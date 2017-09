iPhone X e scorte limitate: buone notizie per le vendite di iPhone 8

L'arrivo di iPhone X il 3 novembre è atteso da tantissimi appassionati. Del resto, siamo di fronte all'iPhone del decennale, nonché il primo dotato di schermo borderless e del Face ID, il nuovo sistema di autenticazione che utilizza il viso degli utenti per identificarli in piena sicurezza e garantire l'accesso allo smartphone. La curiosità è elevatissima intorno a questo device, talmente alta che iPhone 8 sta passando in secondo piano, nonostante un hardware davvero molto simile al fratello maggiore e un prezzo di vendita inferiore e in linea con i modelli dello scorso anno. iPhone X venderà di più rispetto ad iPhone 8 o 8 Plus? Probabilmente si, ma la domanda elevata per il melafonino del decennale, unita alla sua complessità produttiva, potrebbe giocare a favore di iPhone 8.

Lo schermo borderless è davvero essenziale?

Ming Chi Kuo, analista di KGI, ha previsto preordini per 50 milioni di pezzi per iPhone X. Numeri che, se confermati, rappresenterebbero un record per Cupertino, soprattutto se si pensa che questa cifra enorme verrebbe raggiunta prima ancora dell'arrivo ufficiale sul mercato, ma soprattutto da uno smartphone dal costo di 999$, nel migliore dei casi. Lo stesso Kuo però afferma che la complessità dei sensori Face ID ha causato ritardi nella produzione, già risolti ma che non hanno permesso di raggiungere la quota produttiva ottimale. Ovviamente siamo nel campo dei rumor, che sono stati però confermati da più fonti internazionali. In un contesto come questo e con il periodo natalizio alle porte, la combinazione letale composta da una domanda elevata e da un'offerta limitata potrebbe portare problemi alle consegne di iPhone X per Apple. Gli utenti potrebbero trovarsi di fronte a una scelta quindi: aspettare, magari anche l'inizio del 2018, iPhone X, oppure puntare su iPhone 8, che non avrà lo schermo borderless ma costa meno, ha un sicuro e funzionale Touch ID e presenta un hardware del tutto simile al top di gamma? Lo scenario è quanto mai particolare e la scelta potrebbe essere meno ovvia di quanto si pensi. Chi possiede un iPhone 7 o 7 Plus non troverà sufficienti argomenti in iPhone 8 per convincerlo al cambio, prediligendo iPhone X, ma i possessori di iPhone dal 6s in giù troverebbero un hardware e un comparto fotografico decisamente superiore. Insomma, iPhone 8 potrebbe essere l'alternativa perfetta per gli Apple User in cerca di un dispositivo potente e dalle ottime capacità fotografiche, proposto però a un prezzo in linea con il passato.