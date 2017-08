ASUS Zenfone 4 è ufficiale: tutto quello che dovete sapere sui nuovi modelli

Dopo le numerosissime voci di corridoio, ASUS ha finalmente annunciato in via ufficiale i nuovi dispositivi che compongono la gamma Zenfone 4. Stiamo parlando di Zenfone 4, Zenfone 4 Pro, Zenfone 4 Selfie, Zenfone 4 Selfie Pro, Zenfone 4 Max e Zenfone 4 Max Pro. Insomma, i leak si sono rivelati per la maggior parte veritieri e le sorprese derivanti dall'evento della società con sede a Taipei sono state veramente poche, se non nulle. D'altronde, Evleaks non ne sta sbagliando una. Per ora, però, i prezzi disponibili sono unicamente in dollari, i dettagli relativi all'Europa dovrebbero essere svelati nel corso di un evento che si terrà il 21 settembre. Oltre alla presentazione relativa all'hardware, ASUS ha annunciato anche la versione 4.0 di ZenUI, che sarà basata sulla prossima major release del robottino verde: Android O. Questa verrà rilasciata sia per la gamma Zenfone 4 che per quella Zenfone 3. Ma bando alle ciance, andiamo a vedere più nel dettaglio i nuovi dispositivi!



ASUS Zenfone 4

Zenfone 4 è un dispositivo di fascia medio-alta che sarà commercializzato in due varianti, montanti una CPU Qualcomm Snapdragon 630 o Qualcomm Snapdragon 660. Abbiamo poi una GPU Adreno 508, 4/6 GB di RAM, 64 GB di memoria interna espandibile e una doppia fotocamera posteriore, con un sensore Sony IMX 362 (f/1.8, stabilizzatore ottico e digitale, pixel da 1.4-micron) da 12MP e un altro grandangolare da 8MP. La fotocamera anteriore è da 8MP. Il display è, invece, un AMOLED da 5.5 pollici con risoluzione Full HD, protezione Gorilla Glass 4 e vetro 2.5D. Zenfone 4 ha una batteria da 3300 mAh e misura 155.36 x 75.24 x 7.7 mm, per un peso di 165 grammi. Il sistema operativo è Android 7.1.1 Nougat. Oltre a questo, non manca il sensore di impronte digitali e il supporto a Dual SIM e USB Type C. Lo smartphone è venduto ad un prezzo di 399 dollari, nelle colorazioni Black, White e Light Blue.

ASUS Zenfone 4 Pro

Zenfone 4 PRO è il nuovo top di gamma della società con sede a Taipei. Esso monta un SoC Qualcomm Snapdragon 835 affiancato da una GPU Adreno 540, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile. Il display, invece, è un AMOLED Full HD da 5.5 pollici con Gorilla Glass 5. Il comparto fotografico presenta una dual camera posteriore con un sensore Sony IMX 362 da 12MP (f/1.7, autofocus laser) e un altro da 16MP (zoom ottico 2X, zoom digitale 10X). La fotocamera anteriore è da 8MP. Zenfone 4 Pro ha una batteria da 3600 mAh e misura 156.9 x 75.6 x 7.6 mm, per un peso di 177 grammi. Oltre a questo, non manca il sensore di impronte digitali e il supporto a Dual SIM e USB Type C. Il sistema operativo è Android 7.1.1 Nougat. Lo smartphone è venduto ad un prezzo di 599 dollari, nelle colorazioni Black, White e Light Blue.



ASUS Zenfone 4 Selfie

Iniziamo la disamina degli smartphone pensati per i selfie con Zenfone 4 Selfie. Esso monta un SoC Qualcomm Snapdragon 430 assieme a 4GB di RAM e 64GB di memoria interna espandibile. Il display, invece, è un IPS HD da 5.5 pollici. Il punto forte del dispositivo è ovviamente il comparto fotografico, con un sensore frontale da 20MP (f/2.0) abbinato ad una lente grandangolare a 120 gradi. La fotocamera posteriore è da 16MP con flash LED. Zenfone 4 Selfie ha una batteria da 3000 mAh e misura 155.7 x 75.9 x 7.9 mm, per un peso di 144 grammi. Lo smartphone in questione è venduto ad un prezzo di 299 dollari.

ASUS Zenfone 4 Selfie Pro

Zenfone 4 Selfie Pro migliora molte caratteristiche montando un SoC Qualcomm Snapdragon 625 affiancato da 4GB di RAM e 64GB di memoria interna espandibile. Cambia anche il comparto fotografico, con una dual camera anteriore con un sensore da 24MP (f/1.8) e un altro grandangolare a 120 gradi da 5MP. Il display, invece, è un AMOLED Full HD da 5.5 pollici. Zenfone 4 Selfie Pro ha una batteria da 3000 mAh e misura 154 x 74.8 x 7 mm, per un peso di 145 grammi. Lo smartphone in questione è venduto ad un prezzo di 379 dollari.

Zenfone 4 Max e Zenfone 4 Max Pro

Ricordiamo, infine, che la gamma Zenfone 4 si era già "arrichita" di altri due dispositivi qualche mese fa: Zenfone 4 Max e Zenfone 4 Max Pro, pensati per essere dei veri e propri battery-phone. Presentati inizialmente solamente per il mercato russo, ora i due smartphone in questione dovrebbe arrivare anche in altri Paesi. I due dispositivi possiedono la caratteristica peculiare di montare un batteria da ben 5000 mAh. Le restanti caratteristiche tecniche descrivono, invece, un SoC Qualcomm Snapdragon 425 /Snapdragon 430, 2/3/4 GB di RAM, un display Full HD da 5.5 pollici, una dual camera posteriore da 13MP e una fotocamera frontale da 8/16MP. Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat.