iOS 11 e realtà aumentata: ecco alcuni giochi e app da provare con ARKit

Inizialmente annunciato al WWDC e successivamente rilasciato solamente per gli sviluppatori, il nuovo framework per la realtà aumentata denominato ARKit è finalmente usufruibile da tutti con l'arrivo di iOS 11, a patto che si disponga almeno di uno tra iPad Pro, iPad da 9.7 pollici, iPhone 6S e successivi. Nel frattempo, nel periodo trascorso tra l'annuncio del nuovo framework e il suo rilascio, moltissimi sviluppatori hanno già puntato su ARKit, rilasciando delle app che possono già da ora farci intuire le potenzialità della realtà aumentata. Purtroppo, però, in Italia dobbiamo per ora scordarci l'interessantissima app Ikea Place, disponibile solamente nell'App Store USA. Ma bando alle ciance, andiamo ad analizzare 8 applicazioni degne di essere provate!

Euclidean Lands

Partiamo dal gaming, con un titolo descritto da molti utenti come un misto tra Monument Valley e Hitman GO, ma in realtà aumentata. Stiamo parlando di Euclidean Lands, uno "strategico" già molto conosciuto che si sta aprendo solamente ora al campo AR. Il continuo cambio di prospettiva offerto dal titolo ben si sposa con la realtà aumentata, ma è richiesto un esborso di 4,99 euro.

Splitter Critters

Un altro interessante puzzle game che ha recentemente puntato sulla realtà aumentata è Splitter Critters. Dovrete ricondurre alcune creature alla loro navicella spaziale semplicemente eseguendo degli swipe sullo schermo. I nuovi livelli pensati per la realtà virtuale sono piacevoli e godibili anche tramite realtà aumentata. Splitter Critters è venduto al prezzo di 3,49 euro.



Giphy World

Giphy è già integrato in iMessage grazie alla sua tastiera proprietaria e le partnership con realtà del calibro di Facebook e Twitter hanno contribuito a diffondere il relativo database di GIF in qualsiasi parte del globo. Ora, però, l'applicazione Giphy World vuole alzare l'asticella, inserendo le suddette GIF nel nostro mondo tramite la realtà aumentata e consentendoci di registrare video. Ottima anche la possibilità di condividere intere scene con i propri amici, che potranno a loro volta interagire con le nostre GIF. Si tratta sicuramente di un'app che lascia il tempo che trova ma, visto il successo che hanno ultimamente questo tipo di iniziative, non ci stupiremmo se divenisse un vero e proprio cult tra chi bazzica quotidianamente sui social network. L'applicazione è disponibile gratuitamente.



Fitness AR

Strava è una delle applicazioni più utilizzate dagli sviluppatori, con oltre 20mila altre app che utilizzano le medesime API. Con l'arrivo di iOS 11, però, è stata rilasciata una nuova app: Fitness AR, che consente agli utenti di visualizzare i propri percorsi attraverso una mappa 3D, basata sul servizio MapBox. Potrete, ad esempio, vedere la vostra mappa personalizzata direttamente sopra un tavolo. Il costo dell'app è di 3,49 euro.



AR MeasureKit

Uno degli strumenti più impressionanti e utili disponibili attualmente sulla piattaforma. AR MeasureKit può misurare praticamente qualsiasi oggetto semplicemente utilizzando la fotocamera del vostro iPhone o iPad. È possibile misurare facilmente angoli e dimensioni della vostra stanza e verificare se qualcosa è perfettamente livellato. Lo strumento del righello è gratuito, ma tutti gli altri strumenti verranno sbloccati solamente a seguito di un esborso di circa 3 euro.



Housecraft

L'unica "vera alternativa" a Ikea Place che noi italiani possiamo già testare. Housecraft è un'applicazione per arredamento sviluppata da Sirvo, la software house già autrice del puzzle game Threes. L'applicazione non si limita agli arredi Ikea, ma bensì presenta un catalogo di oggetti che possono essere ridimensionati per adattarsi alle dimensioni della nostra stanza, quindi si tratta di una vera e propria applicazione in realtà aumentata che vi può aiutare a scegliere l'arredamento. C'è anche una funzionalità "Disaster", nel caso in cui voleste distruggere la stanza. Housecraft è disponibile gratuitamente.



TapMeasure - AR Utility

Per chi vuole spingersi oltre le funzionalità offerte da AR MeasureKit, TapMeasure - AR Utility rappresenta la scelta giusta. Infatti, l'app di Occipital, oltre alla possibilità di misurare praticamente qualsiasi oggetto, consente di creare dei veri e propri progetti relativi alle proprie stanze aventi modelli 3D, che possono poi essere esportati come file CAD oppure utilizzati tramite SketchUp. L'app è scaricabile gratuitamente, ma sono presenti delle microtransazioni per sbloccare alcune funzionalità avanzate.



CARROT Weather

CARROT Weather è esattamente quello che il suo nome vi sta facendo pensare: un'app delle previsioni del tempo che aggiunge una modalità in realtà aumentata. Vi starete chiedendo qual è il senso di tutto ciò. Ebbene, non lo abbiamo trovato. Fatto sta che l'app in questione richiede un esborso di 4,49 euro.