LG V30: top di gamma borderless per sfidare iPhone 8 e Galaxy Note 8

LG G6 è stato apprezzato dalla critica, con vendite positive e un ottimo riscontro del pubblico. Ma complice anche la presentazione del Galaxy S8 a poca distanza e la campagna promozionale martellante del concorrente coreano, il G6 è quasi sparito dai radar. Oggi il top di gamma si trova a prezzi molto ragionevoli e rappresenta un'ottima alternativa al flagship Samsung, ma è chiaro che in un settore in cui nuovi modelli escono ogni giorno, LG non può certo fermarsi qui. Considerato anche l'arrivo di Note 8 e di iPhone 8, la casa coreana ha bisogno di un nuovo top di gamma da lanciare entro la fine dell'estate, un prodotto che possa migliorare quanto visto con G6. Il nome di questo device è già noto: si tratta di LG V30. La serie V di LG è da qualche anno quella più accessoriata e dotata di caratteristiche uniche, nonostante questo, dopo il V10, il modello successivo non ha fatto capolino in Europa, almeno in via ufficiale. Speriamo che con il V30 le cose possano cambiare, visto che si tratta di un phablet potenzialmente molto interessante.

Tutto al massimo

Se si escludono i bordi laterali curvi del display, prerogativa della gamma Galaxy S per ora, il nuovo LG V30 adotterà tutte le migliori tecnologie oggi in commercio, a cominciare dallo schermo borderless. Schermo che dovrebbe essere leggermente più grande di quello visto su G6, come da tradizione della serie V, raggiungendo i 6 pollici. Due considerazioni vanno fatte su questo rumor. Con il V20 LG dichiarò che il mancato arrivo in Europa era causato dalle dimensioni troppo grandi del display, una caratteristica non apprezzata dagli utenti del vecchio continente, almeno secondo i vertici della casa coreana. Una dichiarazione che lascia piuttosto perplessi, visti gli ottimi riscontri avuti con Galaxy S8 e S8+; crediamo dunque che per il V30 non ci saranno problemi per l'arrivo in Europa. Da vedere sono anche le scelte che saranno fatte in merito al secondo display, caratteristica unica di questo device fin dalla sua prima incarnazione. Serve davvero un display secondario quando tutta la parte frontale del dispositivo è un grande schermo senza cornici? A nostro avviso no, basterebbe implementare delle ottimizzazioni software per dedicare una piccola parte dello spazio disponibile alle shortcut viste in passato, utilizzando la tecnologia OLED, di cui LG è pioniera, per creare un display che in stand-by consenta l'utilizzo della touch-bar senza impattare troppo sui consumi. Vedremo, per ora siamo solo nel campo delle ipotesi, ma di certo il display FullVision offrirà un aspect ratio di 18.5:9 e una risoluzione elevata, anche forse superiore ai 2880x1440 pixel visti nel G6. Le dimensioni del device dovrebbero essere di 151.4x75.2x7.4 mm, molto sottile dunque, e sulla scocca troveranno posto un connettore USB Type C e il jack da 3.5 mm, utile considerata la certa implementazione del DAC audio, come nei precedenti modelli. Il comparto fotografico sarà composto da una doppia fotocamera posteriore, di cui però non si sa ancora nulla, sotto al quale è collocato il lettore di impronte digitali.

A muovere questo smartphone troveremo il SoC Snapdragon 835, che dopo Galaxy S8 e OnePlus 5 sta iniziando a diffondersi anche su altri dispositivi. I rumor indicano anche 6 GB di RAM, una batteria da 3200 mAh e la certificazione IP68, che dona la resistenza alla polvere e ai liquidi. Per quanto riguarda invece la disponibilità e i prezzi, LG V30 potrebbe essere presentato a fine agosto, con un prezzo superiore ai 700€.