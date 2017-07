Facebook e Messenger troppo pesanti? Ecco le alternative

In queste afose giornate di fine luglio siamo tutti più attivi sui social, tra foto vacanziere e post di varia natura (nel 99% dei casi non seria). Pensate che, secondo un rapporto di ComsScore risalente a novembre 2016, ben il 37% degli italiani che possiedono uno smartphone scrive quotidianamente almeno un post su Facebook. Mentre noi, o perlomeno chi se lo può permettere, siamo già "spaparanzati" sul nostro comodo sdraio fronte mare, dunque, i nostri dispositivi sono costretti a "convivere" con questa tipologia di applicazioni, che potrebbero creare non pochi problemi alla durata della batteria e alle prestazioni del nostro smartphone.



L'annoso problema delle app Facebook e Messenger

È il caso dell'app ufficiale del social network di Mark Zuckerberg e della sua "app complementare" Messenger, tanto criticate negli ultimi anni da chiunque abbia avuto il modo di usarle. Queste, infatti, sono afflitte da problemi di eccessivo consumo della batteria a causa di alcuni processi che rimangono attivi in background. Il tutto è da anni al centro di meme e proteste varie provenienti anche dalla stampa di settore (l'articolo in merito realizzato dai colleghi di Android Central è ormai diventato un cult). Proprio in questi giorni abbiamo "sperimentato" il tutto con il nostro fidatissimo LG Nexus 5X e, nonostante questo sia prossimo a ricevere Android O, l'ultimo aggiornamento di Facebook mette a dura prova il suo hardware "laggando" un po' troppo. Certo, stiamo pur sempre parlando di un dispositivo uscito quasi due anni fa e montante solamente 2GB di RAM ma è comunque impensabile che un'app come quella del famoso social network abbia questi problemi anche su un dispositivo del genere.



Prestazioni aumentate del 15% senza le app di Zuckerberg

In merito a questo, c'è anche chi ha deciso di eseguire test più approfonditi sul tutto, come l'utente Reddit pbrandes_eth che ha eseguito svariati benchmark al fine di verificare se le impressioni dei tantissimi utenti infuriati fossero veritiere o meno. In particolare, i test sono stati svolti utilizzando un LG G4 e la nota applicazione DiscoMark. Successivamente, l'utente Reddit ha avviato contemporaneamente 15 app diverse, cronometrando il tempo impiegato da esse per avviarsi con Facebook e Messenger installate sul dispositivo e senza queste ultime. I risultati sono "sorprendenti": con le due app della società di Zuckerberg installate i vari processi hanno impiegato circa 7 secondi per avviarsi, mentre senza il tempo richiesto è stato di meno di 6 secondi, per un conseguente aumento prestazionale del 15%. Insomma, non proprio bazzecole. Per questo abbiamo deciso di realizzare questo articolo, nel quale andremo ad elencarvi le migliori alternative, tutte disponibili solamente su Android (tranne Friendly for Facebook e quella "spartana"), alle "avidi" consumatrici di batteria Facebook e Messenger. Bando alle ciance, andiamo a vedere le nostre scelte!



Metal for Facebook - Android

Una delle applicazioni che sta riscuotendo più successo sul web è sicuramente Metal for Facebook. L'intento dell'app è molto interessante: utilizzare Facebook e Twitter in un'unica soluzione, passando da un social network all'altro con un solo tap. In parole povere, Metal for Facebook sfrutta la normale applicazione web di Facebook e Twitter aggiungendo alcune migliorie non accessibili da browser. L'app è completamente in Material Design e ottimizzata anche per i dispositivi di fascia bassa. Certo, dovrete sicuramente andare in contro a qualche piccola scomodità (come qualche bug relativo alla visualizzazione delle foto e GIF a schermo intero) alla quale comunque vi abituerete in men che non si dica. L'abbiamo testata per qualche giorno e riteniamo che questa applicazione sia attualmente la miglior alternativa a Facebook e Messenger in circolazione. Metal for Facebook è scaricabile gratuitamente tramite Play Store.



Folio 2 for Facebook & Messenger - Android

Altra alternativa meritevole è Folio 2 for Facebook & Messenger, che si prefigge proprio l'obiettivo di supplire ai problemi di battery drain causati dalle app dell'azienda di Zuckerberg. L'applicazione in questione utilizza l'SDK ufficiale di Facebook e ci consente, quindi, di utilizzare tutte le funzionalità proposte dal popolare social network ma con un occhio di riguardo alle prestazioni del nostro smartphone. C'è ancora qualche problema con le notifiche, che speriamo venga risolto dai prossimi update, ma per il resto Folio 2 for Facebook & Messenger si presenta stabile e assolutamente non ingombrante. Alcuni benchmark hanno dimostrato che è la più veloce ad avviarsi tra le app citate. Folio 2 for Facebook & Messenger è scaricabile gratuitamente tramite Play Store.



Facebook Lite e Messenger Lite - Android

Paradossalmente, una soluzione arriva dalla stessa Facebook, che ci propone due applicazioni "Lite" pensate inizialmente per i Paesi emergenti ma successivamente portate anche qui in Europa. Queste sono ottimizzate per i dispositivi di fascia bassa e richiedono pochissime risorse rispetto alle tanto criticate "sorelle maggiori". Tuttavia, esse mancano di alcune funzionalità disponibili nella versione web e presentano ancora numerosi bug, tanto da essere bollate da alcuni utenti online adirittura come "inutilizzabili". Noi non diremmo proprio così, ma avendole testate possiamo dirvi che, se siete abituati alla comodità delle app "standard", sicuramente troverete più di qualche difficoltà nell'utilizzo quotidiano delle versioni Lite, perlomeno inizialmente. Insomma, Facebook ha ancora molto lavoro da fare in tal senso. Facebook Lite e Messenger Lite sono scaricabili gratuitamente dal Play Store.



Friendly for Facebook - Android & iOS

Friendly for Facebook è, a nostro modo di vedere, l'unica applicazione disponibile anche per iOS in grado di tener testa alle app ufficiali di Facebook e Messenger. Leggera, veloce e basata sulla versione web del popolare social network, essa implementa al suo interno anche Messenger e relative notifiche. Oltre a questo è possibile modificare i colori del tema per rendere il tutto più piacevole alla vista ed è possibile gestire più account in un'unica soluzione. Tuttavia, l'applicazione presenta qualche pubblicità di troppo, ovviamente rimovibile a pagamento. Friendly for Facebook è scaricabile gratuitamente tramite Play Store o App Store.



Facebook tramite Chrome - Android & iOS

Infine, un'alternativa molto più "spartana" che molti utenti sembrano preferire a quelle citate qui sopra, è quella di utilizzare Facebook tramite Chrome, sfruttando la versione responsive del sito web mobile. Utilizzando una delle ultime versioni del popolare browser di Google e seguendo questo link, infatti, il sito vi chiederà se volete attivare le notifiche tramite Chrome, in modo da essere sempre aggiornati sulle novità provenienti da Facebook senza dover installare alcuna app. C'è un inconveniente però: nel caso vogliate ricevere anche le notifiche relative ai messaggi ricevuti sul popolare social network, dovrete per forza appoggiarvi all'applicazione Messenger. Se, invece, non inviate o ricevete mai messaggi su Facebook questa soluzione potrebbe essere molto comoda per voi.