Teclast T10 Recensione: un tablet dall'ottimo rapporto qualità-prezzo

Continuiamo ad occuparci di tablet da 10 pollici e, dopo la recensione del Huawei Mediapad M3 Lite 10 di qualche tempo fa, proviamo oggi il nuovo T10 di Teclast. Parliamo di un'azienda cinese poco conosciuta nel nostro Paese che avevamo scoperto di recente con il test del TBook 10 S, un notebook/tablet 2-in-1 con tastiera staccabile, dotato di doppio sistema operativo Windows 10 e Android. Come da tradizione Teclast, anche il T10 viene venduto ad un prezzo adatto a tutte le tasche, potendo anche vantare una buona dotazione hardware ed uno schermo ad elevata risoluzione. Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche di questo device partendo dal suo design.

Tablet Teclast T10, scocca in metallo e schermo da 10 pollici

Iniziamo l'analisi del più recente tablet dipartendo dal frontale dalle linee classiche e privo di pulsanti. Più interessante il posteriore caratterizzato da una scocca in metallo con il sensore delle impronte posizionato sul lato sinistro (abbastanza rapido e preciso) raggiungibile facilmente solo con il tablet in posizione orizzontale. Sensore che può essere utilizzato anche per raggiungere la Home con una pressione prolungata. Sempre sul retro troviamo la camera da 8 MP inserita all'interno di una fascia orizzontale di qualità inferiore rispetto al resto della scocca. Non manca un bordino cromato che corre lungo il tablet con il comando di accensione, la barra del volume, la porta Micro USB (con OTG) e la Micro HDMI posizionati in alto. La presa della cuffie ed il vano per la Micro SD (fino a 128 GB) si trovano, invece, sul lato sinistro (con il tablet disposto orizzontalmente). Ricordiamo infine istereo alloggiati sui lati ed il microfono posizionato in basso. Terminiamo con le dimensioni pari a 239x167x7.5mm con un peso di 550 grammi.

Caratteristiche tecniche e software

Occupiamoci ora delle specifiche tecniche del Teclast T10 che può vantare un display Sharp OGS da 10.1 pollici e risoluzione di 2560X1600 con una pellicola protettiva già pre-applicata. Cuore di questo tablet è il SoC Mediatek MTK8176 con sei core; 2 ARM Cortex-A72 e quattro core-A53 con una frequenza fino a 2.1GHz, affiancati da una GPU IMG PowerVR GX6250. Interessante anche la dotazione di memoria con ben 4 GB di Ram e 64 GB di memoria (697 MB utilizzati su 54,55 GB liberi al primo avvio) espandibile via MicroSD. Passiamo ora al comparto fotografico con un sensore anteriore da 13 MP e al posteriore una camera da 8 MP con autofocus e apertura F2.0. Per quanto riguarda la connettività citiamo il WiFi b/g/n/ac, dual band, ed il Bluetooth 4.0. Concludiamo con la batteria da 8.100 mAh dotata di ricarica rapida con alimentatore da 9V/2A - 12V-1.5A con presa cinese. Passando al software, sul Teclast T10 è presente Android 7.0 Nougat (con Play Store già installato e patch di sicurezza del 5 aprile) personalizzato con un semplicissimo launcher, privo di opzioni e app drawer. L'azienda cinese ha, inoltre, aggiunto ai lati dei pulsanti Android a schermo i comandi del volume, per gli screenshot ed uno dedicato alle opzioni delle app. Teclast ha anche installato vari software in lingua cinese (rimovibili dall'utente), un app locker ed un utility per il blocco degli applicativi all'avvio del tablet. Tra le personalizzazioni ricordiamo anche il filtro per la luce blu (regolabile dall'utente) ed una modalità in bianco e nero (Reading Mode); funzioni inserite nella barra delle notifiche che consentono di ridurre l'affaticamento visivo. Non manca una modalità di risparmio energetico (sempre attiva all'avvio) e la nota utility Miravision per il setting dei colori e della luminosità dello schermo. Infine ricordiamo che il tablet arriva con la lingua cinese preimpostata, ma con un po' di pazienza è possibile abilitare l'italiano con una traduzione completa di quasi tutto il software. Concludiamo con una curiosità, l'app Google Foto riconosce il tablet come uno smartphone della famiglia Pixel, consentendo così il caricamento illimitato ed in qualità originale degli scatti e dei video realizzati con il tablet.



Esperienza d'uso e prezzo

Grazie alle sue caratteristiche tecniche e ad un sistema operativo molto leggero, il Teclast T10 è in grado di offrire un'esperienza d'uso quotidiana più che soddisfacente, con una buona velocità di navigazione in Chrome. Giudizio analogo nei giochi e nel multitasking grazie ai 4 GB di RAM. Buone notizie arrivano anche dallo schermo, luminoso e dai colori naturali, e dall'audio con due speaker stereo ai lati del tablet. Altoparlanti di qualità e dall'elevata potenza che possono, però, venir coperti dal palmo delle mani quando si utilizza il T10 in orizzontale. Non dimentichiamo i benchmark: questo tablet su AnTuTu totalizza 79827 punti, mentre su Geekbench fa registrare 1515 punti in single core e 3630 in multi core. Non eccezionale invece l'ergonomia, a causa del peso superiore al mezzo chilo ed il software delle fotocamere, decisamente essenziale. Applicativo che include solo le funzioni fondamentali come l'HDR o la regolazione manuale dell'esposizione. Per quanto riguarda gli scatti, dal sensore anteriore del T10 si ottengono buoni selfie, dall'elevato dettaglio; la camera posteriore produce, invece, foto solo discrete con qualche problema di gestione della luminosità ed un rumore evidente in condizioni di ridotta illuminazione. Concludiamo con i video, fino a 1080p al posteriore e di qualità appena sufficiente; da bocciare invece quelli dal sensore anteriore con risoluzione solo 480p. Terminiamo con la batteria in grado di garantire circa 8 ore di utilizzo e ricaricabile in 3 ore e mezzo circa. Infine il prezzo con il Teclast T10 che può essere acquistato sui vari store cinesi come Gearbest a 200 euro circa.