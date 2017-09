Tronsmart Element T6, recensione dello speaker Bluetooth low cost a 360 gradi

Tronsmart è un'azienda cinese fondata nel 2013 che realizza accessori di vario genere come cavi, caricabatteria e power bank. Questa azienda di Shenzhen produce anche prodotti audio tra cui cuffie, speaker ed un ricevitore/trasmettitore Bluetooth, senza dimenticare gamepad, stand e pellicole protettive per iPhone. Oggi vi proponiamo la recensione dell'altoparlante Element T6 di Tronsmart, un interessante speaker Bluetooth a 360 gradi, dal prezzo ridotto. Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche del T6 a partire dal suo design.

Tronsmart Element T6, originale design rugged

Tronsmart Element T6 è uno speaker Bluetooth dalla forma cilindrica con dimensioni di 75x75x195mm per un peso di 544g. L'aspetto generale ricorda quello di un thermos con un "tappo" nella parte superiore di colore grigio, che in realtà è la manopola del volume. Sempre in alto sono presenti il pulsante di alimentazione/pairing Bluetooth, i controlli per la riproduzione audio e per la gestione delle chiamate. Il T6 è, infatti, dotato di microfono da utilizzare per le chiamate in vivavoce. Nella parte più bassa troviamo, sotto uno sportellino in gomma, la Micro USB per la ricarica (5V-2A) e l'ingresso Line In per il jack audio. Tornando al design non dimentichiamo il LED di stato circolare che circonda i comandi principali ed il rivestimento esterno in tessuto sintetico di ottima fattura, disponibile in rosso o nero. Buona la costruzione generale, considerando la natura low cost del prodotto, con la maggior parte delle altre superfici rivestite in gomma.



Caratteristiche tecniche e prestazioni audio

Passiamo ora alle caratteristiche audio, con il Tronsmart Element T6 che ospita al suo interno due speaker da 48 mm con DSP, magnete da 4 ohm e potenza di 12,5 Watt ciascuno; altoparlanti affiancati da un radiatore passivo per i bassi, a vista, alloggiato nella parte inferiore. Tra le altre specifiche ricordiamo il rapporto segnale/rumore di 80dB, una gamma di frequenze tra 60Hz e 20KHz e distorsione THD del 10%. Il T6 è alimentato da due batterie da 2600 mAh ed è dotato di Bluetooth in versione 4.1, senza supporto all'aptX. Occupiamoci ora delle prestazioni di questo speaker in grado di riprodurre un audio a 360 gradi in generale di buona qualità. Abbiamo testato il T6 con diversi generi musicali, dal rock al pop, fino ad arrivare al jazz e alla musica classica. Nonostante le ridottissime dimensioni, l'altoparlante di Tronsmart riesce tranquillamente a riempire una stanza di medie dimensioni. Elevata la potenza, discreta la riproduzione delle frequenze medie con quelle alte che risultano un po' sottotono. Giudizio più che sufficiente per i bassi sempre ben udibili, ma un po' invadenti. Bassi che tendono a far sobbalzare lo speaker nonostante il peso di più di mezzo chilo.



Non male le performance nei film e nei videogiochi, con una riproduzione naturale dei dialoghi ed effetti audio (esplosioni, spari, ecc) di buon livello. Le prestazioni migliorano tramite il collegamento via cavo con un suono che risulta leggermente più dettagliato. Nessun problema dal collegamento Bluetooth con un accoppiamento con lo smartphone veloce e stabile. Audio in chiamata, invece, solo sufficiente, con la voce catturata non sempre chiara; inoltre in alcuni casi l'interlocutore lamenta un eco della sua voce catturata dal microfono dello speaker. Non dimentichiamo la confezione che include un cavo USB-micro USB ed uno per il collegamento ad un sorgente esterna con jack da 3,5 mm, assente invece un alimentatore. Infine ricordiamo l'autonomia di poco più di 10 ore e l'assistente vocale integrato che segnala, in lingua inglese, il raggiungimento del volume massimo, l'attivazione dell'ingresso Line In o la batteria scarica. Concludiamo con il prezzo di listino pari a 69,99 euro, che scende a 39,99 euro grazie ad un'offerta attualmente disponibile su Amazon. Tronsmart, inoltre, ci ha fornito il coupon WCZW0001 per ottenere un ulteriore sconto del 15%.