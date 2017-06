Powerbank Choetech: grande capacità, ricarica rapida e porta Lightning

I powerbank sono ormai divenuti un accessorio quasi obbligatorio per molti utenti di smartphone e tablet. La maggior parte dei device fatica, infatti, a superare un giorno di utilizzo intenso e, se non si ha a disposizione una presa di corrente, l'unica soluzione è ricorrere ad una batteria portatile che consente di caricare i nostri dispositivi ovunque ci troviamo. Il mercato è invaso da una moltitudine di offerte diverse con power bank di ogni tipo, da soluzioni piccole ed economiche a modelli più pesanti e di maggiore capacità. Oggi vi proponiamo una powerbank di Choetech, in particolare il modello B617Q da 10400 mAh. Choetech è un'azienda cinese fondata nel 2012 che realizza vari tipi di prodotti, tra cui caricabatterie wireless o solari, cavi di vario genere, cuffie e speaker Bluetooth.



Powerbank Choetech B617Q: caratteristiche tecniche

Choetech B617Q è un powerbank con una capacità dichiarata di 10.400 mAh grazie a quattro batterie da 2600 mAh di LG con dimensioni di 15.8 x 10.8 x 3.4 cm, per un peso di 340 grammi. Inoltre secondo le dichiarazioni di Choetech questa batteria non teme gli urti ed è in grado di resistere a temperature comprese tra -4°C e 70 °C. Il powerbank è dotato di un circuito di protezione in grado di proteggere il dispositivo da sovraccarichi di tensione o cortocircuiti. B617Q si distingue per il supporto alla tecnologia Qualcomm Quick Charge 3.0 sia in ingresso, sia in uscita per ricariche super veloci. Scendendo nel dettaglio su questo powerbank troviamo due ingressi con una porta Lightning da 5V/2.4A, compatibile con i caricabatterie Apple, ed una micro USB (5V/2.4A, 9V/1.5A) con il supporto, quindi, per la carica rapida della powerbank. Due sono anche le uscite USB, la prima è una porta Quick Charge 3.0 (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) di colore blu, che permette la ricarica veloce degli smartphone compatibili fino all'80% della batteria in 35 minuti; l'output della seconda porta è, invece, di 5V/1A. Non dimentichiamo, infine, il pulsante di accensione frontale accompagnato da quattro Led che indicano la carica residua e l'attivazione del Quick Charge con le varie porte posizionate tutte nella parte superiore.



Powerbank Choetech B617Q: prestazioni

Concludiamo l'analisi di questa powerbank analizzando le sue prestazioni. B617Q ha una capacità reale di circa 8500 mAh; buona la qualità costruttiva, con una scocca in metallo, e la portabilità nonostante il generoso accumulatore utilizzato. Per quanto riguarda la confezione, al suo interno troviamo solo un cavetto USB-Micro USB ed un breve manuale di istruzioni; assente invece un sacchetto per il trasporto ed un caricabatterie rapido utile per gli utenti non in possesso di uno smartphone con Quick Charge. Utilizzando un caricabatterie da 5V/2A siamo riusciti a caricare la B617Q in circa 5 ore. Choetech B617Q è acquistabile ad un prezzo di listino di 50 euro, ma è attualmente in offerta su Amazon a 32,99 euro. Infine ricordiamo che l'azienda cinese realizza anche una seconda versione di questa batteria portatile dotata però di un input Type-C al posto della porta Lightning ed una sola uscita USB, con una capacità sempre di 10400mAh dichiarati.