Google Pixel 2 e Pixel 2 XL: tutto quello che sappiamo a poche ore dall'annuncio

Qualche anno fa, Google era riuscita nell'arduo compito di attirare gli utenti più "smanettoni" grazie alla tanto amata gamma Nexus. Poi qualcosa non ha più funzionato, la tecnologia ha fatto passi da gigante, la concorrenza si è moltiplicata a dismisura e per i Nexus è arrivato il momento di uscire dalle scene. Nonostante questo, però, Google non è rimasta con le mani in mano e ha deciso di commercializzare una nuova gamma di dispositivi denominata Pixel. Questa ha chiaramente preso il posto della linea Nexus ma, tuttavia, è approdata solamente in alcuni mercati selezionati, costringendo gli appassionati, tra cui quelli italiani, ad improbabili importazioni pur di avere in mano un dispositivo di questo tipo. Ora, nella giornata di domani verrà presentata la seconda "iterazione" di questi smartphone, che speriamo possa arrivare anche sul suolo nostrano. Mancano poche ore alla conferenza di presentazione, che si terrà il 4 ottobre alle ore 18:00 italiane, ma sono già apparse numerose informazioni in merito. Andiamo a vedere assieme quanto emerso online!



Pixel 2 XL

Con ogni probabilità i nuovi smartphone Pixel saranno due: Pixel 2 e Pixel 2 XL. Stando agli ultimi rumor, in particolare, il "top di gamma" dovrebbe montare un ampio display QHD (2560x1440 pixel) OLED da 5.9 pollici con aspect ratio 18:9 (rapporto schermo-corpo dell'80-85%) e protezione Gorilla Glass 5. Il SoC, invece, dovrebbe essere un Qualcomm Snapdragon 835, affiancato da 4GB di RAM, il meglio disponibile attualmente nel panorama Android, almeno per quanto riguarda la CPU. I tagli di memoria interna, invece, potrebbero essere solamente due: 64 e 128GB. Il comparto fotografico sembra essere composto da una fotocamera posteriore a lente singola con stabilizzazione dell'immagine, di cui però si sa ancora poco. Per quanto riguarda il design, Pixel 2 XL dovrebbe, dunque, presentare un display borderless ma rimanendo comunque "fedele" all'aspetto già visto con l'originale Pixel XL. Non dovrebbero mancare le solite connettività e il supporto a Google Daydream. Dovrebbero essere presenti anche il sensore di impronte digitali e la certificazione IP67 relativa alla resistenza ad acqua e polvere. Infine il corpo dello smartphone dovrebbe presentare dei bordi laterali attivi, che permettono di avviare Assistant e di silenziare la suoneria delle chiamate anche a schermo spento con una semplice pressione. Per quanto riguarda l'autonomia, la batteria dovrebbe essere da 3520 mAh. Il sistema operativo sarà Android 8 Oreo.



Da notare che il dispositivo in questione dovrebbe supportare le e-SIM, non ancora attive in Europa. Segno del fatto che rimarrà confinato ancora in pochi Paesi selezionati? Staremo a vedere. Il prezzo dovrebbe essere di 849 dollari per la variante da 64GB di memoria interna e di 949 dollari per quella da 128GB, che a quanto pare includeranno anche un piano di archiviazione illimitato per Google Cloud fino al 2023. Nel frattempo, possiamo ammirare i primi presunti render (con cover e senza cover) sia di Pixel 2 XL che di Pixel 2, divulgati via Twitter dal solito Evleaks. Stando ad un rumor emerso nella giornata di oggi, inoltre, l'arrivo sul mercato del dispositivo sarebbe previsto per il prossimo 15 novembre.



Pixel 2

Relativamente al "fratello minore" Pixel 2, invece, si parla di un display Full HD (1920x1080 pixel) AMOLED da 4.9 pollici, un SoC Qualcomm Snapdragon 835, 4GB di RAM, SO Android 8 Oreo e 64/128GB di memoria interna. La batteria dovrebbe essere da 2700 mAh. In termini di design si rumoreggia che questo smartphone sia in tutto e per tutto "identico" all'originale Pixel, con le stesse dimensioni ma con l'introduzione di un doppio altoparlante stereo frontale e la rimozione del jack da 3.5mm per le cuffie, anche se alcune fonti smentiscono quest'ultima informazione. Per quanto riguarda le colorazioni, sembra che Google non sia interessata a riproporre le insolite Very Silver, Quite Black e Really Blue che avevamo potuto apprezzare con la scorsa iterazione della gamma Pixel. Molti utenti, vedendo i primi render apparsi online, hanno subito associato Pixel 2 a LG G6 in quanto a design. Il prezzo dovrebbe essere di 649 dollari per la variante da 64GB di ROM e di 749 dollari per quella da 128GB, con anche qui il piano di archiviazione illimitato per Google Cloud fino al 2023. L'arrivo sul mercato di Pixel 2 sarebbe previsto già il prossimo 19 ottobre. Ricordiamo, infine, che entrambi i dispositivi dovrebbero essere stati prodotti dalla divisione di HTC acquisita da Google per 1.1 miliardi solamente qualche giorno fa.