Fiat: tutte le novità dal Salone di Ginevra, dalla 500c alla 124 Spider

Il Salone di Ginevra è uno degli eventi più attesi dagli appassionati di auto. Kermesse a cui parteciperanno i maggiori produttori mondiali con novità di ogni genere, dalle super sportive come la Ferrari 812 Superfast da 800 cavalli a sofisticati SUV come il DS7 di Citroën. All'edizione 2017 del Salone di Ginevra è presente anche Fiat che mostrerà diversi allestimenti speciali e serie limitate di 500c, 500X, 124 Spider, Fullback e Tipo. Modelli esclusivi e prodotti con particolari verniciature, come la 500 cabrio, realizzata in soli 560 esemplari per celebrare il 60° anniversario di questa celebre vettura.

Fiat 500 60th Anniversary

Per festeggiare i 60 anni della 500, Fiat ha realizzato un'edizione speciale della sua famosa utilitaria, con caratteristiche uniche ed esclusive. Un modello a tiratura limitata, in versione cabrio, con la particolare verniciatura bicolore denominata Dolcevita: Bianco Tristrato e Avorio pastello con linea di cintura grigia e bordeaux. Specifici per questo allestimento i cerchi da 16" con l'abitacolo che sfoggia rivestimenti di pelle avorio con cuciture bordeaux, tappetini bicolore e capote di colore grigio. Per quanto riguarda gli accessori troviamo il pomello del cambio ed il volante in pelle, regolatore di velocità e sistema di infotainment UConnect con schermo da 7 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Infine le motorizzazioni 1.2 benzina da 69 CV o 1.3 Multijet con una potenza di 95 CV. I 560 esemplari di questa versione speciale della Fiat 500 saranno ordinabili dal 9 marzo con consegne a partire dal 4 luglio (il 4 luglio 1957 è il giorno in cui fu presentata al pubblico la prima 500).

Fiat 500X e Tipo in allestimento S-Design

500X e Tipo cinque porte vengono, invece, proposte in un allestimento dal look sportivo denominato S-Design. Per quanto riguarda le motorizzazioni, la 500X in questa particolare versione monterà un benzina 1.4 MultiAir turbo da 140 CV. Passando all'estetica, sul crossover dell'azienda italiana arriva una nuova verniciatura opaca denominata Verde Alpi con cerchi in lega da 18" ad effetto bicolore. Presenti anche i vetri posteriori oscurati e appendici esterne brunite (modanature laterali, il baffo anteriore e le maniglie delle portiere). Per quanto riguarda la dotazione troviamo fari allo xeno, il cambio automatico TCT a doppia frizione e nell'abitacolo finiture scure per la plancia e sedili sportivi di tessuto con ricami di color rame. La Fiat 500X S-Design sarà ordinabile a partire da giugno. Passiamo ora alla Tipo S-Design equipaggiata con la vernice speciale denominata Grigio Metropoli, la griglia anteriore con trattamento nero lucido e finiture Piano Black per prese d'aria e calotte specchietti. Arrivano le luci allo xeno con ruote da 18 pollici ad effetto diamantato. Non dimentichiamo i vetri posteriori oscurati, i sedili in pelle e tessuto con doppie cuciture e finiture Piano Black e Grigio Tecnico per la plancia. L'allestimento S-Design, disponibile in futuro anche sulla Station Wagon, prevede propulsori benzina/GPL 1.4 T-Jet da 120 CV e diesel 1.6 MultiJet sempre da 120 CV e sarà proposto anche nelle tinte Nero Cinema, Rosso Amore, Bianco Gelato e Grigio Colosseo.

Fiat 124 Spider Europa e Fiat Fullback Cross

La 124 Spider Europa 2017 richiama la Pininfarina Spidereuropa esposta al Salone di Ginevra del 1981. Si tratta di una serie limitata equipaggiata con numerosi accessori come i fari anteriori full Led, l'infotainment con display da 7 pollici e navigazione 3D, il volante di pelle, il cruise control, la telecamera di parcheggio ed il sistema Keyless. Per quanto riguarda il motore rimane il benzina 1.4 MultiAir con una potenza di 140 CV. Infine Fiat ha presentato a Ginevra un allestimento speciale per il suo pick-up Fullback, denominato Cross. Modello che sarà disponibile per il mercato europeo, ma non nel nostro Paese, con doppia cabina da 5,28 metri e motore 2.4 diesel da 180 CV. Versione che si caratterizza per varie modifiche estetiche con una griglia anteriore con inserti in nero opaco, skid plate in argento satinato, calotte degli specchietti e archi passaruota neri, cerchi da 17 pollici e nuove pedane. La Sport Bar in coda è verniciata in una finitura nero testurizzato, colore utilizzato anche nel vano di carico. Infine ricca la dotazione di accessori che include Lane Departure Warning, cruise control, fari bixeno, fendinebbia e luci diurne a Led. Nell'abitacolo sono stati montati sedili in pelle riscaldabili, il climatizzatore automatico e l'infotainment con schermo da 7 pollici con retrocamera e navigazione satellitare.