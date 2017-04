I migliori smartphone Android di Aprile 2017 tra 200 e 300 euro

La progressiva espansione del mercato cinese nel settore mobile ha favorito lo sviluppo di terminali validi e performanti, immessi sul mercato a prezzi piuttosto aggressivi. Al giorno d'oggi, la fascia di prezzo compresa tra i 200 e i 300 euro offre ottimi device dalle caratteristiche tecniche decisamente interessanti, spesso validi avversari di smartphone ben più costosi. Da Lenovo a Huawei dunque, ecco cinque terminali Android da tenere in considerazione se non si è intenzionati a spendere somme elevate.



Honor 6X

Honor 6X ha debuttato da pochi mesi sul mercato europeo, conquistando rapidamente i favori della critica e del pubblico. Lo smartphone è infatti dotato di un ampio display Full HD da 5,5 pollici, accompagnato da un processore octa-core Kirin 655 con GPU Mali T830-M e 3 o 4 GB di RAM, a seconda della versione acquistata. La memoria interna da 32/64 GB è poi espandibile tramite microSD fino a 128 GB. Presente inoltre una doppia fotocamera posteriore, composta da un sensore principale da 12 megapixel ed un sensore secondario con una risoluzione pari a 2 megapixel, dedito alla realizzazione di foto con profondità di campo variabile. La fotocamera anteriore dispone invece di un obiettivo da 8 megapixel. Lo smartphone, basato su Android 6 Marshmallow e presto aggiornabile a Nougat, è infine dotato di un'ampia batteria da 3.340 mAh con supporto alla ricarica rapida. La versione base di Honor 6X può essere acquistata su Amazon per 230 euro.

Lenovo P2

Presentato ufficialmente durante l'IFA 2016 di Berlino, Lenovo P2 ha in poco tempo conquistato il pubblico italiano proponendo un ottimo compromesso tra qualità, prestazioni e prezzo. Lo smartphone è dotato di un ampio display Full HD da 5,5 pollici, accompagnato da un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 625, GPU Adreno 506 e 4 GB di RAM. La memoria interna, pari a 32 GB, può essere poi ampliata fino a 256 GB tramite microSD. Lenovo P2 è inoltre dotato di una fotocamera principale da 13 megapixel con stabilizzatore digitale, autofocus e flash dual LED, mentre la camera anteriore si affida ad un sensore da 5 megapixel, ideale per scattare selfie e foto di gruppo. Lo smartphone è infine basato su Android 6 Marshmallow ma può essere facilmente aggiornato a Nougat, l'ultima incarnazione del robottino verde. Il tutto è alimentato da un'ampia batteria da 5.100 mAh che garantisce un'elevata autonomia persino con un utilizzo intenso del dispositivo. Lenovo P2 può essere acquistato su Amazon per circa 260€.

Lenovo Moto G5 Plus

Presentato lo scorso febbraio durante il Mobile World Congress di Barcellona, Lenovo Moto G5 Plus è dotato di un ampio display Full HD da 5,2 pollici, accompagnato da un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 625 a 2,0 GHz e GPU Adreno 506. La memoria RAM è pari a 3GB, mentre la memoria interna da 32 GB può essere facilmente ampliata fino a 128 GB tramite l'apposito slot microSD. Moto G5 Plus è altresì dotato di una fotocamera principale da 12 megapixel con flash dual LED e doppio autofocus che garantisce una messa a fuoco rapida e precisa. Il sensore posteriore vanta inoltre una apertura f/1.7 e pixel più grandi rispetto al normale, che permettono di far entrare una maggiore quantità di luce. La fotocamera secondaria è invece dotata di un obiettivo da 5 megapixel. Moto G5 Plus monta una batteria da 3000 mAh che garantisce una giornata piena d'utilizzo e, grazie alla tecnologia TurboPower, è possibile guadagnare fino a sei ore di autonomia in soli 15 minuti di ricarica. Presente infine Android 7 Nougat, l'ultima incarnazione del sistema operativo mobile sviluppato da Google. Lenovo Moto G5 Plus può essere acquistato su Amazon per 260€ circa.



Samsung Galaxy A3 2017

Arrivato da pochi mesi sul mercato, il nuovo Samsung Galaxy A3 2017 punta a conquistare il pubblico italiano con dimensioni compatte ed una dotazione hardware piuttosto interessante. Lo smartphone è infatti dotato di un display HD da 4,7 pollici, accompagnato da un processore octa-core Exynos 7870, GPU Mali-T830 MP2 e RAM pari a 2 GB. La memoria interna da 16 GB può essere inoltre ampliata fino a 256 GB tramite l'apposito slot microSD. Non manca poi una fotocamera principale da 13 megapixel con apertura f/1.9, flash LED e stabilizzatore digitale, mentre la fotocamera anteriore può contare su di un sensore da 8 megapixel, ideale per selfie e foto di gruppo. Samsung Galaxy A3 2017 monta una batteria da 2.350 mAh che garantisce un'autonomia elevata, grazie anche ad un display dalle dimensioni ridotte e ad un software ben ottimizzato. Presente infine Android 6 Marshmallow, ma nelle prossime settimane il device verrà aggiornato a Nougat, l'ultima versione del sistema operativo di Google. Lo smartphone può essere acquistato online al prezzo di 260€.

Huawei P10 Lite

Lo scorso febbraio Huawei ha presentato il nuovo P10, attuale top di gamma della compagnia. Come di consueto, allo smartphone si è aggiunta versione meno performante, P10 Lite, che riprende le eleganti linee del fratello maggiore, collocandosi nella fascia media del mercato. Il device è dotato di un display Full HD da 5.2 pollici con una densità di pixel pari a 424ppi, in grado di garantire immagini nitide e ben definite. Spicca inoltre un processore quad-core HiSilicon Kirin 658 da 2,1 GHz, accompagnato da una GPU Mali-T830 MP2 e ben 4 GB di RAM. P10 Lite è altresì dotato di un comparto multimediale piuttosto interessante, con una fotocamera principale da 12 megapixel, stabilizzatore digitale e flash dual LED, mentre la camera anteriore vanta un obiettivo da 8 megapixel. Presente inoltre un'ampia batteria da 3.000 mAh con supporto alla tecnologia di ricarica rapida, che consente di ricaricare il telefono del 40% in appena 30 minuti. L'interfaccia utente, personalizzata da Huawei con la nuova EMUI 5.1, è infine basata su Android 7 Nougat. P10 Lite è disponibile online al prezzo di 279€.