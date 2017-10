Moto GamePad, come trasformare un Moto Z in una console portatile

La gamma di accessori modulari MotoMods si fa sempre più interessante con l'arrivo di nuovi prodotti come la fotocamera a 360 gradi, la seconda versione dello speaker JBL ed il Moto GamePad oggetto oggi della nostra prova. Modulo che consente di trasformare uno smartphone della famiglia Moto Z in una vera e propria console portatile. Famiglia di moduli che nei prossimi mesi continuerà ulteriormente ad allargarsi. Motorola è infatti al lavoro su altri accessori davvero particolari come la Polaroid Insta-Share, una piccola stampante da collegare sul retro dei Moto Z, in grado di stampare rapidamente le foto scattate con la fotocamera dello smartphone. Inoltre è anche in sviluppo un mini speaker portatile in grado di ospitare le funzionalità smart dell'assistente vocale Amazon Alexa. Scopriamo quindi tutte le caratteristiche di questo accessorio che abbiamo testato con il Moto Z2 Force, il nuovo top di gamma di Motorola.

Moto GamePad, caratteristiche ed esperienza d'uso

Moto GamePad consente di trasformare un device della serie Z in una vera console portatile aggiungendo allo smartphone due stick analogici, una croce direzionale, quattro pulsanti principali e quattro dorsali oltre a tre piccoli comandi (Start, Select e Home). Un modulo alimentato da una batteria aggiuntiva da 1.035 mAh che consente fino ad 8 ore di gioco; accumulatore ricaricabile tramite USB Type-C che però non alimenta lo smartphone. Non dimentichiamo il jack delle cuffie ed il foro per la camera posteriore. Interessante anche il design con due led integrati nei dorsali che si illuminano di rosso alla pressione di qualsiasi tasto; al posteriore troviamo invece una vistosa Y, sempre illuminata di rosso, chiaro riferimento alla serie di PC Legion di Lenovo dedicata ai gamers. Concludiamo l'analisi dell'aspetto esterno con le dimensioni, questo modulo misura 226 x 75,9 x 24,4 mm per un peso di 140g.



Passiamo ora all'esperienza d'uso. Buona la costruzione generale con un peso ridotto grazie alla scocca realizzata completamente in plastica; veloce la risposta dei comandi, abbastanza precisi gli stick analogici; solo discreta invece l'ergonomia con i pulsanti scomodi da raggiungere con il pollice destro. Inoltre il grip non è dei migliori a causa dello spessore ridotto; fattori che non rendono questo gamepad adatto ad un utilizzo prolungato. Inoltre il Gamepad non può essere, ovviamente, utilizzato con i giochi che richiedono il display in posizione verticale.



Installazione e configurazione

L'installazione e la configurazione, come negli altri MotoMods, viene eseguita in modo rapido ed automatico dallo smartphone; il sistema di aggancio magnetico dei moduli MotoMods, anche in questo caso, si è rivelato stabile e solido. Alla prima installazione viene inoltre consigliato il download dell'applicazione denominata Moto Game Explorer, un aggregatore di titoli scaricabili dal Play Store compatibili con Moto GamePad; accessorio che viene riconosciuto dai giochi come un comune joypad; nessun problema, quindi, con i vari emulatori di vecchie console disponibili su Android. Terminiamo ricordando il prezzo del Moto GamePad pari a 79 euro.