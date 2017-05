Fiat Argo, la nuova Punto che non arriverà in Italia

Lo scorso anno ci eravamo occupati di Fiat Mobi e Toro, due modelli del brand italiano destinati non al nostro mercato, ma a quello Sudamericano. La prima è un'economica city car dal look simpatico, mentre Fiat Toro è un pick-up che si contraddistingue per il frontale dal look aggressivo. In vari Paesi del Sud America, come il Brasile, Fiat vende altri modelli non commercializzati in Italia come ad esempio la nuova versione della Uno, citycar con un design che ricorda quello della Panda. In questi mercati arriverà molto presto la Fiat Argo, una nuova compatta destinata a rimpiazzare i modelli Bravo, Punto e Palio. Una vettura dalle interessanti caratteristiche non destinata purtroppo all'Europa e al nostro Paese.

Fiat Argo: look grintoso e motori di nuova generazione

Qualche giorno fa la filiale brasiliana della Fiat ha diramato le prime immagini ufficiali della Argo, una cinque porte che sarà prodotta nell'impianto di Betim, nella periferia di Belo Horizonte. Questa vettura sarà presentata ufficialmente il 30 maggio e debutterà al Salone di Buenos Aires in programma dal 10 al 20 giugno. La linea della Argo è chiaramente ispirata alla Tipo in particolare nella griglia frontale e nei fari dotati di luci diurne a LED. Le prime foto di questa vettura, lunga 4 metri, si riferiscono all'allestimento più sportivo, denominato HGT, caratterizzato da un paraurti anteriore dal look aggressivo con inserto rosso; non mancano inoltre un estrattore al posteriore con scarico cromato ed uno spoiler integrato nel lunotto. Ben riuscita anche la fiancata dove risaltano i cerchi in lega con pneumatici Bridgestone Potenza. In conclusione ricordiamo che dopo la versione hatchback della Fiat Argo è anche previsto il lancio di una variante più grande a tre volumi costruita, però, in Argentina nella fabbrica FCA di Ferreyra, vicino a Cordoba. Impianto di recente aggiornato ai più recenti sistemi produttivi grazie ad un investimento di mezzo miliardo di dollari da parte del gruppo italo-americano.



Infotainment e motorizzazioni di nuova generazione

La Fiat Argo sarà equipaggiata con una moderna piattaforma di infotainment direttamente derivata da quella della nuova Fiat Tipo con uno schermo al centro della plancia in stile tablet e con predisposizione ad Apple CarPlay ed Android Auto; non mancherà un display TFT al centro della strumentazione, interni curati ed una dotazione di sicurezza di ultima generazione con frenata automatica di emergenza. Per quanto riguarda i propulsori, la Fiat Argo monterà i nuovissimi motori a benzina della famiglia Firefly, 3 e 4 cilindri da 1 e 1,3 litri, con potenze comprese fra 72 e 101 CV. Destinati anche alle future piccole e compatte di FCA europee, queste unità andranno a sostituire i vecchi 1.2 e 1.4 Fire. Tra i vari propulsori disponibili per questa vettura non dovrebbe mancare un più prestazionale 1.8 da 135 CV, sempre a benzina; tra gli optional ricordiamo infine anche il cambio automatico a sei rapporti.