Fiat 500L: arriva il restyling ricco di novità

Presentata nel febbraio 2012, la Fiat 500L è una vettura di grande successo sia in Italia che all'estero. Questa MPV, realizzata negli stabilimenti serbi del gruppo italo americano, è prodotta in tre varianti in grado di ospitare fino a 7 persone, con bagagliaio che arriva a 1.784 litri. Dopo cinque anni, la Fiat 500L viene ora sottoposta ad un profondo aggiornamento che coinvolge vari aspetti della vettura con il 40% dei componenti modificati. Un restyling non solo estetico, ma che interessa anche i vari allestimenti disponibili e gli interni; infine non manca una piattaforma di infotainment di ultima generazione. La nuova Fiat 500L arriverà nella concessionarie il prossimo 17 giugno con un prezzo promozionale di 14.900 euro.

Fiat 500L: design rinnovato e nuovi colori

La Fiat 500L si rinnova nel design con un inedito frontale ispirato alla 500. In particolare troviamo anteriormente luci diurne a Led identiche a quelle della citycar di Fiat, con nuove cromature ed un design rivisto della mascherina e delle prese d'aria del paraurti. Nuovi anche i gruppi ottici posteriori con luci di retronebbia e retromarcia separate nella parte bassa del paraurti. Aggiornamenti estetici arrivano anche per la nuova versione Cross, di cui parleremo più avanti, caratterizzata da un paraurti anteriore più aggressivo con diverse griglie d'aerazione e da protezioni plastiche sulla carrozzeria. Passando alle varie colorazioni disponibili, la nuova 500L viene offerta con tre diverse varianti del tetto (nero lucido, bianco lucido e nero opaco) da abbinare alle nuove tinte esterne Blu Bellagio, Arancio Sicilia e Bronzo Donatello, Bianco Gelato, Giallo Sorrento, Nero Cinema, Grigio Moda, Grigio Maestro, Verde Toscana e Rosso Passione. Infine non dimentichiamo le ulteriori personalizzazioni, per la carrozzeria e per gli interni, offerte dal catalogo Mopar - azienda del gruppo FCA specializzata in accessori per auto.



Nuova gamma in tre diverse versioni

La 500L si rinnova anche nella gamma con tre nuovi versioni denominate Urban, Wagon e Cross. Scendendo nel dettaglio la 500L standard assume il nome 500L Urban, la 500L Living fino a 7 posti diventa 500L Wagon, mentre la Trekking si trasforma in 500L Cross. Per quanto riguarda le varie dotazioni, su tutte le versioni sono presenti le luci diurne a Led, l'Autonomous City Brake fino a 30 km/h, gli specchietti retrovisori elettrici e lo specchietto interno per i bambini. La versione Urban viene proposta negli allestimenti PopStar, Lounge e Business, mentre la Wagon a sette posti offre una serie di pacchetti optional ancora più completi. Infine la Cross vanta un'estetica personalizzata, nuovi cerchi da 17" bicolore diamantati, un'altezza da terra incrementata di 2,5 cm con protezioni per il sottoscocca ed il nuovo Mode Selector che consente la scelta di tre diverse modalità di guida denominate Normal, Traction+ e Gravity Control. La prima è ideale per il normale utilizzo in strada, mentre la Traction+ - che si attiva solo fino a 30 km/h - ottimizza la coppia per le partenze su fondi difficili. Infine il Gravity Control che attiva il sistema di controllo della velocità in discesa.



Nuovi interni ed infotainment di ultima generazione

La nuova Fiat 500L presenta interessanti novità anche negli interni con una plancia ridisegnata, con un'inedita console centrale che ospita la leva del cambio, più corta e simile alla 500. Troviamo inoltre un nuovo volante multifunzione ed una strumentazione aggiornata con display centrale a colori da 3,5 pollici. Di ultima generazione il sistema di infotainment UConnect HD Live con display da 7 pollici e compatibilità con Apple CarPlay e Android Aut0. Non manca la navigazione 3D e i servizi TomTom LIVE. Presenti anche i servizi di streaming audio di Deezer e TuneIn, le news della Reuters e i social Facebook e Twitter. Infine ricordiamo anche l'impianto BeatsAudio, in optional, con una potenza di 520 Watt totali.

Propulsori, prezzi e disponibilità

Concludiamo l'analisi della nuova 500L con la gamma dei propulsori composta dai benzina 1.4 da 95 CV e 0.9 TwinAir 105 CV, dai diesel 1.3 Multijet 95 CV e 1.6 Multijet 120 CV. Ricordiamo, inoltre, anche i bifuel GPL 1.4 Tjet 120 CV e la versione a metano 0.9 TwinAir da 80 CV. Non manca il cambio automatico Dualogic proposto come optional sul 1.3 diesel. Infine parliamo di prezzi e disponibilità. La nuova 500L arriverà nelle concessionarie Fiat a partire dal 17 giugno con la versione Urban PopStar offerta in promozione a 15.900 euro (in listino a 18.420 euro) prezzo che scende di ulteriori 1000 euro in caso di finanziamento dell'importo. La gamma turbodiesel 1.3 da 95 cavalli parte da 21.020 euro, mentre le bifuel a GPL e metano sono disponibili a 22.070 euro.