Rapoo V100 recensione: kit gaming dall'alto rapporto qualità-prezzo

Chi utilizza costantemente il PC per giocare lo sa bene: avere una tastiera e un mouse da gaming può cambiare - e anche di molto - l'intera esperienza. Il mercato di settore infatti offre molteplici soluzioni, più e meno dispendiose, oggi andiamo ad analizzare una di queste: abbiamo messo sotto stress il kit tastiera+mouse V100 di Rapoo, marchio conosciuto in tutto il mondo che si sta ritagliando una fetta di utenti sempre più larga. Parliamo di un prodotto ben costruito, che si presenta in una scatola cartonata essenziale ma funzionale all'estremo. La tastiera ha un layout per i destri, ma i tasti sono altamente personalizzabili e configurabili. Il grip offerto da questi ultimi, che ovviamente sono meccanici e alti, è ottimo per chi desidera un controllo preciso in fase di gioco. Una delle particolarità principali dell'intero kit è la possibilità di illuminare tastiera e mouse con 16 milioni di colori da accendere in modo fisso oppure con una delicata dissolvenza (Breathing Light Mode), inoltre è possibile accordare i colori e l'intermittenza in base al ritmo di gioco, così da avere un'esperienza ancor più immersiva - soprattutto con gli FPS.



Oltre ad avere a sua volta delle luci LED installate, il mouse monta un motore ottico professionale a 6400 FPS. Questa caratteristica rende il mouse del kit V100 veloce e preciso in ogni occasione, inoltre quando si utilizza il computer per operazioni quotidiane (o si usa un gioco poco frenetico) basta un clic per rendere il movimento più morbido con risoluzioni ottiche meno spinte (da 250 a 3000 DPI). Tornando alla tastiera, bisogna sottolineare come questa abbia una memoria integrata al suo interno, caratteristica che permette all'utente di salvare la configurazione del mouse (macro, DPI, dissolvenza delle luci) per le diverse fasi di gioco. Questo consente di trasportare il kit ovunque si voglia e ritrovare subito la propria configurazione, senza perdere ulteriore tempo a configurare su altri dispositivi. Dimenticate poi l'effetto ghosting, grazie a 19 tasti che lavorano senza possibilità di conflitto: potete dare fino a sei comandi contemporaneamente e ottenere una perfetta risposta su schermo, senza problemi.



Tastiera e Mouse del kit V100 di Rapoo sono ovviamente cablati per avere zero latenza e tutti i singoli tasti, le combinazioni di tasti e i tasti macro sono completamente configurabili, basta un piccolo software dedicato da installare sul PC. Proprio grazie alle combinazioni possiamo eseguire comandi complessi a velocità estrema, cosa che può darci una marcia in più in fase di gioco. Considerato il prezzo alla portata di tutti, fra i 50 e gli 80 euro a seconda del rivenditore, V100 di Rapoo è perfetto per chi desidera un kit da gaming che non svuoti inesorabilmente il portafogli, pur mantenendo un'alta qualità generale.