I migliori smartphone Android tra 200 e 300€ - Luglio 2017

L'incessante espansione del mercato cinese relativamente al settore degli smartphone sta permettendo lo sviluppo di dispositivi dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, che stanno dando parecchie soddisfazioni a chi decide di puntare su questa tipologia di device. Una delle fasce più colpite dalla rivoluzione cinese di questi anni è sicuramente quella compresa tra i 200 e i 300 euro, dove possiamo trovare smartphone con caratteristiche tecniche di tutto rispetto. Se si dispone di un budget limitato, dunque, la fascia in questione è quella da tenere sott'occhio. Ma bando alle ciance, andiamo a decretare i cinque dispositivi più meritevoli di questo afoso Luglio 2017 con un prezzo compreso tra i 200 e i 300 euro, con riferimento ai prezzi "adottati" da Amazon.it.

Huawei P10 Lite

Annunciato lo scorso febbraio assieme al "fratello maggiore", P10 Lite riprende il design dell'attuale top di gamma di Huawei ma si colloca nella fascia media del mercato per via delle sue caratteristiche tecniche "ridotte", ma comunque di tutto rispetto. Lo smartphone monta un display IPS LCD Full HD (1920x1080 pixel) da 5.2 pollici, una CPU quad-core HiSilicon Kirin 658 operante alla frequenza di 2.1 GHz (4 x Cortex-A53 2.1 Ghz + 4 x Cortex-A53 1.7 GHz), una GPU Mali-T830 MP2, 4 GB di RAM e 32GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 256GB). Abbiamo poi una fotocamera posteriore da 12 MP (con stabilizzatore digitale e flash dual LED), una fotocamera anteriore da 8 MP e una batteria da 3000 mAh. Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat con Emotion UI 5.1. Sul fronte connettività, non manca il supporto a 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC e Bluetooth 4.1. Infine, è presente un sensore di impronte digitali. P10 Lite è attualmente venduto ad un prezzo di circa 250 euro su Amazon.it.

Lenovo Moto G5 Plus

Presentato all'ultimo Mobile World Congress di Barcellona, Lenovo Moto G5 Plus ha sin da subito convinto critica e pubblico soprattutto grazie al suo ottimo comparto fotografico e per la sua "esperienza stock", che da sempre distingue la linea "Moto". Lo smartphone in questione monta un display IPS LCD Full HD (1920x1080 pixel) da 5.2 pollici, una CPU octa-core Qualcomm Snapdragon 625 operante alla frequenza di 2.0 GHz, una GPU Adreno 506, 3GB di RAM e 32GB di memoria interna (espandibile fino a 128GB tramite microSD). Troviamo poi una fotocamera posteriore da 12MP (con flash dual LED, doppio autofocus e apertura f/1.7), una fotocamera frontale da 5MP e una batteria da 3000 mAh con tecnologia TurboPower. Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat. Sul fronte connettività, non manca il supporto a 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, NFC e Bluetooth 4.2. Infine, è presente un sensore di impronte digitali. Lenovo Moto G5 Plus è attualmente venduto ad un prezzo di circa 232 euro su Amazon.it.

Honor 6X Premium

Abbiamo già inserito la "versione base" di Honor 6X nella nostra guida all'acquisto relativa ai migliori smartphone sotto i 200 euro. Nonostante questo, lo smartphone in questione si guadagna un doppio premio entrando di diritto anche nella classifica odierna. Le differenze con la "versione base" sono essenzialmente due: il passaggio da 3 a 4GB di RAM e da 32 a 64GB di memoria interna (espandibile fino a 128GB tramite microSD). Oltre a questo troviamo le medesime caratteristiche tecniche del suo fratello minore. Infatti, lo smartphone è dotato di un display Full HD (1920x1080 pixel) da 5.5 pollici, una CPU octa-core Kirin 655 operante alla frequenza di 1.9 Ghz, una GPU Mali T830MP2, una doppia fotocamera posteriore (composta da un sensore principale da 12MP ed un sensore secondario con una risoluzione pari a 2MP), una fotocamera anteriore da 8MP e una batteria da 3340 mAh. Il sistema operativo è Android 6.0 Marshmallow con Emotion UI 4.1 (aggiornabile a Nougat). Per quanto riguarda la connettività, non mancano il supporto a 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, NFC e Bluetooth 4.1. Infine, è presente un sensore di impronte digitali. La versione Premium di Honor 6X può essere acquistata su Amazon.it al prezzo di circa 268 euro.



Meizu MX6

Meizu MX6 si è distinto sin dal suo lancio per un comparto hardware molto buono ed un sistema operativo Android fluido ed ottimizzato come si deve. Lo smartphone monta un display IPS LCD Full HD (1920x1080 pixel) da 5.5 pollici, una CPU deca-core Mediatek Helio X20 operante alla frequenza di 2.3GHz, 4GB di RAM, 32GB di memoria interna (non espandibile, purtroppo) una fotocamera posteriore da 12MP, una fotocamera frontale da 5MP e una batteria da 3060 mAh. Il sistema operativo è Android 6.0.1 Marshmallow (Flyme 5.1). Per quanto riguarda la connettività, non mancano il supporto a Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual SIM e Bluetooth 4.1. Presente anche l'iconico tasto M-Touch e un sensore di impronte digitali. Peccato per l'assenza della banda da 800 Mhz. Meizu MX6 è attualmente venduto ad un prezzo di 227 euro su Amazon.it.



Huawei Nova

Presentato nel corso dell'IFA 2016, Huawei Nova riprende a piene mani il design del Nexus 6P e garantisce un'ottima ergonomia soprattutto grazie alle sue dimensioni compatte. A livello di caratteristiche tecniche, troviamo un display IPS LCD Full HD (1920x1080 pixel) da 5 pollici, una CPU octa-core Qualcomm Snapdragon 625 operante alla frequenza di 2.0GHz, una GPU Adreno 506, 3GB di RAM, 32GB di memoria interna (espandibile tramite micro SD fino a 128GB), una fotocamera posteriore da 12MP, una fotocamera anteriore da 5MP e una batteria da 3020 mAh. Il sistema operativo è Android 6.0.1 Marshmallow con Emotion UI 4.1. Sul fronte connettività, non manca il supporto a 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Dual SIM, NFC e Bluetooth 4.1. Infine, è presente un sensore di impronte digitali. Huawei Nova può essere acquistato su Amazon.it al prezzo di circa 216 euro.