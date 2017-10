I cinque smartphone più venduti della settimana su Amazon

Inauguriamo questo nuovo appuntamento con i prodotti d'elettronica di consumo più venduti nel corso della settimana su Amazon Italia. Partiamo con gli smartphone, dove nella settimana appena conclusa registriamo un vero e proprio dominio di Huawei nella top five del gigante dell'e-commerce, a conferma del fatto che la crescita del marchio è ormai consolidata anche nel nostro Paese.

Huawei P8 Lite 2017 - 16 gigabyte, Nero

Al primo posto nella classifica degli smartphone più popolari della settimana su Amazon troviamo Huawei P8 Lite, nella versione con memoria interna da 16 gigabyte e colorazione nera. Si tratta della versione Lite dell'apprezzato top di gamma, disponibile a 171 Euro, a cui bisogna aggiungere 2,99 Euro di spedizione, con tempo di spedizione stimato in 3-4 giorni. Il dispositivo sfoggia uno schermo da 5,2 pollici Full HD con risoluzione di 1920x1080 pixel e un processore HiSilicon Kirin 655 octa-core, al servizio di Android 7 Nougat con interfaccia grafica EMUI 5.0. Nonostante il prezzo relativamente basso, gli utenti potranno portare a casa un terminale con fotocamera posteriore da 12 megapixel ed anteriore da 8 megapixel, e sensore per impronte digitali, ormai divenuto uno standard.



Prezzo: 171,90 + 2,99 Euro di spedizione.

Recensione: Link

Huawei P10 Lite - 32 gigabyte, Nero

La crescita esponenziale registrata da Huawei a livello mondiale è confermata dal fatto che i primi due posti della classifica degli smartphone più popolari su Amazon Italia sono occupati dal produttore asiatico. Al secondo posto, infatti, troviamo Huawei P10 nella versione Lite, colorazione nera e taglio di memoria da 32 gigabyte. Il prezzo? 255 Euro, con spedizione gratis per gli utenti Prime. Rispetto allo Huawei P8 Lite, il P10 Lite sfoggia uno schermo da 5,2 pollici Full HD, processore octa-core e ben 32 gigabyte di storage interno. La memoria RAM, invece, è di 4 gigabyte, mentre il sistema operativo è Android 7 Nougat. Il comparto fotografico è composto da una fotocamera posteriore da 12 megapixel con flash e autofocus, mentre la frontale è da soli 8 megapixel. Il cellulare in questione include 32 gigabyte di memoria interna, espandibile con microSD fino a 256 gigabyte, e non è brandizzato.



Prezzo: 255 Euro (consegna gratuita con Prime)

Samsung Galaxy S8 - 64 gigabyte, Nero

Terzo posto per il top di gamma 2017 di Samsung. È il Galaxy S8 della società coreana, infatti, il terzo smartphone più popolare sul catalogo del gigante dell'e-commerce. Il prezzo è vantaggioso: 544,99 Euro (a cui ne vanno aggiunti nove di spedizione in quanto non beneficia di Amazon Prime) contro i 699 euro di listino, per portare a casa la variante nera con memoria interna da 64 gigabyte, ovviamente espandibili tramite microSD fino a 256 gigabyte.La scheda tecnica del cellulare comprende uno schermo da 5,8 pollici dual Edge Quad HD+ Super AMOLED, processore octa core (Quad Core 2.3GHz + Quad Core 1.7GHz), accompagnato da 4 gigabyte di RAM, fotocamera posteriore da 12 megapixel Dual Pixel e anteriore da 8 megapixel, con una batteria da 3.000 mAh.



Prezzo: 544,99 Euro + 9,99 Euro di spedizione.

Recensione: Link



Asus ZenFone 3 Max - 32 gigabyte, Grigio

Al quarto posto troviamo l'Asus ZenFone 3 Max. La versione da 32 gigabyte del cellulare, che supporta anche due SIM, può essere acquistata a 153,90 Euro, più di 2,99 Euro di spedizione. Lo smartphone, che va comunque a posizionarsi nella fascia bassa del mercato, include un processore MediaTek Quad-Core MT6737, mentre lo schermo da 5,2 pollici è IPS HD. La scheda tecnica è completata da 3 gigabyte di RAM, mentre la memoria interna può essere espansa tramite microSD. Il comparto fotografico comprende una fotocamera posteriore da 13 megapixel e frontale da 5 megapixel.



Prezzo: 153,90 + 2,99 Euro di spedizione.

Recensione: Link

Samsung Galaxy A5 2017 - 32 gigabyte, nero

Ultimo posto nella top five occupato da uno dei dispositivi di fascia bassa targati Samsung più popolari ed apprezzati dagli utenti. Si tratta del Galaxy A5 del 2017, che può essere portato a casa su Amazon Italia a 269,99 Euro (al posto di 429 Euro) e senza alcuna spesa di spedizione per gli utenti Prime in quanto beneficia della spedizione gratuita. Il cellulare, basato su Android 6.0 Marshmallow, è disponibile nella versione da 32 gigabyte nera, espandibile tramite microSD fino a 256 gigabyte, con garanzia Italia, ed include una fotocamera posteriore da 16 megapixel con autofocus e Flash LED. Lo schermo, invece, è da 5,2 pollici con risoluzione di 1920x1080 pixel Full HD Super AMOLED. Al suo interno Samsung ha montato una CPU targata Exynos octa-core da 1,9 Ghz, accompagnata da 3 gigabyte di RAM.



Prezzo: 279,99 Euro.