ROG Strix Impact: il mouse "essenziale" di ASUS Recensione

Per ogni giocatore PC che si rispetti, il mouse rappresenta -in coppia con la tastiera- la sua estensione più importante. È perciò fondamentale dotarsi di una periferica capace di adattarsi efficacemente alle proprie esigenze, sia in termini di comodità d'uso che di performance. Republic of Gamers, brand creato appositamente da ASUS per rispondere alla crescente domanda di hardware da gioco enthusiast e hardcore, conosce bene queste necessità. È per questo che negli ultimi anni ha lavorato alla creazione di una gamma di mouse prestanti e di qualità, realizzati con in testa i requisiti fondamentali dei più importanti generi videoludici presenti nel panorama multigiocatore. Troviamo, ad esempio, Gladius II, capace di dare il meglio di sé negli FPS, o il ROG Spatha, "topo" che, grazie ai suoi numerosi tasti, si esprime al massimo nel campo degli MMO. Oggi, invece, siamo qui per parlarvi un nuovo arrivato: il ROG Strix Impact, un mouse ambidestro leggero ed essenziale, realizzato specificatamente per gli amanti dei MOBA.

Package e Design

Sebbene la parola "impact" dovrebbe farci pensare a un mouse aggressivo anche dal punto di vista estetico, ASUS ha preferito realizzare una periferica dal design piuttosto essenziale, con linee nette ma mai eccessive, e parco anche dal punto di visto cromatico; un mouse, insomma, da tirare fuori velocemente dalla scatola e da mettere subito alla prova in gioco, suo vero campo d'elezione. Una filosofia che viene rimarcata anche dal pack di vendita, piuttosto minimale sia dal punto di vista estetico che contenutistico. I colori principali della confezione sono quelli classici di Republic of Gamers, quindi il rosso, l'argento e il nero, con un'unica nota di vivacità conferita dalla scritta "Strix" sul frontale, realizzata con i cromatismi arcobaleno tipici della gamma RGB, la stessa con cui è possibile customizzare il logo ROG presente sul dorso del mouse. Sui lati della scatola, invece, troviamo alcune foto che incorniciano i particolari del prodotto, mentre sulla parte posteriore, oltre alle specifiche, figura un elenco delle sue feature principali. Al suo interno, ad accompagnare il mouse, ci sono il classico manuale d'uso e due sticker con il logo ROG, uno nero e uno argentato. Lo Strix Impact, come dicevamo, punta tutto sulla leggerezza e sull'essenzialità del suo design. Il suo corpo, che misura rispettivamente 12 cm in lunghezza e 6 cm in larghezza, è forse -anche per via del design perfettamente simmetrico, necessario per un utilizzo da ambidestro- un po' troppo stretto per favorire una presa completamente "palm", risultando quindi forse più comodo per quei giocatori che prediligono impugnare il mouse con le dita non completamente distese sul suo dorso ("claw" e "fingertip"). Per garantire comunque una presa sempre solida in ogni circostanza, su entrambi i lati della periferica, in prossimità della "coda", troviamo delle coperture in gomma realizzate con una texture in stile Maya.



Non ci sono invece particolari appunti da fare sul peso, che risulta ottimale grazie ai suoi 91 grammi (112 considerando il cavo). A livello di pulsanti, ad accompagnare i due click principali e quello della rotella, troviamo, posizionato appena più sotto, esclusivamente il bottone dedicato al cambio on-the-fly del profilo dpi. Va però sottolineata la curiosa scelta di ASUS di "staccare" letteralmente i due click dal resto dello scocca del mouse, così da rendere - a detta del produttore - la loro pressione più leggera e responsiva. Per quanto concerne il cavo, ne troviamo uno non rimovibile e senza copertura intrecciata, della lunghezza di circa 2 metri, mentre il connettore USB è placcato in oro. Sulla parte inferiore, troviamo i classici piedini in teflon, due nella parte avanzata, uno in quella posteriore, e uno triangolare a contornare il sensore ottico. Va detto che -forse per via di un sample di prova non esattamente nuovo di pacca- questi piedini ci sono sembrati leggermente troppo bassi, creando un leggero attrito durante gli spostamenti sul tappetino.

Specifiche e Software

Il ROG Strix Impact presenta un sensore ottico da 5000 dpi, con un'accelerazione fino a 30 G. Come polling rate, invece, ci attestiamo intorno ai canonici 1000 Hz. Il mouse arriva tra le mani degli utenti con la piena compatibilità con il software ASUS ROG Armoury, con il quale è possibile controllare praticamente ogni aspetto della periferica. Innanzitutto, permette di configurare il colore del logo dorsale sopracitato, sfruttando anche il sistema ASUS Aura Sync per "accoppiarlo" cromaticamente con le altre periferiche del produttore taiwanese dotate della stessa tecnologia. Sempre con l'applicativo, è possibile aggiornare il firmware e modificare, spostandosi attraverso le apposite "tab", le funzioni associate ai tasti, i due livelli di dpi, l'accelerazione e la decelerazione, la frequenza di polling e la risposta di tasto. È infine possibile registrare al volo delle macro, mediante una funzione "record" molto intuitiva. Non è purtroppo possibile impostare più di un profilo di funzionamento (né salvare tutte le impostazioni su cloud), come invece avviene tipicamente nei mouse di altri produttori, come Razer e Logitech.

Test

La nostra prova si è svolta su due tappetini differenti: il primo era un AUKEY Gaming Mouse Pad XXL in tela (900x400x4mm), mentre il secondo un Logitech G440 rigido. Su entrambi i prodotti, lo Strix Impact si è rivelato tendenzialmente responsivo, fatta eccezione però per quelle frizioni di cui vi abbiamo parlato poc'anzi, durante l'analisi dei piedini in teflon, i quali - vista l'altezza molto limitata - rendono il mouse leggermente meno scattante di quello che ci saremmo aspettati da una periferica con un peso così contenuto. Niente di troppo problematico, sia chiaro, ma certamente ci sarebbe piaciuto mettere le mani su un mouse completamente intonso, così da fugare ogni nostra preoccupazione. I tasti, invece, si sono comportati sempre bene in tutte le situazioni, grazie al buon feedback garantito dai classici switch Omron. Certo, l'assenza di qualsivoglia tasto "supplementare" (ad eccezione di quello predisposto al cambio dei dpi), limita inesorabilmente il campo d'utilizzo del mouse ai MOBA e per la navigazione sul desktop, dove per cavarsela bastano appunto solamente i due tasti principali.