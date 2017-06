Abarth 695 Rivale: eleganza e lusso all'insegna del Made in Italy

Continuiamo ad occuparci di Abarth e dopo avervi presentato qualche mese fa la 595 Pista e la 695 XSR Yamaha Limited Edition, scopriamo oggi la nuova serie speciale denominata 695 Rivale, disponibile sia berlina, sia nella variante cabrio. Scendendo nel dettaglio si tratta di due allestimenti realizzati in collaborazione con Riva per festeggiare i 175 anni di attività di questa famosa azienda nautica. Infatti oltre alla versione standard 695 Rivale, Abarth realizzerà anche un'edizione ultra-limitata denominata 175 Anniversary, proprio per celebrare il noto cantiere fondato nel 1842. Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche dell'Abarth 695 Rivale partendo dal suo design.



Abarth 695 Rivale: two legends, one spirit

Fiat per il lancio della 695 Rivale ha scelto lo slogan "two legends, one spirit" per sottolineare la lunga tradizione dei due marchi Abarth e Riva che ora si uniscono lanciando sul mercato una piccola vettura sportiva dal look decisamente curato; design ispirato direttamente al nuovo motoscafo "56 Rivale", uno degli yacht più eleganti e performanti mai costruiti dal cantiere di Sarnico. Scendendo nel dettaglio, l'Abarth 695 Rivale può vantare un'esclusiva livrea con una vernice a due tonalità Riva Blu Sera e Riva Shark Grey arricchita da un doppio tratto color acquamarina all'altezza della linea di cintura. Non mancano, inoltre, finiture cromo satinate per le maniglie delle porte e del portellone, dove spicca la firma "695 Rivale" presente anche sui parafanghi. L'intervento di Riva si estende anche agli interni arricchiti con particolari in fibra di carbonio per la soglia d'accesso dell'abitacolo, pelle blu per i pannelli porta, sedili, parte superiore del volante e rivestimenti in carbonio o legno di mogano per la fascia centrale della plancia; mogano che rappresenta il materiale caratteristico della Riva e del suo celebre motoscafo Aquarama. Infine non manca la targhetta numerata a mano che a richiesta può essere personalizzata con il nome del proprio yacht. Ancor più esclusiva la versione Anniversary realizzata in 175 unità per la berlina e 175 per la cabrio. Questa versione super speciale si distingue dalla 695 Rivale standard per cerchi dedicati e particolari realizzati in modo artigianale come i sedili sellati a mano in pelle bicolore nera e blu con logo celebrativo cucito sul poggiatesta. Inoltre è presente una plancia in fibra di carbonio serigrafata con il logo specifico, una speciale targhetta numerata interna ed il badge celebrativo presente sul montante esterno.



Abarth 695 Rivale: caratteristiche tecniche e prezzo

La nuova Abarth 695 Rivale monta il propulsore 1.4 turbo benzina da 180 CV e 250 Nm già visto sulla piccola sportiva dello Scorpione. Un motore capace di spingere la 695 da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi con una velocità massima di 225 km/h. Passando alle altre specifiche tecniche la Rivale vanta inoltre un impianto frenante Brembo con pinze anteriori fisse a quattro pistoncini e un assetto Abarth by Koni con ammortizzatori FSD (Frequency-Selective Damping); infine è anche stato installato un impianto di scarico Akrapovic con terminali in carbonio e cerchi in lega da 17" in grigio lucido. Occupiamoci ora dell'infotainment; su questa particolare citycar troviamo di serie il sistema Uconnect con schermo touch da 7" HD, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, e sistema Audio Beats. In conclusione i prezzi della Abarth 695 Rivale, che vanno da 28.000 a 33.695 euro.