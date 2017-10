Amazon: i monitor più venduti della settimana

Torna il nostro appuntamento settimanale con i prodotti più venduti su Amazon.it. Questa settimana abbiamo analizzato per voi i cinque monitor più popolari sul catalogo italiano del colosso dell'e-commerce. Come si può notare, a farla da padrone sono le proposte più economiche; nonostante la presenza di monitor di ogni tipo e dimensione non si superano infatti i 300€, segno sono proprio i modelli più semplici quelli più popolari. Prossimamente dedicheremo uno speciale come questo solo ai monitor da gaming, intanto iniziamo a vedere quali sono gli schermi più venduti sul noto negozio online.

Samsung S22E200B

Al primo posto nella classifica dei monitor più venduti della settimana su Amazon.it troviamo il Samsung S22E200B. Il motivo di tale primato è facilmente intuibile; il gigante dell'e-commerce lo mette a disposizione degli utenti ad un prezzo che definire conveniente è poco: 96,99 Euro contro i 172 Euro di listino, il tutto per un risparmio di 75,01 Euro, con spedizione garantita e gratuita in 3 giorni per gli utenti Prime. Siamo chiaramente di fronte ad uno schermo business da 22 pollici Full HD con risoluzione di 1920x1080 pixel. Il pannello è in grado di garantire la visione di 16,7 milioni di colori, ad un tempo di risposta di 5ms. Il rapporto d'aspetto dell'immagine è di 16:9, quindi in grado di garantire una discreta resa visiva anche per la visualizzazione di contenuti multimediali. È anche presente la modalità Eye Saver per proteggere gli occhi in caso di lunghe sessioni di lavoro.



Prezzo: 96,99 Euro.

Samsung S24F350

Anche al secondo posto troviamo Samsung con l'S24F350. In questo caso il prezzo è leggermente superiore: siamo a 129,99 euro contro i 179 euro di listino, a fronte di un risparmio netto di 49,01 Euro. Lo schermo, da 24 pollici Full HD (1920x1080 pixel), si caratterizza per il suo design elegante e particolare, con un pannello sottile solo 10 millimetri. Siamo di fronte ad una soluzione ideale per i gamer dal momento che supporta l'AMD FreeSync, ovvero la sincronizzazione dinamica della frequenza di aggiornamento dello schermo. Il tempo di risposta è di 4 millisecondi e la luminosità di 250cd/m2.



Prezzo: 129,99 Euro.

Samsung U28E590D

È al terzo posto che registriamo l'ingresso del 4K, standard sempre più diffuso a livello mondiale. Il produttore è, manco a dirlo, Samsung, che porta sul gradino più basso del podio l'U28E590D. Come dicevamo poco sopra, si tratta di un monitor Ultra HD con una diagonale di 28 pollici e risoluzione di 3840x2160 pixel, con un tempo di risposta di solo 1 millisecondo. Grazie ad esso questo monitor può essere utilizzato anche per il gaming oltre che negli ambienti di lavoro. Il monitor è inoltre dotato di diverse connessioni, tra cui una DisplayPort 1,2 e due porte HDMI, che gli consentono di essere collegato a più sorgenti. Il prezzo è chiaramente più elevato rispetto agli altri di cui vi abbiamo parlato sopra: 306 Euro, contro i 499 Euro di listino.



Prezzo: 306 Euro.

Samsung S24D330

Fuori dal podio troviamo l'S24D330 di Samsung. Siamo di fronte ad un monitor ben diverso dal precedente, in quanto si va a posizionare in una fascia di mercato più bassa, sia a livello di caratteristiche tecniche che di prezzo. L'S24D330, infatti, costa 118,90 Euro (con un risparmio di 61 Euro rispetto al prezzo di listino) ed è uno schermo da 24 pollici, con risoluzione di 1920x1080 pixel e tempo di risposta di 1 millisecondo. Tempo di risposta basso che permette così un utilizzo anche ludico del dispositivo, senza però troppe pretese. È anche presente la tecnologia Flicker Free, che riduce al minimo gli sfarfallii ed evita l'affaticamento agli occhi.

Prezzo: 118,90 Euro.

Asus VC279H

È Asus ad interrompere il dominio di Samsung nella top five di questa settimana, con il suo VC278H, un monitor da 27 pollici Full HD IFPS, disponibile ad un prezzo molto conveniente: 196,99 euro contro i 308 euro di listino. Siamo di fronte ad un pannello con aspect ratio di 16:9, anch'esso rivolto al mercato del gaming come confermato dalla funzione GamePlus, in grado di soddisfare le esigenze di gioco di tutti i videogiocatori. L'angolo di visione del pannello è di 178 gradi, che riduce al minimo il cambiamento dei colori a seconda della direzione da cui si guarda. È anche presente la funzione ASUS Smart Contrast Ratio, che aumenta la nitidezza ed il contrasto del display regolando la retroilluminazione. In questo modo si avranno neri più profondi e bianchi più brillanti.

Prezzo: 196,99 Euro.



L'appuntamento con le migliori offerte di Amazon torna, come sempre, mercoledì prossimo su Everyeye.it.