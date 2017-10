HomTom S8, il phablet borderless da 140 euro

Gli smartphone borderless sono sempre più apprezzati dal pubblico; ci riferiamo a quei device dai bordi sottili con lo schermo che occupa quasi totalmente la superficie anteriore. Un segmento di mercato che si fa sempre più affollato con l'arrivo di prodotti anche low cost provenienti dalla Cina. È questo il caso dell'HomTom S8 che vi presentiamo oggi. Si tratta del top di gamma dell'azienda di Shenzhen, compagnia che avevamo conosciuto tempo fa con la recensione dell'economico HT37 e del phablet HT50. Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche dell'HomTom S8 partendo dal suo raffinato design.

HomTom S8, design curato con schermo da 5,7"

L'HomTom S8 si presenta con forme curate ed eleganti, a partire dal frontale che ricorda quello del Samsung Galaxy S8. Qui troviamo, infatti, bordi sottili sia in alto che in basso con uno schermo che occupa l'83% della superficie anteriore. Si tratta di un LCD 2.5D nel formato 18:9 con dimensione di 5,7 pollici e risoluzione HD+ (1440 x 720). HomTom S8 vanta, inoltre, una scocca in metallo con la cover posteriore curva caratterizzata dalla presenza di due fotocamere e del sensore per le impronte digitali. Concludiamo con le quattro colorazioni disponibili, Coral Blue, Maple Gold, Artic Silver, Midnight Black, e le dimensioni di 152 X 72,5 X 7,9 mm per un peso di 169 grammi.Occupiamoci ora delle caratteristiche tecniche dell'HomTom S8 a partire dal suo processore, un Mediatek 6750T (octa core A53 con frequenza fino a 1,5 Ghz) affiancato da ben 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno espandibile tramite MicroSD fino a 128 GB. Interessante anche il comparto fotografico che vanta all'anteriore una camera da 13 MP e al posteriore due sensori Sony da 16 e 5 MP.



Concludiamo con la batteria da 3.400 mAh, dotata di ricarica rapida tramite alimentatore da 5V/2A, e la connettività LTE (presente anche la banda 20), doppia Sim (nano e micro), WiFi b/g/n, Bluetooth 4.0, Radio FM e GPS. Infine il sistema operativo Android nella versione 7.0 con i tasti a schermo e launcher proprietario HomTom. Terminiamo con il prezzo: l'HomTom S8 è acquistabile nei vari store cinesi come TomTop ad un prezzo di 136 euro circa.