iPhone 8 e drop test: il vetro posteriore è resistente, ma meglio usare la cover

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

iPhone 8 ha portato più novità al suo interno che all'esterno. Nonostante l'utilizzo del vetro al posto dell'alluminio, il nuovo top di gamma Apple non è molto diverso dal suo predecessore, riprendendo le sue linee iconiche e che ne hanno decretato il successo da iPhone 6 in poi. In molti, vista la parte posteriore in vetro del melafonino, si sono interrogati sulla sua resistenza e immancabili sono arrivati i primi drop test a certificarla. Drop test che hanno mostrato come iPhone 8 non sia indistruttibile, nonostante Apple affermi che il vetro utilizzato sia molto resistente. A differenza di iPhone 7 però, realizzato interamente in alluminio, una caduta rovinosa può portare a conseguenze gravi, che compromettono l'usabilità del device. I graffi e i solchi nel metallo sono stati sostituiti in questa nuova iterazione del terminale da danni ben più gravi, la cui riparazione costerà caro a coloro che dovessero incorrere in qualche problema.

Meglio usare la cover

Osservando i drop test fatti finora ci si rende conto di come il vetro scelto da Apple, realizzato da Corning ma personalizzato appositamente per iPhone 8, offra una buona resistenza alle cadute. Certamente non siamo di fronte a un materiale resistente come l'alluminio utilizzato in passato, ma si difende comunque bene. Le cadute da circa mezzo metro non sembrano distruggerlo: nel caso del test fatto da JerryRigEverything anche l'alluminio della scocca non subisce danni. Ovviamente, per quanto i drop test siano rappresentativi dell'efficacia del vetro scelto da Apple, non rappresentano certo un approccio scientifico all'argomento. Alla fine, i fattori in gioco sono molti, bastano pochi centimetri in più di altezza o un'inclinazione particolare per determinare la rottura o meno del device. Salendo con l'altezza però le cose si complicano: come si vede nel video, da un'altezza che simula l'inserimento in tasca del device iPhone 8 è sì resistente, ma il contatto tra l'alluminio e il marciapiede causa i primi segni nel metallo.

Per capire l'importanza dell'angolo di impatto, il test al minuto 4:30 fatto dalla stessa altezza del precedente, ma con il telefono posizionato in modo che cada di taglio, mostra effetti ben più catastrofici. In questo caso, il vetro frontale cede nell'angolo basso destro, mentre al posteriore non ci sono segni evidenti di danneggiamenti. Aumentando invece ancora l'altezza e facendo cadere iPhone 8 sulla backcover, anche il lato posteriore cede, causando crepe nel vetro.

Cosa fare dunque, usare iPhone 8 con la cover, sacrificando però l'aspetto estetico, oppure prestare maggiore attenzione goderselo al meglio delle sue possibilità? A nostro avviso l'utilizzo di una cover è comunque consigliato, se non altro per proteggere il costo sostenuto per acquistare il device. Non si tratta della modalità di utilizzo ideale, questo è vero, ma i 399$ richiesti per la riparazione del vetro posteriore di iPhone 8 Plus (cifra massima, le riparazioni più semplici partono da 99$) ci lasciano propendere verso l'utilizzo di una cover protettiva, con buona pace dei designer di Cupertino.