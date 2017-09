Guida all'acquisto del PC da gioco, Settembre 2017

Ritorniamo dopo l'estate a riproporre le nostre configurazioni preferite. Arriva l'autunno e sappiamo bene che il periodo che precede il Natale sarà caratterizzato dall'arrivo di molti nuovi titoli per PC, titoli che richiederanno un buon computer per essere sfruttati al meglio. Se volete aggiornare il vostro PC, oppure dovete semplicemente comprarne uno nuovo da zero, proviamo a darvi qualche consiglio e magari a darvi spunto per la vostra nuova configurazione!

Prima di tutto le premesse. Per i prezzi abbiamo utilizzato Amazon.it ed evitato qualsiasi altro sito, semplicemente per coerenza e per avere un quadro generale il più affidabile possibile. Questo vuol dire che potrete trovare gli stessi componenti a prezzi minori o maggiori su altri store, quindi tenetene conto se di seguito trovate qualcosa che vi interessa particolarmente. Rispetto al momento in cui è stata scritta questa guida inoltre, i prezzi potrebbero essere leggermente diversi. Le linee guida che abbiamo usato sono:

Convenienza - abbiamo cercato di scovare il componente al prezzo più basso in un determinato range di prestazioni;

Prestazioni - non avendo provato ogni singolo componente esistente al mondo ci siamo fidati di qualche benchmark e delle opinioni di chi lo ha acquistato;

Gusto - la parte estetica non è stata considerata particolarmente, in fondo se volete la camera illuminata a giorno con i colori dell'arcobaleno che pulsano a tempo di headshot nessuno può e deve negarvelo.

CONFIGURAZIONE 500€

CONFIGURAZIONE 1000€

Quest'ultima configurazione potrà farvi godere i 50-60 fps in Full-HD in dettagli alti quasi ovunque. Anche il 2K, con qualche filtro in meno, dovrebbe essere alla sua portata. Nessuno vieta di aggiungere 60 euro e tenere la configurazione overcloccabile con i 6Gb della ZOTAC, in questo caso il Full-HD in dettagli alti sarà assicurato in qualsiasi gioco ottimizzato decentemente.



CONFIGURAZIONE 1500€

La fascia da 1500 euro è la più perfomante nelle alte risoluzioni, ma se avete intenzione di spenderne più di 1000€ per un PC dovete avere ben chiaro cosa aspettarvi. In Full-HD vi permette di settare ad Ultra praticamente qualsiasi gioco e godervi i 50-60fps, come nella configurazione da 1000€ potreste prenderere in considerazione l'overclock e superare abbondantemente i 1600€ per un 7700K e un dissipatore decente. La scheda madre è una Z270 targata MSI, mentre le RAM sono di Corsair. L'alimentatore modulare tiene libero il case da cavi inutili e aiuta la circolazione dell'aria se abbinato a qualche ventola ben posizionata. Abbiamo optato per una MSI GeForce GTX 1070 da 8Gb perché al momento della stesura dell'articolo aveva il prezzo migliore su Amazon.it, e anche perché supporta gli effetti LED in combo con la scheda madre.

Potreste pensare di aggiungere qualche decina d'euro e passare da un SSD 850 EVO ad un 960 M.2 come nell'ultima configurazione, ovviamente noi vi diamo un'idea o un punto di partenza, sta a voi cercare cosa si avvicina alle vostre necessità e possibilità.



CONFIGURAZIONE GO HARD OR GO HOME

Di solito alla fine di questi articoli escono quelle configurazioni assurde che rimangono nei sogni di molti. Poche sono le persone che possono permetterselo quindi non abbiamo voluto esagerare, l'idea era di rimanere intorno ai 500€ di distanza dalla configurazione precedente. Andando a limare scheda madre e case potreste abbassare il prezzo e ottenere un budget di circa 2000€.

Il processore è un i7-7700K da 4.2GHz montato su una ASUS ROG STRIX Z270E con Wi-Fi integrato. Supporta due slot M.2, lo SLI ed è esteticamente spettacolare. Abbiamo deciso di abbinare scheda madre e scheda video montando una ASUS ROG STRIX GTX 1080Ti da 11Gb: a questo punto giocare in 4K sarà una passeggiata.