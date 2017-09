iOS 11: guida e trucchi per sfruttarlo al meglio

Del nuovo sistema operativo di Apple, iOS 11, abbiamo parlato nella giornata di ieri in un articolo pubblicato su queste pagine, in cui abbiamo esposto quelle che sono le principali novità introdotte dal gigante di Cupertino nella nuova versione dell'OS touch. Oggi, in questo altro hands-on, andiamo a focalizzarci su quelle che sono le "caratteristiche nascoste" dell'OS, che sebbene non siano state rivelate in pompa magna da Apple, vanno ad ampliare l'esperienza utente.



1. La personalizzazione del Centro di Controllo

Come dicevamo nel nostro hands-on, il Centro di Controllo può essere personalizzato a piacimento, inserendo dei pulsanti a quelli presenti di default. La personalizzazione avviene attraverso il menù Impostazioni e la sottocategoria Centro di Controllo. Arrivati in questa finestra, si può subito notare l'aggiunta "Personalizza Controlli" che, come suggerisce il nome, permette di aggiungere e rimuovere pulsanti, ma anche di modificare l'ordinamento di quelli presenti.



2. Modificare l'anteprima delle Live Photos

Questa è un'altra funzionalità estremamente utile, principalmente per coloro che sono soliti scattare Live Photos. iOS 11, infatti, ora consente di modificare la foto mostrata nell'anteprima nell'applicazione Foto. Per farlo, basta cliccare sul pulsante "Modifica" a Live Photo aperta, selezionare un frame e cliccare su "Foto Chiave", una volta fatto questo basterà cliccare sul pulsante Fine in basso a destra per applicare la modifica.



3. Migliorare lo spazio di archiviazione

iOS 11 introduce anche dei nuovi modi per ottimizzare lo spazio disponibile su iPhone e iPad. Questi nuovi metodi vanno oltre il nuovo formato per le foto ed i video, che comunque si applicano solo alle nuove immagini o registrazioni. È possibile infatti liberare memoria attraverso il menù "Generali" e "Spazio Libero iPhone" in cui, oltre ad attivare la sincronizzazione della libreria foto con iCloud, si può abilitare la rimozione automatica delle applicazioni non utilizzate (i dati e documenti non andranno persi), ma anche cancellando gli allegati più pesanti ricevuti tramite iMessage.



4. Bloccare le Live Photos durante i FaceTime

iOS 11 introduce un'interessante funzione, attivata di default, che impedisce agli utenti di scattare Live Photos durante le chiamate video. Per abilitarla, basta andare nel menù "FaceTime" dell'app Impostazioni e cliccare sulla rotellina bianca.



5. I filtri per le Live Photos

Torniamo a parlare delle Live Photos. Apple ha introdotto gli effetti anche per le Live Photos, che sono estremamente simpatici ed utili. Per inserire l'effetto Loop, Rimbalzo ed Esposizione Lunga (che secondo gli ingegneri Apple darebbe un risultato simile a quello di una Reflex), basta aprire una Live Photo ed effettuare uno swipe dal basso verso l'alto. A questo punto gli effetti sono selezionabili attraverso le opzioni visualizzabili proprio sotto l'immagine.



6. Tracciare un volo

iOS 11, come diceva appunto Apple durante il keynote di presentazione, rende Safari più intelligente. Come scoperto (casualmente), ora il browser è in grado di tracciare anche i voli. Per farlo, basta digitare nella barra degli indirizzi il numero del volo per visualizzare un popup con tutti i dettagli, incluso l'orario d'atterraggio, lo stato ed una mappa che si aggiorna in tempo reale!



7. Digitare con una sola mano

Sui modelli più grandi, ovvero i Plus, alcune volte potrebbe risultare difficoltoso digitare un testo con una sola mano. Apple ha pensato anche a questo e, infatti, tenendo premuto sul tasto raffigurante un globo, si comprime la tastiera verso destra o sinistra, a seconda della mano libera.

8. Le nuove opzioni per la modalità Ritratto

La modalità ritratto è finalmente uscita dalla fase Beta ed ora include tante novità. Innanzitutto, ora supporta la stabilizzazione ottica. Altre novità riguardano il supporto all'HDR (High Dynamic Range) ed il Flash, che ora può essere utilizzato per effettuare ritratti ancora migliori!



9. Lo spegnimento tramite il menù

Per spegnere un iPhone o iPad, ora non sarà più necessario tenere premuto il pulsante laterale. Apple consente di spegnere i dispositivi attraverso il menù Impostazioni. Qui basta spostarsi nella sezione "Generali" e scorrere fino in basso per vedere la nuova opzione "Spegni", sotto "Ripristina". Si tratta senza dubbio di un buon metodo per evitare l'usura e rottura del tasto fisico.



10. QR Code integrato nell'app Fotocamera

Concludiamo questa breve carrellata di trucchi in iOS 11 concentrandoci ancora una volta sulla Fotocamera. L'applicazione, infatti, ora è in grado di effettuare la scansione dei QR Code, che sono sempre più diffusi e presenti su etichette di prodotti promozionali, e cartelloni. Quando si inquadrerà uno di questi QR Code, l'applicazione consentirà di aprire i link direttamente in Safari. A differenza di quanto accade con alcune applicazioni di terze parti, la Fotocamera non richiede che il codice sia inquadrato "di fronte": basterà inquadrarlo da qualsiasi angolazione e l'app lo riconoscerà.