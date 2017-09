tado° Termostato Intelligente, il riscaldamento in casa è ora smart

Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo della domotica e dopo la recensione della lampadina smart di TP-Link ci occupiamo oggi del Termostato Intelligente prodotto da tado°. Parliamo di un'azienda tedesca specializzata in soluzioni domotiche che realizza, oltre a questo termostato, anche una testa termostatica intelligente da applicare ai tradizionali termosifoni ed un sistema di controllo in grado di rendere smart i comuni condizionatori d'aria. Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche del Termostato Intelligente di tado° partendo dalla confezione di vendita e dalla procedura di installazione.

Termostato Intelligente di tado°: compatibilità ed installazione

Il Termostato Intelligente difunziona con la maggior parte dei sistemi di riscaldamento autonomo presenti sul mercato supportando numerose marche di caldaie di vario genere, convenzionali, a condensazione o pompe di calore. Inoltre è compatibile sia con i classici sistemi che utilizzano i termosifoni sia con il riscaldamento a pavimento. Questo termostato intelligente, utile anche al controllo dell'acqua calda sanitaria, va a sostituire il classico termostato presente in casa e grazie al Kit di estensione è possibile utilizzarlo anche se si ha un apparecchio senza fili o se si possiede una caldaia a gas senza termostato. Inoltre si integra con le teste termostatiche intelligenti per i normali termosifoni, sempre prodotte dall'azienda tedesca. Passiamo ora all'installazione di questo dispositivo, procedura abbastanza semplice che può essere eseguita anche senza ricorrere ad un professionista. tado° fornisce infatti, tramite una procedura online, tutte le informazioni necessarie per montare il termostato nella propria abitazione (con alcuni passaggi però in inglese). Inoltre nella confezione è presente tutto il materiale utile al fissaggio a parete del termostato. L'installazione vera e propria non richiede molto tempo; riassumendo le fasi principali, è sufficiente scollegare i fili dal vecchio termostato, inserendoli nella posizione corrispondente sulla morsettiera di tado° (elemento separato che va fissato al muro e a cui si aggancia il termostato intelligente). Una volta eseguita questa operazione è necessario collegare il tado°, via radio, all'presente nella confezione. Si tratta di un piccolo accessorio che comunica tramite cavo Ethernet con il router domestico e che va alimentato dalla rete elettrica o tramite porta USB (se presente sul router). A questo punto basterà scaricare sul nostro smartphone l'app di tado° che vedremo più avanti. Nel nostro caso non ci sono stati grossi problemi di installazione; siamo però dovuti ricorrere all'assistenza dell'azienda tedesca a causa di una vecchia caldaia installata in casa, non presente nel database di tado°.

Design, funzioni e app

Il termostato intelligente di tado° si presenta con un design curato ed elegante, con un unico pulsante fisico che attiva il display a micro-led (invisibile in stand-by) che visualizza la temperatura dell'ambiente. Tasto che consente di scorrere tra le varie funzionalità disponibili e di visualizzare due comandi capacitivi utili per la regolazione manuale della temperatura. Ricordiamo le misure di questo prodotto pari a 104 x 104 x 17 mm e l'alimentazione costituita da tre batterie AAA che consentono due anni di autonomia. Occupiamoci ora dell'app, cuore di questo sistema, disponibile sia su smartphone che su PC. Applicativo che consente ovviamente di programmare in modo dettagliato il funzionamento del riscaldamento domestico nell'arco della settimana. Programmazione però di tipo intelligente, infatti, se non saremo in casa durante gli orari programmati, tado° non accenderà la caldaia facendoci risparmiare sulla bolletta fino al 31%. Questo è possibile tramite la geolocalizzazione del nostro smartphone, con il termostato che ci farà trovare sempre la casa già calda al nostro rientro. Quando, invece, la nostra abitazione è vuota (modalità away) la temperatura verrà abbassata in automatico; in questo caso tado° utilizza un algoritmo con tre diversi settaggi che consentono di trovare il miglior compromesso tra risparmio energetico e comfort. Per il suo funzionamento il termostato tiene anche in considerazione la temperatura esterna, il meteo e inoltre, secondo le dichiarazioni dell'azienda, è in grado di apprendere con il tempo e capire come riscaldare l'abitazione in modo efficiente. In aggiunta l'App di tado° integra varie opzioni che consentono di personalizzare il funzionamento del termostato.



Ricordiamo ad esempio la possibilità di delimitare con precisione l'area in cui il device ci ritiene in casa, sfruttando le mappe di Google, e la possibilità di rilevare l'apertura di una finestra; funzione che disattiva il riscaldamento per un periodo di tempo limitato. Tra le altre funzionalità non dimentichiamo l'utile report sul risparmio energetico che fornisce anche numerose informazioni come il periodo di attività di tado° e l'impatto dell'adattamento meteo e non manca un interessante grafico che mostra nel dettaglio vari dati come la variazione di temperatura suddivisa in giorni e fasce orarie. Ricordiamo anche la compatibilità con i principali assistenti vocali sul mercato, Siri-Apple HomeKit, Amazon Alexa e l'Assistente Google e con le soluzioni IFTTT. Infine un breve sguardo all'app, ben realizzata, di facile utilizzo e che oltre alle funzioni citate consente il controllo manuale del termostato, la visualizzazione delle persone in casa, la temperatura esterna/interna e l'umidità. Concludiamo con il prezzo del termostato intelligente tado° pari a 249 euro; in alternativa è anche possibile noleggiarlo a partire da 4,99 euro al mese. Infine ricordiamo la possibilità di restituire il prodotto, entro un anno, ottenendo un rimborso completo della somma pagata.