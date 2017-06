Fiat Panda: arrivano la City Cross e altre novità con prezzi da 7.950 euro

Dopo avervi presentato la Fiat Argo ed il restyling della 500L, oggi ci occupiamo della Panda. In attesa dell'aggiornamento di metà carriera, la city car italiana amplia la sua offerta con l'arrivo della City Cross, la sorella "urbana" e a due ruote motrici della Panda Cross. Piccoli aggiornamenti arrivano anche per la Panda 4x4 e per la restante gamma con inediti pacchetti di optional. Queste nuove proposte saranno presentate nelle concessionarie il prossimo 17 giugno, in contemporanea con il restyling della 500L, con un prezzo promozionale sempre di 8.950 euro, che diventano 7.950 euro con il finanziamento denominato "MenoMille".



Fiat Panda City Cross, look aggressivo ma con due ruote motrici

Fiat affianca all'aggressiva versione 4x4 Cross della Panda un nuovo allestimento denominato City Cross, pensato soprattutto per l'utilizzo in città e dotato della sola trazione anteriore. Versione che si caratterizza per alcune personalizzazioni specifiche con nuovi inserti nei paraurti anteriori e posteriori, modanature laterali in tinta carrozzeria ed una colorazione nera per le calotte degli specchietti, le maniglie e le barre sul tetto. La City Cross monta, infine, cerchi specifici dal look moderno. Per quanto riguarda l'abitacolo, all'interno troviamo una fascia di color grigio che circonda la plancia con inserti del quadro strumenti in nero opaco, sedili rivestiti da un inedito tessuto nero e grigio con inserti laterali in eco-pelle nera. Infine le motorizzazioni, la Panda City Cross è disponibile con il 1.2 69 CV benzina o con il motore diesel 1.3 Multijet da 95 CV. Non dimentichiamo i prezzi con un'offerta promozionale a partire da 12.950 euro (listino di 15.650 euro) che diventano 11.950 euro grazie al finanziamento "MenoMille".

Fiat Panda 4x4 e novità per tutta la gamma

Anche la Fiat 4x4 viene aggiornata con il debutto di piccole novità a partire da inediti cerchi neri con logo 4x4; tinta utilizzata anche per le calotte degli specchietti retrovisori e per le maniglie delle portiere. Nell'abitacolo arriva, inoltre, una nuova combinazione di sedili in tessuto con cuciture a contrasto. Per quanto riguarda i propulsori, sotto il cofano trovano posto il 2 cilindri TwinAir 0.9 a benzina da 85 CV o il turbodiesel 1.3 Multijet da 95 CV. Infine le novità per l'intera gamma della Panda con nuovi colori carrozzeria, Grigio Moda e Blu Giotto, (quest'ultimo in esclusiva per la versione City Cross) e nuovi pacchetti di optional, come il pack Safety (con sensori di parcheggio posteriori, specchi retrovisori elettrici riscaldabili e Autonomous city brake), il pack Comfort (sedile guida regolabile in altezza, Kit Comfort e Cargo Box) e il pack Plus (climatizzatore automatico, sensori di parcheggio, vetri posteriori oscurati). Ricordiamo, infine, che tutte queste novità sono già ordinabili nei concessionari Fiat con prezzi a partire da 7.950 euro. Come già detto in precedenza il "Porte aperte" organizzato dalla rete di vendita del brand italiano è previsto per il 17 e il 18 giugno, in contemporanea con il lancio del restyling della Fiat 500L.