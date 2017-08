ASUS Zenfone 4 e Zenfone 4 Selfie: specifiche e prezzi svelati, si parte da 299€

ASUS presenterà la gamma di dispositivi Zenfone 4 il prossimo 17 agosto. Tuttavia sono apparsi online, nelle ultime ore, tre smartphone non annunciati appartenenti proprio alla suddetta linea, stiamo parlando di Zenfone 4, Zenfone 4 Selfie e di Zenfone 4 Selfie Pro. Stavolta, in particolare, non si tratta di leak provenienti dall'esterno ma di una fonte più che affidabile: l'e-shop ufficiale francese di ASUS. Insomma, sembra proprio che la società con sede a Taipei abbia svelato per sbaglio, e in anticipo di qualche giorno, tre dei suoi nuovi smartphone. Ma bando alle ciance, andiamo a vedere quanto emerso!



Caratteristiche tecniche

Il più potente dei modelli trapelati è Zenfone 4. Non siamo al cospetto di un top di gamma, quanto più a un device di fascia medio-alta, basato su Snapdragon 630. Il display è invece un AMOLED da 5.5 pollici con risoluzione Full HD e vetro 2.5D. Abbiamo poi 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna espandibile e una doppia fotocamera posteriore, con sensori da 12 e da 8 Megapixel. Zenfone 4 ha una batteria da 3300 mAh e misura 155,36 x 75,24 x 7,7 mm, per un peso di 165 grammi.

Zenfone 4 Selfie monta un display IPS HD (1280x720 pixel) da 5.5 pollici nella "versione base" mentre su quella Pro troviamo uno schermo AMOLED Full HD (1920x1080 pixel) sempre da 5.5 pollici. Il SoC, invece, è un ormai superato Snapdragon 430 operante alla frequenza di 1.4 GHz per la variante più economica mentre Zenfone 4 Selfie Pro monta una più performante CPU Qualcomm Snapdragon 625 operante alla frequenza di 2.0 GHz. Entrambe le configurazioni prevedono 4GB di RAM. Singolo taglio anche per quanto riguarda la memoria interna: 64GB (espandibile fino a 128GB tramite microSD).

Passando al comparto fotografico, Zenfone 4 Selfie monta una dual camera anteriore con due sensori da 20MP e 8MP mentre la variante Pro possiede un sensore da 24MP e uno da 5MP. Entrambi i dispositivi presentano una fotocamera posteriore da 16MP. Batteria e sistema operativo identici: la prima è da 3000 mAh mentre il secondo è Android 7.0 Nougat. Oltre a possedere tutte le connettività richieste dal mercato degli smartphone, non manca lo slot Dual SIM (nano + micro) e il sensore di impronte digitali, disponibile per tutti i modelli.

L'e-shop ufficiale francese di ASUS riporta un prezzo di 299,99 euro per Zenfone 4 Selfie ed un prezzo di 399,99 euro per Zenfone 4 Selfie Pro. Zenfone 4 invece è prezzato a 499€. Non abbiamo ulteriori informazioni per quanto riguarda la disponibilità dei tre smartphone in questione ma molto probabilmente ne sapremo di più durante l'evento del prossimo 17 agosto.