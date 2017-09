iPhone 8 ed iPhone 8 Plus: tutte le offerte di TIM, Vodafone, Tre e Wind

iPhone 8 ed iPhone 8 Plus sono disponibili nei negozi italiani dallo scorso venerdì, ma come sempre, tutti coloro che sono interessati ad acquistarlo avranno sicuramente notato che conviene farlo attraverso le varie offerte degli operatori, tutte piuttosto simili e semplici da capire: ad un contributo iniziale si affiancano delle rate fisse che sono spalmante su 30 mensilità, sebbene la legge italiana preveda un massimo di 24 rete. A ciò gli operatori hanno fatto fronte svincolando la parte telefonica da quella del prodotto. Ovviamente, per accedere alle offerte è necessario utilizzare una carta di credito.

TIM

Partiamo la nostra carrellata di offerte da TIM, che permette di acquistarlo come sempre tramite TIM Next, che dà agli utenti la libertà di cambiare lo smartphone ogni anno e proteggerlo da danni accidentali e liquidi pagando 5,9 Euro in più, a cui si possono aggiungere anche altri 8,9 Euro per l'assicurazione da furto.

Di seguito le offerte che rientrano nella promozione Tim Next:



iPhone 8 64 gigabyte: disponibile a 849,99 Euro, o tramite offerta con anticipo da 129 Euro + 23,99 Euro al mese per 30 mesi. Nella promozione sono inclusi 2 gigabyte di internet al mese in 4G;

iPhone 8 256 gigabyte: disponibile a 1019,99 Euro o tramite offerta con anticipo di 119 Euro + 30 Euro al mese per 30 mesi. Nella promozione sono inclusi 2 gigabyte di internet al mese in 4G;

iPhone 8 Plus 64 gigabyte: disponibile a 959,99 Euro o tramite offerta con anticipo di 179 Euro + 26 Euro al mese per 30 mesi. Nella promozione sono inclusi 2 gigabyte di internet in 4G,

iPhone 8 Plus 256 gigabyte: disponibile a 1129,99 Euro o tramite offerta con anticipo di 79 Euro + 35 Euro al mese per 30 mesi. Nella promozione sono inclusi 2 gigabyte di internet al mese in 4G;



Per quanto riguarda TIM Next Unlimited, invece, l'operatore azzurro offre le seguente opzioni:



iPhone 8 64 gigabyte: disponibile ad un prezzo di listino di 849,99 Euro o con contributo iniziale di 149 Euro e rate mensili da 39,9 Euro per 32 rinnovi da quattro settimane. Inclusi nell'offerta minuti illimitati e 16 gigabyte di internet ogni 4 settimane;

iPhone 8 256 gigabyte: disponibile ad un prezzo di listino di 1019,99 Euro o con contributo iniziale di 349 Euro e rate mensili da 39,9 Euro per 32 rinnovi da quattro settimane. Inclusi nell'offerta minuti illimitati e 16 gigabyte di internet ogni 4 settimane;

iPhone 8 Plus 64 gigabyte: disponibile ad un prezzo di listino di 959,99 Euro o con contributo iniziale di 249 Euro e rate mensili da 39,9 Euro per 32 rinnovi da quattro settimane. Inclusi nell'offerta minuti illimitati e 16 gigabyte di internet ogni 4 settimane;



La differenza tra le due offerte è rappresentata dal fatto che TIM Next non prevede chiamate ed SMS, che andranno gestiti a parte, includendo solo 2 gigabyte di internet. TIM Next Unlimited, invece, offre minuti illimitati e 16 gigabyte di traffico LTE ogni quattro settimane.

Acquistando gli smartphone in rata unica, inoltre, TIM regalerà 60 gigabyte di internet per 30 giorni, anche in questo caso in 4G LTE.

Tre Italia

Più articolata, ed anche più conveniente, invece, è l'offerta Tre, che offre ben sei opzioni, spalmate su due promozioni (Free ed All In). Free, che include tre opzioni, permette di ricevere un iPhone nuovo ogni anno, ed include fino a 30 gigabyte di internet ed assicurazione Kasko, sempre utile quando si acquista un telefono tramite operatore per non perderlo in caso di danni accidentali, sempre dietro l'angolo, soprattutto con la scocca in vetro dei due smartphone:



Free Smart - 500 minuti, 500 SMS, 5 gigabyte: 25 Euro al mese + 179 Euro di anticipo per iPhone 8 da 64 gigabyte/ 349 Euro di anticipo per iPhone 8 da 256 gigabyte; 30 Euro al mese + 179 Euro di anticipo per iPhone 8 Plus da 64 gigabyte/ 349 Euro di anticipo per iPhone 8 Plus da 349 gigabyte;

Free Prime - 1000 minuti, 1000 SMS, 10 gigabyte: 30 Euro al mese + 129 Euro di anticipo per iPhone 8 da 64 gigabyte / 299 Euro per iPhone 8 da 256 gigabyte; 35 Euro al mese + 129 Euro di anticipo per iPhone 8 Plus da 64 gigabyte / 299 Euro di anticipo per iPhone 8 Plus da 256 gigabyte;

Free Master - minuti illimitati in Italia ed all'estero, 1000 SMS, 30 gigabyte: 35 Euro al mese + 79 Euro di anticipo per iPhone 8 64 gigabyte / 249 Euro di anticipo per iPhone 8 da 256 gigabyte; 40 Euro al mese + 79 Euro di anticipo per iPhone 8 Plus da 64 gigabyte / 249 Euro di anticipo su iPhone 8 Plus da 256 gigabyte;



Di seguito invece vi riportiamo le offerte della gamma All In, che si differenziano dalle altre per l'anticipo e la rata mensile, che varia ovviamente a seconda del piano:



Start - 500 minuti, 500 SMS, 5 gigabyte: 5 Euro al mese + 229 Euro di anticipo per iPhone 8 ed iPhone 8 Plus da 64 gigabyte / 399 Euro di anticipo per iPhone 8 ed iPhone 8 Plus da 256 gigabyte ;

Prime - 1000 minuti, 1000 SMS, 10 gigabyte: 10 Euro al mese + 179 Euro di anticipo per iPhone 8 ed iPhone 8 Plus da 64 gigabyte / 349 Euro di anticipo per iPhone 8 ed iPhone 8 Plus da 256 gigabyte;

Master - minuti illimitati, 1000 SMS, 30 gigabyte: 15 Euro al mese + 129 Euro di anticipo per iPhone 8 ed iPhone 8 Plus da 64 gigabyte / 299 Euro per iPhone 8 ed iPhone 8 Plus da 256 gigabyte.

Vodafone

Solo due soluzioni invece per Vodafone: una destinata ai clienti RED, che include minuti ed SMS illimitati, oltre che 8 gigabyte di internet, ed una per gli utenti ricaricabili.

Andiamo ad elencare prima il listino Vodafone RED, a cui si aggiunge anche un bonus di 2 gigabyte di navigazione internet, che raggiungono quota 10 gigabyte ogni settimana:



iPhone 8 64 gigabyte: 40 Euro ogni quattro settimane + 149 Euro di contributo iniziale. Offre 8 gigabyte di internet + 2 gigabyte per 30 rinnovi, minuti ed SMS illimitati e comprende Vodafone Pass & Social;

iPhone 8 256 gigabyte: 40 Euro ogni 4 settimane + 299 Euro di contributo iniziale. Offre 8 gigabyte di internet + 2 gigabyte per 30 rinnovi, minuti ed SMS illimitati e comprende Vodafone Pass & Social;

iPhone 8 Plus 64 gigabyte: 40 Euro ogni quattro settimane + 249 Euro di contributo iniziale. Offre 8 gigabyte di internet + 2 gigabyte per 30 rinnovi, minuti ed SMS illimitati e comprende Vodafone Pass & Social;

iPhone 8 Plus 256 gigabyte: 40 Euro ogni quattro settimane + 399 Euro di contributo iniziale. Offre 8 gigabyte di internet + 2 gigabyte per 30 rinnovi, minuti ed SMS illimitati e comprende Vodafone Pass & Social;



Per quanto riguarda i clienti ricaricabili, invece, le offerte sono praticamente le stesse eccezion fatta per la rata mensile:



iPhone 8 64 gigabyte: 30 rate da 20 Euro, con anticipo di 149 Euro;

iPhone 8 256 gigabyte: 30 rate da 20 Euro, con anticipo di 299 Euro;

iPhone 8 Plus 64 gigabyte: 30 rate da 20 Euro, con anticipo di 249 Euro;

iPhone 8 Plus 256 gigabyte: 30 rate da 20 Euro, con anticipo di 399 Euro;



A queste, ovviamente, bisognerà aggiungere una delle offerte per il traffico internet, voce ed SMS.

Wind

Concludiamo con Wind, che debutta in grande stile, garantendo un risparmio di circa 100 Euro. Anche in questo caso le rate sono trenta: scegliendo iPhone con ricaricabile, Wind regalerà 2 GB Full Speed per 30 mesi, mentre acquistando gli iPhone con abbonamento o partita IVA, si avrà diritto a 5 GB Full Speed aggiuntivi, ogni quattro settimane. Per iPhone 8 le offerte sono le seguenti:



Ricaricabile: 22 Euro al mese + 99,90 Euro di anticipo per la versione da 64 gigabyte. 25 Euro al mese + 199,90 Euro di anticipo per la variante da 256 gigabyte;

Abbonamento: 19 Euro al mese + 99,90 Euro di anticipo per la versione da 64 gigabyte. 22 Euro al mese + 199,90 Euro di anticipo per la variante da 256 gigabyte;

Partita IVA: 19 Euro al mese + 99,90 Euro di anticipo per la versione da 64 gigabyte. 22 Euro al mese + 199,90 Euro di anticipo per la variante da 256 gigabyte;



Mentre queste sono quelle riservate a coloro che sono interessate ad iPhone 8 Plus:



Ricaricabile: 22 Euro al mese + 199,90 Euro di anticipo per la versione da 64 gigabyte. 25 Euro al mese + 299,90 Euro di anticipo per quella da 256 gigabyte;

Abbonamento: 19 Euro al mese + 199,90 Euro di anticipo per la versione da 64 gigabyte. 22 Euro al mese + 299,90 Euro di anticipo per la versione da 256 gigabyte;

Partita IVA: 19 Euro al mese + 199,90 Euro di anticipo per la versione da 64 gigabyte. 22 Euro al mese + 249,90 Euro di anticipo per 256 gigabyte;