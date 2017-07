I migliori smartphone Android sotto i 200€ - Luglio 2017

Il mondo degli smartphone, come per qualsiasi mercato che si rispetti, ha il costante bisogno di offrire dispositivi adatti a tutte le tasche in grado di supplire alle richieste dell'utente medio. In particolare, a questo determinato target non interessano prestazioni da capogiro ma semplicemente effettuare le operazioni quotidiane (come eseguire una ricerca su Google, visualizzare qualche video su YouTube, acquistare un prodotto da Amazon e via discorrendo) con una fluidità e una esperienza d'uso perlomeno accettabile. Si colloca proprio in questo contesto il mercato degli smartphone di fascia medio-bassa, adatti a chi cerca un dispositivo dal costo contenuto ma dalle buone prestazioni. Nel corso degli anni questa tipologia di smartphone è riuscita sempre più a migliorarsi fino ad offrire dei dispositivi in grado di dare parecchie soddisfazioni a chi decide di puntare su questo segmento di mercato. Oggi, dunque, andremo ad esaminare nel dettaglio sei smartphone che in questo luglio 2017 sono arrivati a costare meno di 200 euro, con riferimento ai prezzi "adottati" da Amazon.it. Come potete notare, ci sono parecchi componenti "comuni" tra i diversi smartphone scelti, che segnano di fatto lo "standard attuale" per quanto riguarda la fascia medio-bassa. Ad esempio, notiamo che tutti i dispositivi (tranne Lenovo Moto G5) presentano 3GB di RAM mentre la tipologia di display più utilizzata è quella Full HD IPS LCD da 5 pollici in su. Ma bando alle ciance, iniziamo la nostra disamina!

Lenovo K6 Note

Lanciato nel corso dei primi mesi di quest'anno, Lenovo K6 Note ha convinto sin da subito critica e pubblico soprattutto grazie alla sua ottima autonomia e alle interessanti personalizzazioni software attuate dalla società produttrice. A livello di caratteristiche tecniche, K6 Note monta un display IPS LCD Full HD (1920x1080 pixel) da 5.5 pollici con curvatura 2.5D, una CPU octa-core Qualcomm Snapdragon 430 operante alla frequenza di 1.4GHz, una GPU Adreno 505, 3GB di RAM, 32GB di memoria interna (espandibile fino a 128GB con microSD), una fotocamera posteriore da 16MP a rilevamento di fase (PDAF) con doppio flash LED dual tone, una fotocamera anteriore da 8MP e una batteria da 4000 mAh. Sul fronte connettività, non mancano il supporto a 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n e Bluetooth 4.2. Oltre a questo, è presente un sensore di impronte digitali, due slot nanoSIM e il sistema operativo montato è Android 6.0.1 Marshmallow con VibeUI personalizzata da Lenovo. Le personalizzazioni variano dalla semplice possibilità di cambiare tema alla "modalità" che consente di utilizzare lo smartphone con l'ausilio di occhiali per la realtà virtuale fino ad arrivare all'utile cronologia delle notifiche (che mantiene in memoria anche quelle "cancellate"). Lenovo K6 Note è attualmente venduto al prezzo di circa 175 euro su Amazon.it.



Honor 6X

Honor 6X, che ha debuttato ad inizio anno sul mercato europeo, ha riscontrato un discreto successo anche nel nostro continente grazie al suo ottimo rapporto qualità/prezzo. A livello di caratteristiche, lo smartphone monta un display IPS Full HD (1920x1080 pixel) da 5.5 pollici, una CPU octa-core Kirin 655 operante alla frequenza di 1.9 GHz, una GPU Mali T830MP2, 3/4 GB di RAM, 32/64 GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 128 GB), una doppia fotocamera posteriore (composta da un sensore principale da 12MP ed un sensore secondario con una risoluzione pari a 2MP), una fotocamera anteriore da 8 MP e una batteria da 3340 mAh. Per quanto riguarda la connettività, non mancano il supporto a 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, NFC e Bluetooth 4.1. Oltre a questo, è presente il sensore di impronte digitali e il sistema operativo è Android 6.0 Marshmallow con Emotion UI v.4.1 (aggiornabile a Nougat tramite OTA). La versione base di Honor 6X, con 3 GB di RAM e 32GB di ROM, è attualmente acquistabile al prezzo di circa 199 euro su Amazon.it.



Huawei P8 Lite 2017

Huawei P8 Lite 2017 ha sin da subito attirato il pubblico grazie alla sua elevata qualità costruttiva e all'ottimo rapporto prezzo/prestazioni. A livello di caratteristiche tecniche, lo smartphone monta un display IPS Full HD (1920x1080 pixel) da 5.2 pollici con curvatura 2.5D, una CPU octa-core HiSilicon Kirin 655 (4 x Cortex-A53 da 2.1GHz + 4 x Cortex-A53 da 1.7GHz), una GPU Mali-T830MP2, 3GB di RAM, 16 GB di memoria interna (espandibile fino a 128GB con microSD), una fotocamera posteriore da 12 MP (apertura f/2.2, sistema di messa a fuoco PDAF e singolo flash LED), fotocamera anteriore da 8 MP e una batteria da 3000 mAh. Sul fronte connettività, non mancano il supporto a 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n e Bluetooth 4.1 e NFC. Oltre a questo, è presenta anche il sensore di impronte digitali, uno slot nanoSIM e il sistema operativo è Android 7.0 Nougat con Emotion UI 5.0. Huawei P8 Lite 2017 è attualmente acquistabile al prezzo di circa 180 euro su Amazon.it.



Lenovo Moto G5

Lenovo Moto G5, presentato durante la scorsa edizione del Mobile World Congress di Barcellona, monta un display IPS Full HD (1920x1080 pixel) da 5 pollici, una CPU octa-core Qualcomm Snapdragon 430 operante alla frequenza di 1.4 GHz, una GPU Adreno 505, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna (espandibile fino a 128 GB con microSD), una fotocamera posteriore da 13 MP con autofocus a rilevamento di fase (PDAF), una fotocamera anteriore da 5MP e una batteria da 2800 mAh. Per quanto riguarda la connettività, non manca il supporto a 4G LTE, Wi-Fi dual band 802.11 a/b/g/n e Bluetooth 4.2. Oltre a questo, è presente anche il sensore di impronte digitali, due slot nanoSIM e il sistema operativo è Android 7.0 Nougat. Lenovo Moto G5 è attualmente venduto, nella sua variante con 16GB di memoria interna, al prezzo di circa 180 euro su Amazon.it.



ASUS Zenfone 3 Max

ASUS sta ultimamente riuscendo sempre più a "ritagliarsi" una posizione di rilievo all'interno del panorama Android, offrendo dispositivi molto interessanti anche a prezzi contenuti. ZenFone 3 Max conferma appieno questo trend. A livello di caratteristiche tecniche, lo smartphone in questione monta un display IPS HD (1280x720 pixel) da 5.2 pollici, una CPU Mediatek MT6737M operante alla frequenza di 1.3 Ghz, una GPU Mali-T720MP2, 3GB di RAM, 32GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 128 GB), una fotocamera posteriore da 13 MP (con apertura f/2.2, flash LED e stabilizzatore digitale), una fotocamera anteriore da 5 MP e un'ampia batteria da 4130 mAh. Sul fronte connettività, non mancano il supporto a 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, NFC e Bluetooth 4.2. Oltre a questo, è presente un sensore di impronte digitali, uno slot nanoSIM, uno slot microSIM e il sistema operativo è Android 6.0.1 Marshmallow personalizzato da ASUS con l'interfaccia ZenUI 3.0. Zenfone 3 Max è attualmente venduto al prezzo di circa 170 euro su Amazon.it.



MEIZU M5 Note

Ormai sceso stabilmente sotto i 200 euro, Meizu M5 Note monta un display IPS Full HD (1920x1080 pixel) da 5.5 pollici, una CPU quad-core Mediatek MT6755 Helio P10 (4 x Cortex-A53 1.8GHz + 4 x Cortex-A53 1.0GHz), una GPU Mali T860MP2, 3GB di RAM, 16/32GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 256GB), una fotocamera posteriore da 13MP (f/2.2, flash dual LED e stabilizzazione digitale), una fotocamera anteriore da 5MP e una batteria da 4000mAh. Sul fronte connettività, non mancano il supporto a 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n e Bluetooth 4.0. Oltre a questo, è presente un sensore di impronte digitali, due slot nanoSIM e il sistema operativo è Android 6.0.1 Marshmallow (Flyme 6.0). Meizu M5 Note, nella sua versione con 32GB di memoria interna, è attualmente venduto ad un prezzo di circa 150 euro su Amazon.it.