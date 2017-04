Arriva Now TV Mobile: solo per smartphone e tablet, ma a prezzo scontato

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

Il mercato italiano dello streaming è sempre più variegato e ricco di alternative. Non bastassero Netflix, Mediaset Premium, Amazon Prime Video e Now TV ad offrire servizi di valore, proprio Now TV propone un'offerta quando mai particolare, che prevede l'utilizzo esclusivo da dispositivi mobile. Una rinuncia non da poco per chi vuole vedere i propri programmi preferiti sul grande schermo, ma che in cambio concede agli utenti di accedere all'offerta base di Sky a un prezzo più basso del normale.

Un'offerta particolare

Now TV Mobile nasce per andare incontro alle esigenze di coloro che guardano contenuti video prettamente in mobilità, magari in vacanza o durante il tragitto verso il lavoro. Il prezzo del nuovo pacchetto è di 6.99€ al mese, e come accade con i servizi di streaming non ci sono vincoli contrattuali ad attanagliare l'utente. Il servizio può quindi essere disdetto in ogni momento, senza penali o altri balzelli. L'offerta è interessante, ma ci sono dei limiti. In primo luogo, quello più evidente è rappresentato dalla fruizione dei contenuti, possibile esclusivamente da dispositivi mobile. Altro limite è la bassa disponibilità di pacchetti con cui espandere il proprio palinsesto. Now TV Mobile include infatti esclusivamente Serie TV ed Intrattenimento, niente cinema, sport o tutti gli altri ticket che compongono l'offerta di Sky e della stessa Now TV in versione standard.

"Gli altri ticket Cinema, Sport e Calcio e la possibilità di vedere i programmi di NOW TV anche su NOW TV Box, PC, Smart TV e Game Consolle, arricchendoli con l'opzione '+', sono attivabili con le stesse modalità di sempre, facendo upgrade all'offerta per accedere ai contenuti da tutti i device".

In pratica, Now TV Mobile permette solo una visione base dei contenuti presenti nell'offerta, senza qualità in HD e senza la possibilità di utilizzare due schermi contemporaneamente. Altri limiti insomma, necessari però per differenziare l'offerta dal più corposo servizio Now TV, che parte però da 9.99€ mensili. A proposito di Now TV, Sky ha annunciato che entro breve lo renderà compatibile anche con Chromecast, un'opzione che sarà certamente apprezzata dagli utenti. A dispetto di queste limitazioni, a nostro avviso la pecca più grande della nuova offerta è l'impossibilità di acquistare eventi sportivi, un'opzione esclusiva della versione completa del servizio e una mancanza, piuttosto grave, nella sua variante base, che sarebbe stata sfruttata molto dai futuri utenti in mobilità.