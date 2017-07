LG Q8 arriva in Italia: doppio schermo e DAC Hi-Fi per il nuovo top di gamma

LG ha presentato, un po' in sordina, LG Q8, una versione migliorata del mai arrivato ufficialmente in Italia LG V20. In particolare, questa "nuova variante" del succitato smartphone è già stata commercializzata in Giappone, con denominazione "V34", durante lo scorso anno ed arriva solamente ora al dì fuori del Sol Levante. Le caratteristiche peculiari di LG Q8 sono da ricercarsi nel display secondario posto nella parte superiore del dispositivo e nell'ottimo comparto audio. Ma bando alle ciance, andiamo a vedere più nel dettaglio il nuovo smartphone!



Caratteristiche tecniche da top di gamma

A livello di caratteristiche, LG Q8 monta un display IPS QHD (2560x1440 pixel) da 5.2 pollici con protezione Gorilla Glass 4, una CPU Qualcomm Snapdragon 820 dotata di GPU Adreno 530, 4GB di RAM LPDDR4 e 32GB di memoria interna (espandibili fino a 2TB tramite microSD). La batteria è da 3000 mAh mentre il comparto fotografico sfrutta una dual camera posteriore composta da un sensore da 16MP standard più un sensore grandangolare da 8MP con campo visivo da 135 gradi, con una fotocamera anteriore da 5MP (con campo visivo da 120 gradi, f/1.9). Rimanendo in campo video, LG ha annunciato una funzionalità denominata Steady Record 2.0, che dovrebbe garantire una stabilizzazione elettronica di qualità.

Sul fronte connettività, non manca ovviamente il supporto a 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, USB Type-C e NFC. Oltre a questo, il corpo in metallo è "waterproof", valutato IP67, ovvero con un alto grado di resistenza alla polvere e all'acqua. Il sistema operativo, invece, è Android 7.0 Nougat. Interessante il display secondario che permette di accedere velocemente, anche quando lo schermo principale è spento, alle app preferite e alle notifiche. LG Q8, però, dà il meglio di sé nel campo audio con un Quad DAC a 32 bit che garantisce un suono più "naturale" e che tanto avremmo voluto sul "vecchio" G6 versione europea.

LG Q8 verrà commercializzato, diversamente dalla maggior parte degli altri dispositivi della società con sede a Seul, solamente online ed in esclusiva su Amazon.it al prezzo di 599,90 euro. Lo smartphone sarà acquistabile già a partire da fine luglio. L'unica colorazione presente dovrebbe essere quella che potete vedere nelle immagini, denominata Titan.