I migliori smartphone Android sotto i 200 euro (Aprile 2017)

Fino a pochi anni fa, era pressoché impossibile trovare buoni smartphone al di sotto dei 200 euro. Fortunatamente, la progressiva espansione del mercato cinese in questo settore ha contribuito a diversificare l'offerta, rafforzando conseguentemente il regime di concorrenza tra le varie compagnie operanti in tale ambito. Ad oggi, pur avendo un budget ridotto, è infatti possibile acquistare ottimi prodotti, perfettamente in grado di soddisfare le numerose necessità dell'utente. Da Huawei a Lenovo dunque, ecco cinque alternative da tenere in considerazione se si sta cercando un device Android economico ma comunque performante, facendo riferimento ai prezzi praticati da Amazon.it.

Lenovo Moto G5

Presentato lo scorso febbraio durante il Mobile World Congress di Barcellona, Lenovo Moto G5 è dotato di un ampio display Full HD da 5 pollici, accompagnato da un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 430 a 1,4 GHz e GPU Adreno 505. La memoria RAM è pari a 2 GB, mentre la memoria interna da 32 GB può essere ampliata fino a 128 GB tramite l'apposito slot microSD. Lo smartphone integra inoltre una fotocamera principale da 13 megapixel con autofocus a rilevamento di fase (PDAF), che garantisce una messa a fuoco automatica rapida e foto più nitide rispetto al modello precedente. La fotocamera secondaria è invece dotata di un obiettivo da 5 megapixel.

Il device è anche dotato di un lettore d'impronte digitali, Wi-Fi dual band 802.11 a/b/g/n e Bluetooth 4.2. La batteria da 2.800 mAh garantisce infine una giornata piena d'utilizzo ed il caricabatterie TurboPower permette di guadagnare diverse ore di autonomia con pochi minuti di ricarica. Lato software, troviamo Android 7 Nougat. Lenovo Moto G5 è disponibile su Amazon al prezzo di 195€.

Huawei P8 Lite

Huawei P8 Lite è uno smartphone che gode di un'ampia popolarità a livello europeo ed è certamente tra i modelli più venduti di Huawei sul mercato italiano. Nonostante abbia ormai un paio d'anni alle spalle, questo device continua ad offrire all'utente una buona esperienza d'uso ad un prezzo alquanto contenuto, pari ad appena 139€ su Amazon. P8 Lite è dotato di un display da 5 pollici con una risoluzione pari a 1280 x 720 pixel, racchiuso in soli 7.7 mm di spessore.

Al suo interno, lo smartphone monta un processore octa-core Kirin 620 a 64 bit, accompagnato da 2 GB di RAM e da una memoria interna di 16 GB, espandibile fino a 128 GB tramite microSD. Il dispositivo è inoltre munito di una fotocamera posteriore da 13 megapixel con apertura f/2.0 e flash LED dual tone, mentre l'obiettivo anteriore è dotato di un sensore da 5 megapixel. Lo smartphone dispone infine di una batteria da 2.200 mAh ed è basato su Android 6.0 Marshmallow.

Honor 5X

Honor 5X è stato recentemente sostituito dal più recente 6X, ma il device continua a rappresentare un'ottima alternativa economica che ben si presta all'utilizzo quotidiano. Lo smartphone monta un ampio display Full HD da 5.5 pollici racchiuso in un'elegante scocca di metallo ed un hardware basilare ma equilibrato per questa fascia di mercato.

Il dispositivo è infatti dotato di un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 616, affiancato da una GPU Adreno 405 e 2 GB di RAM. La memoria interna, pari a 16 GB, può essere facilmente ampliata fino a 128 GB tramite l'apposito slot microSD. Da non sottovalutare inoltre le capacità Dual SIM del terminale, che permettono all'utente di gestire contemporaneamente due numeri. Il sensore fotografico principale, realizzato da Sony, è da 13 megapixel, mentre l'obiettivo secondario è da 5 megapixel. Buona l'autonomia, grazie all'ampia batteria da 3.000 mAh con supporto alla tecnologia di ricarica rapida Quick Charge 2.0. Honor 5X è infine basato su Android 6.0 Marshmallow e può essere acquistato per circa 180€ su Amazon.

Lenovo K6

Presentato ufficialmente durante l'IFA 2016 di Berlino, Lenovo K6 ha in poco tempo conquistato il pubblico italiano proponendo un ottimo compromesso tra qualità, prestazioni e prezzo. Lo smartphone, disponibile al prezzo ufficiale di 199€, può essere facilmente acquistato su Amazon per circa 150€, ben prestandosi all'utilizzo quotidiano.

A questa cifra si può infatti portare a casa un device dotato di un display Full HD da 5 pollici, accompagnato da un processore octa-core Snapdragon 430 a 64 bit, 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna espandibile fino a 128 GB tramite microSD. Presente inoltre una fotocamera principale da 13 megapixel con stabilizzatore digitale, flash LED e messa a fuoco PDAF, mentre la fotocamera frontale è dotata di un sensore da 8 megapixel. Il tutto è alimentato da un'ampia batteria da 3.000 mAh che garantisce un'ottima autonomia e permette all'utente di arrivare a fine giornata con una sola carica. Non mancano infine audio Dolby Atmos e un lettore d'impronte digitali posizionato sul retro.

Asus Zenfone 3 Max

Asus è in poco tempo riuscita a conquistare una posizione di rilievo all'interno del panorama Android, offrendo ottimi device a prezzi decisamente interessanti. Lo ZenFone 3 Max non fa altro che confermare questo trend, montando un processore Mediatek MT6737 a 1.3 GHz accompagnato da 3 GB di RAM. Il device monta inoltre un ampio display da 5.2 pollici con risoluzione di 1280x720 pixel, mentre la memoria interna da 32 GB può essere ampliata tramite microSD fino a 128 GB.

Asus ZenFone 3 Max monta una fotocamera principale da 13 megapixel con apertura f/2.2, flash LED e stabilizzatore digitale, mentre la fotocamera anteriore è dotata di un sensore da 5 megapixel. Presente inoltre un'ampia batteria da 4.130 mAh che garantisce un'eccellente autonomia e permette di arrivare a sera inoltrata con una sola ricarica. Il sistema operativo è infine basato su Android 6 Marshmallow e personalizzato da Asus con l'interfaccia ZenUI. Asus Zenfone 3 Max può essere acquistato su Amazon al prezzo di 190€.