AGM Mobile: dalla Cina smartphone low cost ultra resistenti

Prosegue la nostra rassegna di brand cinesi poco conosciuti nel nostro Paese. Dopo avervi presentato qualche tempo fa Nomu, torniamo ad occuparci di smartphone rugged; prodotti ultra resistenti che non temono gli urti e l'immersione in acqua. In particolare oggi è la volta di AGM Mobile, azienda attiva dal 2009, che attualmente vanta una gamma di smartphone di vario genere e per tutte le tasche, certificati anche IP68. Scopriamo, quindi, i prodotti più interessanti di questa compagnia cinese partendo dal top di gamma X1.



Gamma AGM Mobile, fino a 5.5 pollici con dual cam e batteria da 5400 mAh

L'offerta di smartphone di AGM Mobile è attualmente composta da 11 diversi modelli con al top il modello denominato X1, disponibile anche nella colorazione oro o blu. Uno smartphone dual Sim rugged acquistabile anche sul sito ufficiale dell'azienda a 261 dollari (230 euro) che si caratterizza innanzitutto per la certificazione IP68; non manca inoltre una capiente batteria da ben 5400 mAh ed una doppia fotocamera posteriore da 13 MP. Interessanti anche le altre specifiche tecniche con un display da 5,5 pollici Full HD Amoled, 4GB di Ram, 64 GB di storage (espandibile) e SoC octacore Qualcomm Snapdragon 617; peccato per Android, ancora in versione 5.1. Occupiamoci ora dell'A8, un prodotto di fascia più bassa proposto in diverse varianti con la versione da 4 GB di Ram e 64 GB di storage, acquistabile sul sito ufficiale di AGM Mobile a 161 dollari (142 euro). Scendendo nel dettaglio si tratta di uno smartphone dal look spigoloso, sempre certificato IP68, con un display HD da 5 pollici. Troviamo inoltre il SoC Qualcomm Snapdragon 410, una fotocamera posteriore da 13 MP, la batteria da 4050 mAh e Android 7.0. Concludiamo la nostra analisi della gamma di AGM Mobile con il modello M1, un normale cellulare, privo quindi di caratteristiche smart, acquistabile a 47 dollari ( 41 euro). Un device dual Sim, sempre resistente ad urti, cadute e immersione in acqua con una batteria da 2570 mAh.