue per il display dalle generose dimensioni (con una pellicola protettiva di bassa qualità pre-applicata) senza pulsanti fisici, mentre sul retro troviamo due piccole fasce cromate ed il sensore delle impronte; veloce, non molto preciso e posizionato un po' troppo in alto. In basso è alloggiata la porta Micro USB, lo speaker ed il microfono, mentre in alto troviamo il jack delle cuffie. A sinistra è stato posizionato il vano in grado di accogliere due nano SIM (una delle quali sostituibile con una MicroSD fino a 128 GB), mentre a destra troviamo il pulsante di alimentazione ed il bilanciere del volume. Ricordiamo, infine, la presenza del LED di stato, le dimensioni pari a 159,8 X 82,4 X 9 mm per un peso di 203 grammi e la scocca con finitura metallica disponibile in tre colorazioni: Gold, Silver e Rose gold.



Caratteristiche tecniche

Occupiamoci ora delle caratteristiche tecniche del Ken V9, spinto da un SoC Mediatek MTK6753, un octa core A53 con frequenza fino a 1,3 GHz affiancato da una Gpu Mali-T720. Per quanto riguarda la memoria troviamo 2 GB di RAM e 16 GB di storage (5,45 GB occupati al primo avvio), espandibile tramite microSD fino a 128 GB. Per quanto riguarda il display, Ken ha scelto un LCD a-Si AHVA da 6 pollici con risoluzione Full HD, mentre il comparto fotografico è formato da un sensore posteriore da 8 MP con doppio flash LED e da uno frontale da 5 MP. Camere che salgono rispettivamente a 13 e 8 MP tramite interpolazione software, mentre i video arrivano a 1080p - 30fps. Ricordiamo, infine, la batteria da 3.500 mAh e le connessioni con Bluetooth 4.0, WiFi b/g/n, radio FM, GPS e LTE con il supporto alla banda 20. Concludiamo con la confezione di buona qualità che include, oltre al cavo USB-Micro USB, un caricabatterie da 5V/1A, una seconda pellicola protettiva, una custodia in silicone ed una coppia di auricolari.

Software, Android 6 con launcher proprietario

Il V9 monta ancora Android in versione 6.0, con aggiornamenti di sicurezza di maggio 2017 e tasti a schermo. Ken ha deciso di personalizzare lo smartphone con un launcher proprietario privo di app drawer. Software del V9 che presenta vari problemi di traduzione e di denominazione dei vari menù; nel pannello delle notifiche troviamo ad esempio una seconda sezione denominata "Immagini dello schermo" contenente i vari toggles rapidi con le Impostazioni denominate "Ambiente"; pannello che ricorda nel design quello delle vecchie versioni della EMUI di Huawei. Passiamo rapidamente al menù delle Impostazioni che include la nota utility Miravision per il setting del display e l'utility Turbo downloader che consente di utilizzare contemporaneamente le reti 3G/4G ed il WiFi; manca purtroppo una modalità di gestione ad una sola mano che si sarebbe dimostrata davvero utile viste le dimensioni del display. Ken ha, inoltre, installato un contapassi ed un "Security Center" che aiuta gli utenti ad ottimizzare il telefono consentendo di gestire il risparmio energetico e altre funzioni. Il Ken V9 arriva con il Play Store e varie app già preinstallate (Facebook, Twitter, Whatsapp). Ricordiamo infine il mancato supporto ufficiale a Netflix (assente dallo store di Google) con l'apk che può comunque essere installato manualmente.

Esperienza d'uso

Nell'uso quotidiano il V9 garantisce prestazioni generali discrete con un avvio delle app non rapidissimo. Per gli amanti dei benchmark, su AnTuTu questo smartphone totalizza 39357 punti, mentre su Geekbench fa registrare 615 punti in single core e 2497 in multi core. Buone le performance su Chrome e nei giochi più pesanti come Asphalt Xtreme. Passando al display, si tratta di uno schermo di discreta qualità e dai colori naturali, ma con una luminosità non molto elevata che lo rende poco visibile alla luce del sole. Il comparto fotografico produce foto di qualità appena accettabile in condizioni di elevata illuminazione con colori un po' sbiaditi. Scatti che presentano problemi di messa a fuoco soprattutto in condizioni di bassa luminosità. Buone le macro e sufficienti le performance della camera anteriore e nei video. Software fotografico che include HDR (con qualche problema di gestione dell'illuminazione), modalità Panorama e bellezza, vari filtri in tempo reale e la possibilità di intervenire su vari parametri come ISO e bilanciamento del bianco.



Occupiamoci ora del comparto telefonico con una scarsa qualità del microfono installato all'interno del V9, con l'interlocutore che lamenta spesso un audio a basso volume. Sufficienti le performance della capsula auricolare, giudizio invece abbastanza positivo sullo speaker dalla discreta potenza. Nessun problema nella ricezione e nella gestione del Dual SIM. Tra gli aspetti da criticare ricordiamo anche la pellicola protettiva che non copre completamente il display e soggetta a graffiarsi rapidamente. Infine la batteria che fatica ad arrivare all'ora di cena con un uso molto intenso dello smartphone, con meno di 4 ore di schermo acceso; accumulatore ricaricabile tramite caricatore da 5V/1A in circa 3 ore e mezza. Il Ken V9 è acquistabile su Amazon o sui vari store specializzati in prodotti cinesi come Aliexpress, ad un prezzo di circa 130 euro.